Brady ani Swanepoelová zatím oficiálně nepotvrdili, že tvoří pár. Podle dvou různých zdrojů časopisu People jsou spolu ale už nějakou dobu. „Tráví spolu hodně času. Už spolu chodí nějakou dobu,“ řekl nejmenovaný zdroj.
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„Candice a Tom spolu chodí už několik měsíců. Ona to velmi tají a pečlivě vybírá, komu o jejich vztahu řekne. Když se setkávají, vynakládají úsilí, aby je nikdo nespatřil,“ potvrdil časopisu druhý zdroj z okolí páru.
Brady byl od rozvodu s Bündchenovou spojován s Irinou Shaykovou, Kim Kardashianovou a dalšími ženami. Vztahy se ale nikdy oficiálně nepotvrdily. Zprávu o vztahu s bývalým andílkem Victoria’s Secret jako první přinesl list Us Weekly.
Brady byl ženatý s Gisele Bündchenovou v letech 2009 až 2022 a mají spolu šestnáctiletého syna Benjamina a třináctiletou dceru Vivian. Kromě toho má Brady devatenáctiletého syna Jacka ze vztahu s herečkou Bridget Moynahanovou.
Bündchenová se po rozchodu s Bradym dala dohromady s učitelem jiu-jitsu Joaquimem Valentem (39) a loni mu porodila syna.
Modelka Candice Swanepoelová žila 14 let s brazilským modelem Hermannem Nicoli. V roce 2015 se dokonce zasnoubili, ale ke svatbě nikdy nedošlo a v roce 2018 se rozešli. Mají spolu dva syny – desetiletého Anacana a sedmiletého Ariela.