Fanoušci trnuli. Céline Dion upadla na pódiu a pak zapomněla text hitu

Osmapadesátiletá Céline Dionová během koncertu v pařížské hale La Défense Arena zapomněla text a při jiné písni ztratila rovnováhu. Podle deníku Le Parisien a záběrů sdílených na Instagramu se to stalo ve středu 7. října při jejím jedenáctém koncertu po návratu na pódia. Někteří fanoušci se kvůli tomu opět obávají o její zdraví.
Při baladě Pour que tu m’aimes encore byla viditelně dojatá. Publikum se ke zpěvu přidalo. „Rozuměla jsem všem slovům, rozuměla jsem jim dokonale, děkuji,“ řekla posluchačům. O chvíli později se odmlčela, zakryla si tvář rukama a přiznala: „Zapomínám slova.“ Diváci jí pomohli pokračovat. „Ještě že jste tady, omlouvám se,“ poděkovala jim.
Podle Le Parisien ztratila při skladbě Un autre monde rovnováhu. Rychle ji však znovu získala a ukázala publiku zdvižený palec.
Zpěvačka pokračuje v léčbě syndromu ztuhlého člověka, vzácného neurologického onemocnění. Kvůli nemoci musela rušit plánované koncerty a potýkala se s bolestivými svalovými křečemi i obtížemi při ovládání hlasu. Diagnózu veřejně oznámila v prosinci 2022. Do jejího intenzivního rehabilitačního programu patří užívání léků, fyzioterapie, hlasová cvičení a imunoterapie.
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K plnohodnotným koncertům se vrátila 12. září po šestileté přestávce. „Slíbila jsem si, že nebudu plakat. A jsme tady… Stojím na pódiu v tomto městě, které tolik miluji, díky vaší podpoře a vaší lásce. Musím ale přiznat, že cesta byla trnitá. Trvala déle, než se očekávalo, a provázely ji neplánované zastávky,“ prohlásila na prvním koncertě po úvodní skladbě On ne change pas.
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V Paříži má na podzim 2026 naplánováno šestnáct vystoupení během pěti týdnů. Dalších deset termínů chystá na květen 2027. Součástí koncertů je také osobní pocta jejímu zesnulému manželovi a někdejšímu manažerovi Renému Angélilovi, který zemřel v roce 2016.