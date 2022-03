Kadeřníci měli žně

Mělo to být focení, jakých zažila už desítky, možná stovky. Sama se nalíčila, do vlasů si nakapala citronovou šťávu, což mělo její už tak bohaté kštici zajistit ještě větší lesk a objem. Psal se rok 1976 a Farrah jako zkušená modelka dobře věděla co a jak. Jenže tohle focení bylo přece jen jiné. Na sobě měla jednodílné červené plavky a fotograf Bruce McBroom mačkal spoušť jako o život. Jako by věděl, že má před objektivem výjimečný okamžik.