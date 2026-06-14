Byly doby, kdy Farna častěji sdílela fotky se svým partnerem Martinem Chobotem, fotky ze svatby i těhotenské snímky a Chobot ji doprovázel na společenské akce. Pak ale přestal.
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Odešel z její doprovodné kapely na sólovou dráhu a zpěvačka s ním od té doby přestala chodit na společenské akce a zveřejňovat fotky ze soukromí. Spekulovalo se dokonce o krizi vztahu. Farna ale prozradila, že se tak domluvili. Předávání Slavíků a podobné události jsou pro zpěvačku práce a tu nebude míchat se soukromým životem, v němž má s Chobotem syna Artura (6) a dceru Ellu (4).
Chobot tak přestal chodit do společnosti a staral se především o děti. K tomu pracoval na svých sólových věcech. Před měsícem vydal song Na Novém Světě.
Na svém největším koncertu Ewy Farne v Edenu ale Chobot nemohl chybět. Zazpívali duet Ta o nás a před zraky 30 tisíců diváků se políbili. Farna pokládala manželovi hlavu na rameno a láskyplně na sebe hleděli, když zpívali česko-polsky, že „v tomhle prapodivném světě je dobré vědět, že někdo miluje tě“.