Ewa Farna oslavila 33. narozeniny s novým účesem. Cíl je teď zpomalit, říká

„33. Kristova léta. Hlava znovuzrozená. Téměř bez plánu, prožívat, zpomalit. To je cíl,“ napsala Ewa Farna na Instagram. Připojila několik fotografií a ukázala také svůj improvizovaný narozeninový dort, který tvořilo několik kousků dezertů se svíčkami. Zároveň poděkovala fanouškům za všechna přání a za velké věci, které spolu letos zažili.
Její slova o zpomalení přicházejí po mimořádně hektických měsících. V červnu Farna třikrát vystoupila v pražském Edenu, kde oslavila dvacet let na hudební scéně. Koncerty 13., 14. a 16. června byly vyprodané a zpěvačka se stala první českou interpretkou, která v Edenu odehrála vlastní stadionovou show.
Svůj velký rok završila vydáním alba ADHD POP, které vyšlo 15. června. Dvanáctipísňová deska obsahuje například skladby Neříkej, co má se stát, Perpetuum Mobile nebo BIG MAC. Nechybí ani duet Vzpomeneš si?, který Farna nazpívala s Miraiem Navrátilem z kapely Mirai. Album se už krátce po vydání dostalo na první místo mezi nejprodávanějšími deskami v Česku.
Ewa před pár dny překvapila také změnou vizáže. V polské televizi se objevila s novým účesem, který výrazně proměnil její vzhled. Kratší střih a jiný odstín vlasů fanoušci na sociálních sítích přivítali vesměs s nadšením.
Zpěvačka má za sebou už dvacet let v showbyznysu. Na scénu vstoupila jako třináctiletá a v roce 2006 vydala debutové album Měls mě vůbec rád. Od té doby vybudovala úspěšnou kariéru nejen v Česku, ale také v Polsku, kde pravidelně vystupuje. V roce 2026 se navíc vrátila do poroty soutěže SuperStar, která na televizních obrazovkách odstartuje 2. září.
|
Mám dvacet kilo dole, krátkodobé diety jsou blbost, říká zpěvačka Ewa Farna
V soukromí je Farna od roku 2017 manželkou muzikanta Martina Chobota, svého někdejšího kytaristy. Společně vychovávají dvě děti, syna Artura a dceru Ellu. Manželé si své soukromí dlouhodobě chrání a společně se na veřejnosti objevují jen zřídka. O to větší pozornost proto vzbudilo, když Chobot v červnu vystoupil s Farnou v Edenu. Zazpívali spolu píseň Ta o nás a před desítkami tisíc diváků se políbili.
Martin Chobot v roce 2021 odešel z Ewiny doprovodné kapely a více se věnoval rodině a vlastní hudbě. Letos vydal také novou píseň Na Novém Světě.
Farna ani po velkých koncertech v Edenu nekončí. Její aktuální program počítá s dalšími vystoupeními v Polsku, například 22. srpna v Gdaňsku, 29. srpna ve Vratislavi a 5. září v Poznani.