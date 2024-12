„Já jsem někdy násilná složka, protože pořád poklepávám na hodinky a říkám, že už je čas, už musíme, farníci čekají. Ale taky jsem schopná vyzdvihnout a vydolovat kameny ze zahrady,“ říká Kopecká.

„My to máme rozdělené. Máme sektory, a tam se střídáme. Máme sektor kuchyně, tam dominuje Martinka. Pak je sektor domácí zvířectvo, to jsou slepice, psi, kočka, tam to šéfuju já,“ doplnila její partnerka Andrea, která je údajně zase psychicky odolnější.

Zcela novou sekcí je pak šití. „Tu jsem taky opanovala já a vypadá to, že nebudu mít konkurenci,“ chlubí se farářka, která se nedávno s nadšením pustila do šití vánočních ozdob.

Před Vánoci má větší shon, protože vede ranní modlitby, které jsou obdobou katolických rorátů neboli adventních ranních mší. „Na sedmou stíháme do centra Prahy a rozezpívané jsme z auta,“ popisuje ranní rutinu Kopecká.

Její partnerka studuje teologii, ale farářkou být nechce. „Já nejsem farářka a slibuju tady přede všemi, že farářka nikdy nebudu. Není to moje cesta a jeden farář v rodině stačí. Pro zachování zdravého rozumu,“ říká Andrea Salome.