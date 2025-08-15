Vítězkou show Farma je modelka z Brna známá ze Survivora, odnáší si milion korun

Po týdnech společné práce, plnění soutěžních úkolů a soužití v podmínkách, které prověřily odhodlání i schopnosti všech účastníků, zná show Farma Česko svou vítězku. Stala se jí modelka a influencerka Veronika „Veve“ Přikrylová, která v sérii disciplín dokázala porazit oba své mužské soupeře Vojtěcha Tichavu i Adama Raitera. Spolu s titulem farmářky roku si odnáší odměnu ve výši jednoho milionu korun.
Finalisty přivítal v duelové aréně moderátor Vilda Šír za účasti bývalých farmářů i rodinných příslušníků a přátel v publiku. O vítězi rozhodla série pěti soutěžních disciplín.

Vítězkou show Farma Česko je modelka a influencerka Veronika „Veve“ Přikrylová. (14. srpna 2025)

Úvodní vědomostní kvíz ovládla Veve, v druhé disciplíně při skládání puzzle si nejlépe vedl Vojta. Mezi druhou a třetí disciplínou hospodář Jan Šlosar navýšil počet mincí, které farmáři během soutěže získali, o 46 kusů, čímž se celková hodnota výhry ustálila na rovném milionu korun.

Veve v Dominikánské republice
Veve (26) – modelka a influencerka z Brna
Veve (26) – modelka a influencerka z Brna: Veronika Přikrylová alias Veve pochází z Brna, živí se jako, modelka a influencerka. Známá je především jako nečekaně odolná a cílevědomá finalistka druhé řady reality show Survivor Česko & Slovensko 2022, kde vybojovala stříbrnou příčku a ukázala, že za něžným vzhledem se může skrývat nezdolná vůle. Veve má talent zaujmout na první pohled – nejen muže, ale i ženy. Díky své nevinné vizáži si získává sympatie, ale ti, kdo ji znají zblízka, dobře vědí, že pod tím vším se skrývá ostrý mozek a soutěživý duch.
Veve (26) – modelka a influencerka z Brna: Na Farmu přichází s jasným cílem – znovu překonat samu sebe a zbořit předsudky o tom, že křehké dívky nevydrží nepohodlí, hlad a těžkou práci. Už jednou dokázala zdolat nástrahy divočiny a nyní chce dokázat, že i Farma může být pro ni ideálním bojištěm, jak fyzickým, tak mentálním.
64 fotografií

Třetí úkol, prolézačku se zamotaným lanem, po zaváhání Adama v samotném závěru ovládla opět Veve. Čtvrtou disciplínu, přenášení borůvkového džusu v ústech přes překážkovou dráhu do odměrného válce, ovládl Adam.

V páté disciplíně museli soutěžící z kádě plné bláta vylovit klíč, který otevíral truhlu s mincemi nasbíranými během pobytu na Farmě. Nakonec se ho podařilo získat Veve, čímž si připsala třetí vítězný bod a zajistila celkové prvenství. Radost z triumfu sdílela se svými soupeři i se svým přítelem, slovenským hokejistou Kristiánem Pospíšilem, hráčem brněnské Komety.

„Vyhrát Farmu Česko, o tom se mi při nástupu ani nesnilo. Beru to jako uzavřený kruh a odměnu za vše, co jsem na Farmě prožila a musela zvládnout. Vždy, když jsem odcházela do duelu, měla jsem pocit, že nechci přijít o dění na Farmě. Chtěla jsem tam být, trpět, radovat se, učit se, pomáhat. A to se povedlo až do konce, navíc s třešničkou na dortu,“ uvedla vítězka Veronika Přikrylová.

OBRAZEM: V reality show Farma bojuje o milion hvězda Bacheloru i MMA zápasník

„Naučila jsem se, že není nad suroviny a jídlo, které nám poskytuje příroda a zvířata. Mléko už nikdy nebude chutnat tak sladce jako na farmě. Věděla jsem, že zvládnu přežít v těžkých podmínkách, ale teď se mi potvrdilo, že ani zima a tvrdá práce nejsou můj nepřítel. Odnáším si odtud minimálně šest přátel a doufám, že si vzájemně zůstaneme v životech co nejdéle. Mezi nejlepší vzpomínky patří naše hra na schovávanou, dojení, zpěv u klavíru, týdenní úkol s rybníkem a jílovou stěnou i všechna vysmátá rána, večery a smích ze zoufalství u společných staveb,“ dodala.

Pro Veroniku „Veve“ Přikrylovou je triumf na Farmě Česko už druhým velkým úspěchem v reality show. V soutěži Survivor Česko & Slovensko 2022 se probojovala až do finále, kde obsadila druhé místo.

Zájemci o účast v další řadě Farmy Česko se už nyní mohou hlásit na stránkách nova.cz/casting.

