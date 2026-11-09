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Exmanžel Bündchenové si našel dalšího andílka. Brady randí se Swanepoelovou

Autor:
  9:02
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Tom Brady randí s modelkou Candice Swanepoelovou.

Tom Brady randí s modelkou Candice Swanepoelovou. | foto: koláž iDNES.cz

Tom Brady a Gisele Bündchenová na Met Gala (New York, 7. května 2018)
Candice Swanepoelová v nové kampani Victoria´s Secret
Candice Swanepoelová
Modelky Taylor Hillová, Jasmine Tookesová, Elsa Hosková, Adriana Lima, Behati...
71 fotografií
Tom Brady (49) byl 13 let ženatý s jedním z nejslavnějších andílků Victoria’s Secret, Gisele Bündchenovou (46). Rozvedli se v roce 2022 a od té doby byl bývalý hráč amerického fotbalu spojován s několika ženami. Podle časopisu People ale nyní opět zalovil mezi andílky a jeho novou partnerkou je někdejší „nejvíc sexy žena světa“ Candice Swanepoelová (38).

Brady ani Swanepoelová zatím oficiálně nepotvrdili, že tvoří pár. Podle dvou různých zdrojů časopisu People jsou spolu ale už nějakou dobu. „Tráví spolu hodně času. Už spolu chodí nějakou dobu,“ řekl nejmenovaný zdroj.

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„Candice a Tom spolu chodí už několik měsíců. Ona to velmi tají a pečlivě vybírá, komu o jejich vztahu řekne. Když se setkávají, vynakládají úsilí, aby je nikdo nespatřil,“ potvrdil časopisu druhý zdroj z okolí páru.

Brady byl od rozvodu s Bündchenovou spojován s Irinou Shaykovou, Kim Kardashianovou a dalšími ženami. Vztahy se ale nikdy oficiálně nepotvrdily. Zprávu o vztahu s bývalým andílkem Victoria’s Secret jako první přinesl list Us Weekly.

Tom Brady randí s modelkou Candice Swanepoelovou.
Tom Brady a Gisele Bündchenová na Met Gala (New York, 7. května 2018)
Candice Swanepoelová v nové kampani Victoria´s Secret
Candice Swanepoelová
71 fotografií

Brady byl ženatý s Gisele Bündchenovou v letech 2009 až 2022 a mají spolu šestnáctiletého syna Benjamina a třináctiletou dceru Vivian. Kromě toho má Brady devatenáctiletého syna Jacka ze vztahu s herečkou Bridget Moynahanovou.

Brazilská modelka Gisele Bündchenová s manželem, hráčem amerického fotbalu Tomem Bradym (2011)

Bündchenová se po rozchodu s Bradym dala dohromady s učitelem jiu-jitsu Joaquimem Valentem (39) a loni mu porodila syna.

Modelka Candice Swanepoelová žila 14 let s brazilským modelem Hermannem Nicoli. V roce 2015 se dokonce zasnoubili, ale ke svatbě nikdy nedošlo a v roce 2018 se rozešli. Mají spolu dva syny – desetiletého Anacana a sedmiletého Ariela.

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