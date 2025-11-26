Dua Lipa mě rozhodila, mluvila jsem na ni česky a hledala Kazmu, vzpomíná Farna

Držitelka absolutního České slavíka Ewa Farna (32) promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o svém životním zážitku, kdy ji Dua Lipa pozvala ke společnému vystoupení. Nabídku za ni přijala kamarádka Tereza Ramba.

„Když mám pracovní den, kdy jsem v Praze, třeba jako dnes, tak je o děti postaráno a já mám nabušený den prací. A to byl jeden z nich,“ vzpomíná Ewa Farna. Po focení vzala kamarádku Terezu Rambu a vyrazily společně do O2 areny, kde ten den vystupovala zpěvačka Dua Lipa. Přišly si užít koncert jako obyčejné fanynky, ale přišel šok. „Najednou ona zpívá moji písničku! To je nesmysl úplný!“

Ewa Farna v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (25. listopadu 2025)
Dua Lipa a Ewa Farna společně zpívají píseň Na ostří nože. (28. května 2025)
Ewa Farna a Dua Lipa
Ewa Farna
Ve 21.30 napsala Farna svému manažerovi, zda by mohla zpěvačce osobně poděkovat. A ono to vyšlo. „Potkala jsem se s ní patnáct minut po koncertě. Mimochodem – vůbec nesmrděla a nebyla vůbec zpocená. Já ji podezírala, jestli tam vůbec byla,“ směje se Farna.

„Bylo by super, kdyby se se mnou vyfotila, ale pak mi bylo blbé ji o to prosit, takže jsem jí jen chtěla podat ruku a poděkovat, že si vybrala mou písničku a že je neuvěřitelné, že tady zrovna jsem na tom koncertě,“ popsala.

„Když se mě Dua Lipa zeptala, jestli si s ní zazpívám ten druhý koncert, tak jsem zamrzla. Pak jsem na ni začala mluvit česky. A pak jsem začala hledat: ‚Tak co, kde je ten Kazma? Mikýř, nebo Kazma, jeden z vás to bude!‘ A všichni koukali, co to dělám,“ vzpomíná.

V Praze se děly krásné věci, napsala Dua Lipa. Vystoupení s Farnou ji nadchlo

„Když se mě znovu zeptala, tak jsem se jen opřela o stěnu a Tereza vykřikla: ‚Yes!!! She wants to sing with you‘,“ popsala Farna, jak nabídku vlastně za ni přijala Tereza Ramba.

Dua Lipa ale není jedinou světovou hvězdou, s níž se Ewa Farna setkala. Vzpomíná i na koncert Eda Sheerana. „On tam měl skvělej catering. Fakt. Měl tam celý stan se spoustou druhů mléka, zdravé i nezdravé dezerty, čokoládovou fontánu,“ popisuje nadšeně. A dodává, že právě u slavné fontány strávila podezřele dlouhou dobu. „U té jsem furt stála, až mi to bylo blbé, ale pak jsem si říkala: ‚Vždyť co, tady mě nikdo nezná, samí Angličani.‘ Odzpívala jsem koncert a vrátila jsem se k té fontáně,“ prozradila.

V současné době samotnou Farnu čekají největší koncerty kariéry. Příští rok vystoupí vícekrát v pražském Edenu. Původně měl být koncert jeden, nakonec budou zřejmě tři. „Dva se vyprodaly. Když se naplní i třetí, bude tam asi 80 tisíc lidí. Ten koncert se jmenuje Trojka v Edenu. A kdyby se trojka zrušila, tak mi přijde docela vtipný, že byla trojka zrušená pro nedostatek zájmu,“ říká Farna.

29. května 2025
