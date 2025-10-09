Když váhám, radím se často s partnerkou, říká farářka Martina Viktorie Kopecká

Co farářku naučily roky služby, proč se podle ní nedá uspěchat truchlení a jak se její partnerka Andrea stala spoluautorkou dětské knihy? Na to všechno odpovídala Martina Viktorie Kopecká v pořadu Popojedem, kam usedla na sedadlo spolujezdce vedle Honzy Musila.
Po patnácti letech služby se podle svých slov naučila, že farář musí méně mluvit a více naslouchat. „Na začátku máte potřebu ukázat, že jste vystudovaní, že něco víte. Ale časem si uvědomíte, že tím ubíráte prostor pro poslouchání. A právě v tom je nakonec největší síla,“ popisuje Kopecká.
Během rozhovoru přišla řeč i na její knížku pro děti, osobní vztahy, ale i vážnější témata. Farářka přiznala, že i pro ni samotnou je někdy těžké skutečně vyprovodit člověka, který zemřel.
„Bolest po smrti blízkého je důležitá, ale nemůže pohltit celý váš život. Truchlení se nedá urychlit, někdy trvá i tisíc dní. Každé výročí, svátek nebo vůně, která nám toho člověka připomene, nás znovu zasáhne a je v pořádku to připustit, ale není v pořádku tomu propadnout,“ vysvětluje.
Rozpovídala se také o psychické zátěži své práce a přiznala, že po hodinách strávených ve farní kanceláři, kdy naslouchá těžkým osobním příběhům lidí, potřebuje často několik hodin nebo i celý den úplného odpočinku. Časem se podle ní člověk naučí se s bolestnými příběhy vyrovnávat – Kopecké k tomu pomáhají i pravidelné supervize. Ty využívá zejména pro část své práce rodinné terapeutky, kde je důležité konzultovat postupy, aby neudělala chybu.
Vedle vážných témat přišla řeč také na její vztah s partnerkou Andreou, která je jí podle vlastních slov velkou oporou i inspirací. „Já mám často tendenci všechno překombinovat, zvažuju různé možnosti a koukám za dalších pět rohů, zatímco Andrea je přímočará. Když váhám, co udělat, často se radím právě s ní,“ popisuje Kopecká.
Společně se obě ženy podílely také na vzniku nové dětské knihy Pavouček Varhánek. „Jestli je na té knížce něco moudrého, tak to je moje. Jestli je tam něco vtipného, tak to je Andrea. Bez ní by ta knížka vůbec nevznikla. Dokonce už vymyslela i druhý díl,“ směje se.
Honza Musil na natáčení dílu s Martinou Viktorií Kopeckou vzpomíná s radostí. „Bylo to velmi obohacující a chvílemi jsem si přál, aby to nikdy neskončilo. Opět se ukázalo, že tenhle formát, kdy si s hostem povídám jakoby jen tak mimochodem během řízení auta, je mnohem osobnější než klasické rozhovory ve studiu,“ říká moderátor.
V nové řadě pořadu Popojedem už vedle něj usedl například olympijský kajakář Vavřinec Hradilek, herečka Jana Kolesárová nebo slovenský herec Števo Martinovič. Diváci se ale mohou těšit i na další osobnosti, mezi nimiž nechybí herečka Zuzana Mauréry, spisovatel Petr Ludwig nebo světoznámý kaskadér Martin Hub. Popojedem, talk show na kolech s Honzou Musilem, vysílá televizní stanice Spektrum Home každou neděli od 16 hodin.