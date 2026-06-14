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Ewa Farna se po dlouhé době ukázala s manželem. Políbili se před plným Edenem

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  10:12
Ewa Farna (32) se už dlouho na veřejnosti neukazovala se svým manželem Martinem Chobotem (37), který opustil její kapelu. Na anketu Český slavík chodila s manažerem a ani na jiné společenské akce jí manžel nedělal doprovod. Do Edenu ji ale doprovodil až na pódium. Znovu si s ní zahrál a došlo i na polibek.

Byly doby, kdy Farna častěji sdílela fotky se svým partnerem Martinem Chobotem, fotky ze svatby i těhotenské snímky a Chobot ji doprovázel na společenské akce. Pak ale přestal.

RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

Odešel z její doprovodné kapely na sólovou dráhu a zpěvačka s ním od té doby přestala chodit na společenské akce a zveřejňovat fotky ze soukromí. Spekulovalo se dokonce o krizi vztahu. Farna ale prozradila, že se tak domluvili. Předávání Slavíků a podobné události jsou pro zpěvačku práce a tu nebude míchat se soukromým životem, v němž má s Chobotem syna Artura (6) a dceru Ellu (4).

Chobot tak přestal chodit do společnosti a staral se především o děti. K tomu pracoval na svých sólových věcech. Před měsícem vydal song Na Novém Světě.

Ewa Farna a Martin Chobot na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)
44 fotografií

Na svém největším koncertu Ewy Farne v Edenu ale Chobot nemohl chybět. Zazpívali duet Ta o nás a před zraky 30 tisíců diváků se políbili. Farna pokládala manželovi hlavu na rameno a láskyplně na sebe hleděli, když zpívali česko-polsky, že „v tomhle prapodivném světě je dobré vědět, že někdo miluje tě“.

lesekwronka

Ewa, Eden, super koncert! Splněný sen!
EWA, JE ŻECH NA CIEBIE DUMNY! ❤️#music #koncert #songs #diva

14. června 2026 v 10:00, příspěvek archivován: 14. června 2026 v 11:20
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