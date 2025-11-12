Rodina Aničky Slováčkové promluvila, jak se vyrovnává s její ztrátou

Felix Slováček, Dagmar Patrasová i jejich syn Felix se rozhodli promluvit o své bolesti ze ztráty Aničky Slováčkové v pořadu České televize 13. komnata. Každý se s jejím odchodem ze světa vypořádává jinak.
Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší (Praha, 2023)

Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší (Praha, 2023) | foto: Profimedia.cz

Rodinné foto plné úsměvů, Anička i brácha Felix ml. jdou ve stopách svých...
Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší na vzpomínkovém...
Smrt Aničky spojila její rodiče!
V novém klipu Aničky Slováčkové se objevili i její slavní rodiče Felix Slováček a Dagmar Patrasová
Anička Slováčková v dubnu podlehla rakovině ve věku 29 let. Její rodiče nyní popsali, jak se v uplynulých sedmi měsících vyrovnávali s její ztrátou.

„Bylo to těžké pro oba. A pořád je to těžké. Pro mě to bylo asi ještě o to těžší, že jsem se tak jako hodně uzavřela do sebe,“ řekla Patrasová.

Zemřela Anna Julie Slováčková, vedla dlouhý boj s rakovinou

Felix Slováček prozradil, že jemu pomáhá jedině práce. Ve dvaaosmdesáti letech je stále aktivním muzikantem a dirigentem, koncertuje po celé zemi i v zahraničí a nahrává další desky. „Zatím je to krátká doba. Ale já prostě pracuju na plný pecky. Práce a muzika mě zachraňují,“ uvedl.

Zaměstnat se pomáhá i bratrovi Aničky Slováčkové Felixovi, ale jen na určitý čas. Dle svých slov se nejprve soustředil na organizaci pohřbu a dalších záležitostí a emoce nechával stranou.

„Člověk v tu chvíli začne fungovat. Začne být racionální zařizovat věci. A pak postupem doby se to zhoršuje a člověk zase neví, co má dělat, kam má jít a co říkat,“ popsal.

Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší (Praha, 2023)
Rodinné foto plné úsměvů, Anička i brácha Felix ml. jdou ve stopách svých rodičů a věnují se hudbě, herectví a zpěvu.
Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší na vzpomínkovém koncertě Ve jménu Ivety (Praha, 2. října 2022)
Smrt Aničky spojila její rodiče!
„My si vzájemně jsme oporou všichni, máma i táta... Ale pak to vlastně prožíváme každý sám,“ řekl Felix Slováček mladší.

Anička Slováčková onemocněla poprvé rakovinou prsu v roce 2019. První léčba dopadla dobře a Felix Slováček připomněl, jaký nejhezčí dárek od dcery dostal.

„Dělali jsme všechno pro to, aby se z toho dostala, a dopadlo to velmi dobře. Takže asi po dvou letech mně dala pod stromeček takový dárek a tam bylo napsané: Tatínku, jsem zdravá!“ zavzpomínal.

V roce 2023 se však rakovina bohužel vrátila a objevila se na plicích.

Anna Julie Slováčková promluvila o rakovině plic, rodině i ztrátě vlasů

„Zmobilizovali jsme se všichni a chtěli jí pomoci. Zkoušeli jsme nejen medicínské varianty, ale ty i alternativní,“ říká Slováček mladší.

„Musím říct, že jsem tomu přestal věřit, i když jsem to stejně kupoval a sháněl od čerta k ďáblu, ať to bylo z východu nebo ze západu. Ale když člověk nemá trochu štěstí, tak to nedopadne dobře. Říkám to proto, že člověka to může stát strašné peníze a stejně to nikam nevede,“ řekl k tomu Slováček starší.

Anička Slováčková po celou dobu podporovala stejně nemocné pacienty, byla patronkou charitativních akcí a Spolku Pokoj v hlavě i na hlavě, jenž pomáhá vážně nemocným, kteří potřebují paruky. Patronát po ní převzal její otec Felix Slováček.

„To jsem přebral, protože jsem tomu fandil. S Aničkou jsem to několikrát zažil, že si musela oholit hlavu, protože řekla, že nebude čekat, až to po kusech vytahá z hlavy,“ říká Slováček.

7. dubna 2025
Nejdůležitější je pro mě momentálně zdraví, přiznává moderátorka Saskia Burešová

Saskia Burešová (Praha, 14. července 2025)

Moderátorka Saskia Burešová (79) na křtu kalendáře Aleše Cibulky zavzpomínala na osudy hvězd třicátých a čtyřicátých let. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení pořadu Kalendárium a...

11. listopadu 2025

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

11. listopadu 2025

