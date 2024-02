Přes hlavu mi přejel vlak, popsala komička Evelyn operaci čelistí

Ahojte Papulky Šťastný čínsky nový rok Ja žijeeeeeem ✌

Toto vám zaberie 30 sekúnd čítania (áno je to dlhé ja viem ale teraz nemôžem rozprávať) … sú to asi dva týždne ako som tu nebola …. Dva týždne nebyť na IG, to som zažila naposledy v 2014. Mám za sebou celkom zásadnú operaciu. Aj som vám chcela o tom povedať ale keďže sa tento “happening” dial na mojej hlave, nevedela som rozprávať ani som úplne nevládala “žiť” ale už trošku vládzem tak som Vás chcela pozdraviť ✨

Veľa z vás mi písalo a strachovalo sa čo je naozaj krásne . Ďakujem. Každopádne nebudem hovorit odborné názvy ale Long story short : mala som úplne stlapčenú dýchaciu trubicu, hlavne v spánku som cítila že neodpočívam ale vascinou som celu noc lapala po dychu a znova a znova sa pridúšala ( apnoe ). Bolo veľmi nepríjemne s tým žiť a hlavne bolo riziko že s tým ani dlho žiť nemusím … lebo keď sa vám nedokysličuje mozog darmo budete meditovať a mantrovať fasa život

Bolo treba posunúť obe čeľuste dopredu aby vznikol priestor … takto to opisujem ja ako laik V preklade cez hlavu mi prešiel vlak, zlámal mi kostičky, prišrobovalo sa čosi a mne sa teraz dobre dýcha …

O tých dýchacích cestách som sa dozvedela vlastne náhodou keď som si davala robiť strojček na zuby u @andrejthurzo

On mi povedal o @dr.boinka a potom to už malo rýchly spád

Keď som @dr.boinka povedala o tom že sa operácie bojím povedala mi že riziká sú väčšie keď na ňu nepôjdem … a tak som išla a musím povedať že napriek tomu že je diskomfortu habadej, mám pocit že som sa konečne✨ NADÝCHLA ✨

Chcem hlavne poďakovať jej za jej fantasticky prístup a skvele odvedenú prácu … #girlpower

Hrozne budem rada keď vám o tom budem môcť povedať viac ale to si nechám na čas keď budem môcť rozprávať ✨ … čoskoro