Ewa Farna musela přerušit natáčení SuperStar. Po koncertech ji dohnalo vyčerpání

Pátá epizoda SuperStar bude mít neobvyklý průběh. Ewa Farna v jejím průběhu na čas opustí porotcovský stůl, protože se během natáčení necítila dobře. Zpěvačka později uvedla, že ji podle jejích slov dohnalo vyčerpání.
„Castingové díly SuperStar se točily pár dnů po mých třech koncertech v Edenu. Asi jsem si myslela, že jsem nezlomná, že všechno zvládnu. Bohužel, nebo možná bohudík, každý má své limity a mě během natáčení doběhlo vyčerpání. Perpetuum mobile zápřahu v praxi,“ popsala Farna.
Zpěvačka zároveň ocenila, že její kolegové v porotě dokázali v natáčení pokračovat i bez ní. „Jsem ráda za tuhle lekci, jsem ráda, že to kluci zvládli beze mě, a ještě zpětně jim za to děkuju,“ dodala.
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K situaci se vyjádřil také režisér a kreativní producent SuperStar Pepe Majeský. „Natáčení castingů je velmi intenzivní, trvá dlouhé hodiny a je náročné pro celý tým. Proto pro nás bylo v první řadě důležité, aby měla Ewa prostor si odpočinout a dát se do pořádku,“ uvedl.
Porotci podle něj museli během natáčení improvizovat také při rozhodování o soutěžících. V tříčlenné porotě znamenaly dva hlasy „ano“ postup do Golden Room, zatímco dva hlasy „ne“ znamenaly konec v soutěži.
„Její kolegové z poroty situaci zvládli skvěle a pohotově ji zastoupili. Museli jsme sice za pochodu improvizovat a přizpůsobit tomu způsob rozhodování,“ vysvětlil producent.