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Ewa Farna ukázala poklad z archivu. Před dvaceti lety vydala svůj megahit

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  15:13
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Ewa Farna (33) na sociálních sítích potěšila své fanoušky archivním videem. Zpěvačka na něm ještě jako malá holka před dvaceti lety promuje vydání svého prvního hitu. S písní Měls mě vůbec rád zbořila kdysi hitparády.
Zpěvačka Ewa Farna v letech 2023 a 2008
Eva Farna se stala v anketě Český slavík 2006 Objevem roku.
Karel Gott a Ewa Farna (2006)
Debutové album Ewy Farne s názvem Měls mě vůbec rád se v anketě Deska roku 2006 stala nejprodávanějším debutem v kategorii Objev roku. V červnu 2007 se pak zpěvačka dočkala platinové desky za prodej více než 25 tisíc kusů tohoto alba.
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„Dnes je to přesně 20 let od vydání mého prvního alba Měls mě vůbec rád. Letos jsme to završili oslavama v Edenu. Neskutečný, co všechno se od tý doby stalo a že jste u toho pořád se mnou. DĚKUJU! Dojímám se. Na tuto počest si dneska oblékám triko ‚Jsem generace Měls mě vůbec rád‘, které si můžete koupit u mě v merchi,“ napsala pěvačka na Instagramu.

Zpěvačka s polskými kořeny Ewa Farna se v českém showbyznysu objevila na podzim roku 2006, když rádia až do omrzení hrála její první hit Měls mě vůbec rád. Tehdy třináctiletá dívka, dnes už dvojnásobná maminka, zaplnila mezeru na trhu a stal se z ní idol školáků a školaček.

Ewa Farna během své dosavadní kariéry ukázala, že nebyla jen dětským zázrakem a naopak se zařadila mezi nejvýraznější osobnosti současného českého popu. Kromě několika Andělů má doma i Zlaté slavíky.

Úspěch má dívka z Vendryně nedaleko Frýdku-Místku nejen v České republice, ale i u severních sousedů. „Jsem Polka, zpívám polsky, takže mě v Polsku považují za domácí zpěvačku. I v obchodech se tam moje desky prodávají v sekci domácí tvorba,“ svěřila se před lety zpěvačka, která dosud vydala několik řadových desek v češtině i v polštině.

Karel Gott a Ewa Farna (2006)

K jejím nejznámějším hitům patří kromě skladby Měls mě vůbec rád, také písně Leporelo, Tělo či duet se zesnulým zpěvákem Davidem Stypkou Dobré ráno, milá. U severních sousedů zabodovala zejména písní Cicho, která se stala hitem dekády. Úspěšná je i její poslední deska ADHD POP s hity jako Perpetum mobile, Neříkej, co má se stát, Svoboda je tlak nebo Mám hlídání!

K hudbě měla Farna blízko odmala. Její otec ostatně hraje na několik nástrojů a vystupuje s lidovou kapelou a hudební vlohy má i její matka. Zpívat prý začala ve třech letech. Pro svět pop music ji objevil ostravský producent Lešek Wronka. V září 2006 Ewa vydala první singl Měls mě vůbec rád a o necelé dva měsíce později bylo na trhu i celé album.

„Napište pro dvanáctiletou holku smysluplný text! Oslovil jsem na čtyřicet textařů, nakonec si plácl se dvěma,“ popsal okolnosti jeho zrodu Wronka. Ještě půl roku však trvalo, než se Ewa Farna představila naživo, první koncert odehrála v Třinci v březnu 2007. Mezitím získala ocenění Objev roku v anketě Český slavík.

17. června 2026
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