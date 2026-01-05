Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek, popsala herečka Evangeline Lilly

Autor:
  14:00
Kanadská herečka Evangeline Lilly, známá především ze seriálu Ztraceni (Lost) a filmové série Marvel (Ant-Man and the Wasp), oznámila, že utrpěla poškození mozku, které má dopad na její každodenní fungování. Zdravotní potíže původně nesprávně připisovala hormonálním změnám.
Herečka Evangeline Lilly

Herečka Evangeline Lilly | foto: ČTK

Evangeline Lilly ukázala fanouškům foto po pádu na pláži, při kterém utrpěla...
Evangeline Lilly a Matthew Fox v seriálu Ztraceni (2004)
Evangeline Lilly
Záběr z filmu Hobit: Bitva pěti armád
17 fotografií

Evangeline Lilly zkolabovala v květnu 2025 na pláži na Havaji a spadla obličejem přímo na balvan, přičemž si přivodila silný otřes mozku. Po úrazu se sice postupně zotavovala, přetrvávající zdravotní obtíže ji však přivedly k několika dalším vyšetřením. Nedávné lékařské snímky pak ukázaly, že téměř všechny oblasti jejího mozku pracují nyní na snížené úrovni.

„Do roku koně vstupuji s několika špatnými zprávami,“ uvedla pětačtyřicetiletá herečka na Instagramu. „Přišly mi výsledky vyšetření a bohužel se zjistilo, že můj mozek po loňské nehodě funguje se sníženou kapacitou a je dost poškozený v důsledku traumatického poranění,“ popsala herečka sedm měsíců poté, co sdílela šokující fotografie po děsivém pádu na pláži, na kterých má roztržený nos, ret, bradu a uvolněný přední zub.

Herečka Evangeline Lilly
Evangeline Lilly ukázala fanouškům foto po pádu na pláži, při kterém utrpěla otřes mozku. (2025)
Evangeline Lilly a Matthew Fox v seriálu Ztraceni (2004)
Evangeline Lilly
17 fotografií

Zároveň přiznala, že díky novým informacím od lékařů cítí na jednu stranu velkou úlevu. „Konečně chápu, co je pravou příčinou některých mých zdravotních potíží, které jsem nesprávně připisovala hormonálním změnám. Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek,“ říká.

V následujících měsících a možná i letech ji čeká velmi náročná a nejistá cesta k uzdravení. „Budu muset spolu s lékaři dlouhodobě a postupně pracovat na zlepšování kognitivních funkcí mozku,“ vysvětluje.

Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize

Navzdory vážnosti situace se snaží zůstat pozitivně naladěná. Zpomalení, ke kterému ji její zdravotní stav donutil, jí dle jejích slov alespoň umožnilo prožít konec roku 2025 klidněji než kdy dřív. Ve svém vyjádření na sociálních sítích opakovaně zdůraznila vděčnost za život, za podporu blízkých i fanoušků a za možnost znovu se soustředit na to, co je pro ni skutečně důležité, tedy svou rodinu.

Záběr z filmu Hobit: Bitva pěti armád

Evangeline Lilly v minulosti oznámila, že se dočasně stahuje z pracovního života a dává si pauzu v herecké kariéře, aby se mohla plně věnovat svým dvěma dětem, zdraví a osobnímu životu. Její otevřenost vyvolala silnou odezvu nejen mezi fanoušky, ale i mezi kolegy z filmového průmyslu, kteří jí veřejně vyjádřili podporu.

Herečka se proslavila především rolí Kate Austenové v seriálu Ztraceni (Lost, 2004 – 2010), za kterou získala nominaci na Zlatý glóbus. Mezinárodní publikum ji zná také z filmové série Marvel, kde ztvárnila postavu Hope van Dyne / Wasp ve filmech Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018) a Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). Objevila se například i ve filmové trilogii Hobit, kde hrála elfku Tauriel.

RECENZE: Mravenci jdou do boje v pestrobarevné, ale neživotné marvelovce

Kromě natáčení se věnuje také psaní knih pro děti, je autorkou fantasy série The Squickerwonkers. V posledních letech se v rozhovorech několikrát vyjádřila k tomu, že herectví rozhodně nepovažuje za svou životní prioritu.

Lilly žije dlouhodobě se svým partnerem Normanem Kalim, který kdysi pracoval jako produkční asistent na seriálu Ztraceni. Před ním chodila několik let s kolegou ze stejného seriálu, britským hercem Dominicem Monaghanem.

Vstoupit do diskuse

Hvězdami Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Nejčtenější

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

Kelly Brooková v pořadu ‚I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ (2025)

Moderátorka a někdejší glamour modelka Kelly Brooková (46) znovu dokazuje, že výzev se rozhodně nebojí. Tentokrát přijala účast v oblíbené britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!,...

Spor bratrů Hrušínských ukončila až hrozba smrti. Proč spolu léta nemluvili?

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Oba patří k hereckým legendám, stejně jako jejich slavný otec Rudolf Hrušínský. Jan a Rudolf mladší se po mnoha letech znovu potkali před kamerou při natáčení dokumentu Já, brácha a jméno Hrušínský....

5. ledna 2026  16:13

Herec Pavel Trávníček je v nemocnici. Rušíme nasmlouvané akce, oznámila manželka

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Pavel Trávníček (75) byl koncem prosince hospitalizován v Nemocnici Na Homolce, kde je v péči týmu profesora Petra Neužila. Známému herci a dabérovi se přitížilo od srdce kvůli přechozenému zánětu...

5. ledna 2026  14:33

Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek, popsala herečka Evangeline Lilly

Herečka Evangeline Lilly

Kanadská herečka Evangeline Lilly, známá především ze seriálu Ztraceni (Lost) a filmové série Marvel (Ant-Man and the Wasp), oznámila, že utrpěla poškození mozku, které má dopad na její každodenní...

5. ledna 2026

Herečky s botoxem jsou děsivé, myslí si režisér Francis Ford Coppola

Francis Ford Copolla na udílení cen filmového festivalu v Cannes. (25. května...

Slavný režisér Francis Ford Coppola promluvil o tom, co si myslí o snaze hereček zpomalit stárnutí pomocí botoxu. Šestaosmdesátiletý tvůrce neskrývá, že tuto metodu odmítá, a zdůraznil, že ženy jsou...

5. ledna 2026  13:18

První intimní zkušenosti? Byly i s dívkami, přiznává herečka Kate Winsletová

Kate Winsletová (25. června 2025)

Britská herečka Kate Winsletová (50) si detaily svého milostného života nechává pro sebe a soukromí si střeží. V nedávném rozhovoru však promluvila o svých prvních intimních zkušenostech a přiznala,...

5. ledna 2026  11:12

Leonardo DiCaprio prozradil, proč se stále skrývá před veřejností

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio patří k nejznámějším hercům světa, na veřejnosti se ale snaží zůstat co nejméně nápadný. Když zrovna nepropaguje nový film, baseballová čepice a sluneční brýle neoddělitelně patří k...

5. ledna 2026  9:43

Eva Holubová zhubla 23 kilo. Valí se na nás Mordor, musíme být v kondici, říká

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)

Eva Holubová (66) se svým sledujícím na Instagramu pochlubila štíhlejší postavou. Zatímco někteří si dávají hubnutí jako novoroční předsevzetí, herečka se snaží hubnout už delší dobu. S dcerou...

5. ledna 2026

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

5. ledna 2026

Kdysi trpěl hlady a zimou, málem hrál v českém filmu. Redford o status hvězdy nestál

Premium
Robert Redford v New Yorku (20. září 2018)

Nepotřeboval pracně dobývat Hollywood. Vždy šel vlastní cestou a továrna na sny mu sama padla k nohám. Škoda že v případě Roberta Redforda už musíme používat minulý čas. Nikdy se nebral příliš vážně....

4. ledna 2026

Matka byla tajná agentka, dozvěděla se hvězda Panství Downton až v dospělosti

Ze seriálu Panství Downton

Dvaašedesátiletý britský herec Hugh Bonneville, známý zejména svou hlavní rolí v seriálu Panství Downton, se novinářům poprvé svěřil se svými pocity ohledně úmrtí v rodině. Jeho matka zemřela před...

4. ledna 2026  13:07

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Své rodiče jsem dost trápil. A stydím se, jaký jsem táta. Zpověď herce Jana Vlasáka

Premium
Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě....

Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě. Zato když jsme probírali témata jako stárnutí a odcházení anebo když bilancoval svůj život a kariéru, občas se herec Jan Vlasák...

4. ledna 2026

Není mamánek, jenom máme skvělý vztah, říká o Muži roku jeho matka

Muž roku 2025 Jiří Veselý a jeho maminka Martina Veselá

Už když získal titul Muž roku 2025, Jiří Veselý (28) říkal, že nejdůležitějším člověkem v jeho životě je jeho maminka Martina (54). Oba nyní v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém...

4. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.