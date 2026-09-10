Intimní scény mi nejsou příjemné. Je to pro mě těžké, přiznává Nelly Řehořová

Nelly začala svou kariéru už ve dvanácti letech a od té doby stihla projít filmem, muzikály i hudební scénou. Přesto existuje hranice, přes kterou by podle svých slov nikdy nešla. „Není mi to příjemné, je to pro mě těžké,“ přiznala v rozhovoru pro FameCzech, když přišla řeč na natáčení intimních scén.
Herečka zároveň otevřeně říká, že by odmítla například nahé scény nebo role, které by byly založené na výrazné erotice. Ani líbání před kamerou pro ni ale není úplně samozřejmá věc.
O to zajímavější je, že se jí podobné situace ve scénářích poměrně často objevují. „Já mám pocit, že vždycky dostanu nějakou roli, kde se musím líbat,“ popsala se smíchem.
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Partner není herec. Přesto její práci chápe
Nelly je v současnosti šťastně zadaná a její partner se pohybuje mimo herecké prostředí. Přesto podle ní chápe, že intimní scéna před kamerou není totéž jako skutečný vztah.
Právě o vztazích se Nelly rozpovídala v rozhovoru poměrně otevřeně. Přiznala, že za sebou má toxický vztah, který se promítl i do jejího nového alba Lovestories. K bývalému partnerovi by se nevrátila a dnes už tuto životní kapitolu považuje za uzavřenou.
Z hororu měla strach i ve snech
Její hranice se ovšem neomezují jen na intimitu. Nelly vzpomínala také na natáčení hororu Uzel zla, které pro ni bylo jednou z vůbec nejtěžších zkušeností před kamerou.
Kvůli roli strávila hodiny v maskérně, natáčela v náročných podmínkách a musela zvládat také scény ve výškách nebo se střelbou. Celé natáčení pro ni bylo natolik intenzivní, že se jí role dostala i do snů.
„Zdálo se mi, že filmová Navka opravdu existuje a chce mě zabít. A já jsem si v tom snu ještě říkala, že jsem aspoň dobře zahrála ty trhané pohyby,“ vtipkuje herečka.
Chybělo málo a byla kriminalistkou
K herectví má Nelly blízko, zároveň ji ale odjakživa fascinují zločiny, psychologie a lidské chování. Po maturitě proto nastoupila na vysokou školu, kde studovala kriminalistiku a forenzní disciplíny. Nakonec po roce studia odešla, ale zájem o kriminální případy jí zůstal.
Studium jí podle jejích slov dalo i trochu jiný pohled na lidi. Se smíchem v rozhovoru naznačila, že díky tomu si možná dává větší pozor i při výběru partnera a dokáže některé věci na lidech rychleji odhalit. „Já si teď vždycky říkám, co když je to psychopat,“ glosovala svou zkušenost. Sama přitom přiznává, že ji kriminálky baví a role vyšetřovatelky by ji lákala i proto, že by mohla využít něco ze svého dřívějšího studia.
Princezna nebo Kleopatra?
Její dětské sny přitom byly poměrně jasné. Chtěla být zpěvačkou, herečkou, nebo mít vlastní koňskou farmu. A jeden z těchto snů by si ráda splnila i na filmovém plátně. Nejvíc by ji lákala role princezny, která zároveň umí jezdit na koni.
Vedle filmů ji čeká také velká muzikálová výzva. Nově má ztvárnit hlavní roli v muzikálu Kleopatra, kde se bude alternovat s Kamilou Nývltovou. Přiznává přitom velký respekt k herečkám, které tuto ikonickou postavu ztvárnily před ní. Nechce totiž, aby si diváci její Kleopatru zapamatovali jako nejslabší.
Více o Nelly Řehořové se dozvíte v pořadu FameCzech. Celý rozhovor si můžete pustit v hlavním článkovém videu.
NELLY - Každej o tom svým (Official video):