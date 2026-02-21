Nevěřím v posmrtný život, jsem smířený, řekl Eric Dane v posledním rozhovoru

  15:19
Herec Eric Dane (†53), který bojoval s nemocí ALS, věděl, že přichází konec. Stal se proto další osobností, která natočila svá poslední slova pro Netflix s vědomím, že budou vysílána až po jeho úmrtí. V rozhovoru promluvil o traumatu z dětství a sdělil, že nevěří, že jeho duše přechází na jiné místo. Poslední slova věnoval dcerám.
Famous Last Words: Eric Dane

Famous Last Words: Eric Dane | foto: Netflix

Famous Last Words: Eric Dane
Eric Dane v seriálu Chirurgové
Eric Dane v seriálu Chirurgové
Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)
Eric Dane natočil svá poslední slova s manželem herečky Gwyneth Paltrowové Bradem Falchukem stejně jako to udělala třeba slavná antropoložka Jane Goodallová.

Dane to chtěl zvládnout v době, kdy ještě může srozumitelně vyslovovat, i když už mu mluvení činilo potíže. Dokázal během rozhovoru o své nemoci i žertovat. „Vždycky jsem o tom dokázal žertovat. Je skutečně zajímavé, co se děje mému tělu. Když se podíváte, jak to ovlivňuje jednotlivé momenty, tak vás to může trochu srazit na kolena. Víte, já jsem remcal. Vždycky jsem byl ten chlápek, co si neustále stěžuje a remcá. Ale během této cesty jsem byl překvapivě optimistický. Nevím proč. Nebyl důvod být šťastný, ale jsem,“ řekl herec.

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Se svým odchodem byl smířený. „Mohu být upřímný? Když zhasne světlo, je po všem. Nevěřím, že je nějaké další místo, kam by odcházely duše. Myslím, že lidé tomu věří, protože je to pro ně útěcha. Opravdu jsem se s tím smířil a myslím, že jakmile zhasnou světla, staré odejde a nové přijde,“ řekl Dane. „Jakmile jsem pryč, jsme pryč. Žijeme ve vzpomínkách lidí, kteří nás postrádají,“ mínil Dane.

Zanechal za sebou dvě dcery Billie a Georgiu a právě s myšlenkou na ně natočil poslední rozhovor. Věřil, že na něj budou vzpomínat jako na milujícího otce. Sám o otce přišel v dětství. Když mu bylo sedm let, jeho otec spáchal sebevraždu a o pár měsíců později zemřela babička z matčiny strany, která se o něj starala. Jeho matka byla mladá a považovala ho za problematické dítě. „Možná proto, že ve mě viděla kus otce, nebo to se mnou bylo prostě těžké. Byl jsem Denis postrach okolí,“ popsal Dane.

Otcova sebevražda byla pro něj traumatem, které ho provázelo celý život. „Myslím, že trauma může ovlivnit člověka na buněčné úrovni. Je opravdu těžké to dostat ze svého organismu. Možná dokonce nemožné. Jediné, co s tím můžete dělat, je naučit se s tím nějak žít. Pracoval jsem na tom dlouho. Skončil jsem i v léčebně kvůli traumatu a depresi,“ řekl herec. Psal svému otci dopisy, aby se s jeho nepřítomností vyrovnal. Bojoval i se závislostí na drogách a alkoholu, což označil za věc, které nejvíc v životě lituje, ačkoli se z ní dokázal dostat.

Vyčítal si i to, že nebyl se svými dcerami tak často, jak by si přál. „Byl jsem dobrý otec. Byl jsem přítomný, když to bylo důležité. Nezmeškal jsem ani jedno baletní vystoupení. Ale už nejsem s jejich matkou. Jsme stále nejlepší přátelé, ale nejsme už spolu. Žijeme v oddělených domovech a kvůli té vzdálenosti je tam hodně ztraceného společného času,“ řekl Dane.

Eric Dane s manželkou

„S Rebeccou se stále hluboce milujeme. Jen spolu nechceme žít. Nikdy jsem žádnou ženu nemiloval jako Rebeccu,“ popsal.

„Chtěl bych své dcery odvést k oltáři a mít vnoučata. To je nejtěžší věc, s kterou se vyrovnat. Ale můžu říct, že až nebudu moct komunikovat se svými dcerami a vůbec se hýbat, už tu nebudu chtít být,“ řekl Dane v Posledních slovech, která pak věnoval svým dcerám. Poslal jim zásadní rady do života o tom, jak je důležité žít v přítomnosti, vybrat si správné přátelé a najít něco, co budou skutečně milovat, ať už to bude člověk nebo práce.

Právě pro jeho dcery se hercovi přátelé rozhodli založit sbírku, ve které vybrali už v přepočtu dva miliony korun. Sám Dane se před smrtí snažil pomocti získat peníze na výzkum nemoci ALS a trápilo ho, když Trumpova administrativa omezila financování výzkumu takových nemocí. „Je to jen o penězích. Jsem přesvědčen, že kdyby měli vědci neomezené finance, přišli by s řešením této nemoci. Ale trpí jí jen 31 tisíc lidí v Americe, která má 340 milionů lidí,“ postěžoval si.

