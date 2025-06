K neštěstí došlo v roce 1979, kdy měl kvalifikaci na Mistrovství světa a kontrakt do Anglie. „Jel jsem poslední jízdu a osud zasáhl,“ vzpomíná Erban. „Nafukovací zábrany ještě tehdy nebyly. Kdyby byly, tak by se nestalo to, co se stalo,“ vysvětluje.

Po nárazu na tvrdý mantinel nevstal. „Mravenčení od pasu dolu. Koukal jsem na nohy a ony se nehýbaly,“ vzpomíná bývalý závodník.

„Odvezli mě do Motola, ale dostalo se na mě až druhý den na operaci a to bylo to nejhorší,“ říká. Ve 34 letech si tak vyslechl, že bude navždy na vozíčku. Kamarád ho dostal do Anglie ke specialistům, ale ti řekli, že se nedá nic dělat, protože v Praze s operací čekali příliš dlouho. „Nejsem plačka, ale zvlhly mi oči, protože to byl konec mého dosavadního života,“ vzpomíná.

Odmítl se ovšem smířit s vozíkem a z rehabilitačního ústavu v Kladrubech byl odhodlám odejít bez něj. „Makal jsem každý den. Říkal jsem si, že nikdo mi na nohy nepomůže, než já sám. Na vozíku jsem to nenáviděl. Nechal jsem ho tam a rozhodl se, že budu chodit o holích,“ vzpomíná.

Dokonce se chtěl vrátit na motorku. „Zkusil jsem to a viděl, že to nejde, protože jsem nemohl dát nohu od motorky,“ popisuje. U ploché dráhy ale zůstal. Stal se z něj trenér a později, aby udržel závod Zlatá přilba při životě, zastavil svůj vlastní dům. Nakonec se mu to povedlo a závodu získal světovou prestiž.

Do důchodu se ani krátce před osmdesátkou nechystá. „Na svůj věk se necítím. Pořád si myslím, že je mi 55 a podle toho se i chovám. Když mi někdo z mladších řekne: Já se těším do důchodu, tak jen říkám: Víš vůbec na co se těšíš?“