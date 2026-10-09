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Fanoušci trnuli. Céline Dion upadla na pódiu a pak zapomněla text hitu

  12:00
Kanadská zpěvačka Céline Dion vystrašila své fanoušky na koncertu v Paříži. Během svého vystoupení nečekaně upadla na pódiu a pak ještě zapomněla text jedné ze svých nejznámějších písní. Incident, který zpěvačka nakonec přešla s humorem, vyvolal u fanoušků obavy i vlnu solidarity.

Osmapadesátiletá Céline Dionová během koncertu v pařížské hale La Défense Arena zapomněla text a při jiné písni ztratila rovnováhu. Podle deníku Le Parisien a záběrů sdílených na Instagramu se to stalo ve středu 7. října při jejím jedenáctém koncertu po návratu na pódia. Někteří fanoušci se kvůli tomu opět obávají o její zdraví.

Céline Dion během přehlídky Le Défilé L’Oréal Paris „Express Your Worth“, která byla součástí programu Paris Fashion Weeku 2026. (Foto: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)
Céline Dion se objevila na mole během show Le Défilé L’Oréal Paris „Express Your Worth“, která se konala v rámci Paris Fashion Weeku 28. září 2026 v Paříži. (Foto: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)
Céline Dion na mole během přehlídky Le Défilé L’Oréal Paris „Express Your Worth“ v rámci pařížského týdne módy 28. září 2026 v Paříži. (Foto: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)
Céline Dion vystupuje na mole během přehlídky Le Défilé L’Oréal Paris „Express Your Worth“ v rámci pařížského týdne módy 28. září 2026 v Paříži. (Foto: Aurore Marechal/Getty Images)
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Při baladě Pour que tu m’aimes encore byla viditelně dojatá. Publikum se ke zpěvu přidalo. „Rozuměla jsem všem slovům, rozuměla jsem jim dokonale, děkuji,“ řekla posluchačům. O chvíli později se odmlčela, zakryla si tvář rukama a přiznala: „Zapomínám slova.“ Diváci jí pomohli pokračovat. „Ještě že jste tady, omlouvám se,“ poděkovala jim.

Podle Le Parisien ztratila při skladbě Un autre monde rovnováhu. Rychle ji však znovu získala a ukázala publiku zdvižený palec.

Zpěvačka pokračuje v léčbě syndromu ztuhlého člověka, vzácného neurologického onemocnění. Kvůli nemoci musela rušit plánované koncerty a potýkala se s bolestivými svalovými křečemi i obtížemi při ovládání hlasu. Diagnózu veřejně oznámila v prosinci 2022. Do jejího intenzivního rehabilitačního programu patří užívání léků, fyzioterapie, hlasová cvičení a imunoterapie.

Celine Dion se vrátila na pódia. Příznaky nemoci cítila 17 let před diagnózou

K plnohodnotným koncertům se vrátila 12. září po šestileté přestávce. „Slíbila jsem si, že nebudu plakat. A jsme tady… Stojím na pódiu v tomto městě, které tolik miluji, díky vaší podpoře a vaší lásce. Musím ale přiznat, že cesta byla trnitá. Trvala déle, než se očekávalo, a provázely ji neplánované zastávky,“ prohlásila na prvním koncertě po úvodní skladbě On ne change pas.

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V Paříži má na podzim 2026 naplánováno šestnáct vystoupení během pěti týdnů. Dalších deset termínů chystá na květen 2027. Součástí koncertů je také osobní pocta jejímu zesnulému manželovi a někdejšímu manažerovi Renému Angélilovi, který zemřel v roce 2016.

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