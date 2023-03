Nezachrání vás, rozplakala se Farna při rozhovoru o potratech v Polsku

Ewa Farna bere Polsko jako svou druhou vlast, protože vyrůstala v polské komunitě v pohraničí. Se zákazem potratů v této zemi ale rozhodně nesouhlasí, ačkoli je sama věřící. „Věřím v Boha, a proto bych já nešla na potrat, ale neznamená to, že ti to budu zakazovat. Víra má ovlivňovat naše rozhodnutí, ne to, že to zakážeme někomu jinému, který nevěří v Boha, nebo věří, a přesto se může rozhodnout jinak,“ vysvětlila.

Nejvíc ji trápí případy, kdy má život nenarozeného dítěte přednost před životem matky. Při vyprávění jednoho takového příběhu už nedokázala zpěvačka zadržet pláč a bylo pro ni těžké v rozhovoru pokračovat.

„Byl v Polsku případ mamky, která byla v pátém měsíci těhotenství, měla doma už dceru, dostali informaci, že plod se nevyvíjí, že to nepřežije a že není cesta. Musela jít na potrat. Ale ten se neprovedl, protože to dítě oficiálně nezemřelo, jen se přestalo vyvíjet. Tak se čekalo, až zemře, jenže zemřela ta paní - na sepsi. Nechala po sobě úplně zbytečně doma ve 33 letech rodinu a druhé malé miminko. A takových případů je víc… Nemůžu o tom ani mluvit…,“ dodala.

„V té zemi se nemůžete cítit bezpečně, protože vás nezachrání,“ řekla Farna. Sama se během druhého těhotenství obávala, aby s komplikacemi neskončila náhodou v polské nemocnici. „Prosila jsem svého bratra, aby jel do Varšavy se mnou, protože kdyby se cokoliv stalo, nedejbože, ať mě naloží do auta a fičí do Čech, abych se nedostala do polské nemocnice, kde by se mě týkala tahle jiná pravidla,“ uvedla.

Jinak má Polsko ráda a sama má pocit, že ačkoli Poláci mají k Čechům vřelý vztah, naopak to neplatí. „Poláci mají rádi na Češích větší liberálnost a obecně Poláci mají hrozně rádi Čechy. V každém polském větším městě je hospoda Švejk, mají hrozně rádi českou kinematografii, české pivo, český přístup, ale opačně to moc nefunguje, což je myslím škoda,“ prohlásila Farna.