Položky byly ve středu vyprodány pouhých 24 hodin od chvíle, co je umělec zájemcům nabídl online. „Zaujalo to spoustu Swifties (označení pro zpěvaččiny fanoušky), kteří chtějí mít alespoň malý suvenýr ze svatby,“ řekl Gignac, který odpadky prodával na svém webu New York City Garbage (Odpadky města New York).
Každý z kousků, které jsou na webu označovány jako „plastiky“, uložil do malé plastové krabičky, „aby nezapáchaly a nic z nich nevytékalo“. Gignac uvedl, že si prodejem padesáti sesbíraných odpadků vydělal celkem 1 250 dolarů (přibližně 26 500 korun). Muž zvažuje že jich na trh uvede více.
„Snažím se zachycovat kulturní okamžiky New Yorku a tento mi připadal opravdu významný. Uchovávám takovou pomyslnou malou časovou kapsli toho okamžiku,“ uvedl umělec. Gignac, který prodává i další newyorské odpadky, upřesnil, že odpadky sesbíral zpoza bariér kolem Madison Square Garden a že nepocházejí ze samotné arény.
|
Svatba roku. S Taylor Swift slavily stovky celebrit, rozzářila se Empire State Building
Svatba Kelceho a Swiftové minulý týden přilákala pozornost fanoušků, kteří milostný život zpěvačky sledují převážně prostřednictvím jejích písní. Někteří dorazili přímo k Madison Square Garden na Manhattanu s nadějí, že svůj idol zahlédnou.
Okolí arény se proměnilo v přísně střeženou zónu, ulice zaplnily limuzíny a bezpečnostní složky, uvnitř platila přísná pravidla – nikdo z hostů, personálu ani ochranky nesměl používat mobilní telefon. Podle zahraničních médií navíc všichni pozvaní podepsali dohodu o mlčenlivosti.
Na svatbu dorazila řada známých tváří. Mezi příchozími byli například Jennifer Lopezová, Ed Sheeran, Hugh Grant, Bradley Cooper, Ethan Hawke nebo Jason Sudeikis. Dorazili také Gigi Hadidová s Bradleym Cooperem, Selena Gomezová, Steven Spielberg či dlouholetí hudební spolupracovníci Taylor Swift Jack Antonoff, Max Martin, Shellback a Aaron Dessner.