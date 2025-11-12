Anička Slováčková v dubnu podlehla rakovině ve věku 29 let. Její rodiče nyní popsali, jak se v uplynulých sedmi měsících vyrovnávali s její ztrátou.
„Bylo to těžké pro oba. A pořád je to těžké. Pro mě to bylo asi ještě o to těžší, že jsem se tak jako hodně uzavřela do sebe,“ řekla Patrasová.
|
Zemřela Anna Julie Slováčková, vedla dlouhý boj s rakovinou
Felix Slováček prozradil, že jemu pomáhá jedině práce. Ve dvaaosmdesáti letech je stále aktivním muzikantem a dirigentem, koncertuje po celé zemi i v zahraničí a nahrává další desky. „Zatím je to krátká doba. Ale já prostě pracuju na plný pecky. Práce a muzika mě zachraňují,“ uvedl.
Zaměstnat se pomáhá i bratrovi Aničky Slováčkové Felixovi, ale jen na určitý čas. Dle svých slov se nejprve soustředil na organizaci pohřbu a dalších záležitostí a emoce nechával stranou.
„Člověk v tu chvíli začne fungovat. Začne být racionální zařizovat věci. A pak postupem doby se to zhoršuje a člověk zase neví, co má dělat, kam má jít a co říkat,“ popsal.
„My si vzájemně jsme oporou všichni, máma i táta... Ale pak to vlastně prožíváme každý sám,“ řekl Felix Slováček mladší.
Anička Slováčková onemocněla poprvé rakovinou prsu v roce 2019. První léčba dopadla dobře a Felix Slováček připomněl, jaký nejhezčí dárek od dcery dostal.
„Dělali jsme všechno pro to, aby se z toho dostala, a dopadlo to velmi dobře. Takže asi po dvou letech mně dala pod stromeček takový dárek a tam bylo napsané: Tatínku, jsem zdravá!“ zavzpomínal.
V roce 2023 se však rakovina bohužel vrátila a objevila se na plicích.
|
Anna Julie Slováčková promluvila o rakovině plic, rodině i ztrátě vlasů
„Zmobilizovali jsme se všichni a chtěli jí pomoci. Zkoušeli jsme nejen medicínské varianty, ale ty i alternativní,“ říká Slováček mladší.
„Musím říct, že jsem tomu přestal věřit, i když jsem to stejně kupoval a sháněl od čerta k ďáblu, ať to bylo z východu nebo ze západu. Ale když člověk nemá trochu štěstí, tak to nedopadne dobře. Říkám to proto, že člověka to může stát strašné peníze a stejně to nikam nevede,“ řekl k tomu Slováček starší.
Anička Slováčková po celou dobu podporovala stejně nemocné pacienty, byla patronkou charitativních akcí a Spolku Pokoj v hlavě i na hlavě, jenž pomáhá vážně nemocným, kteří potřebují paruky. Patronát po ní převzal její otec Felix Slováček.
„To jsem přebral, protože jsem tomu fandil. S Aničkou jsem to několikrát zažil, že si musela oholit hlavu, protože řekla, že nebude čekat, až to po kusech vytahá z hlavy,“ říká Slováček.
|
7. dubna 2025