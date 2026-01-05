Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek, popsala herečka Evangeline Lilly

Evangeline Lilly zkolabovala v květnu 2025 na pláži na Havaji a spadla obličejem přímo na balvan, přičemž si přivodila silný otřes mozku. Po úrazu se sice postupně zotavovala, přetrvávající zdravotní obtíže ji však přivedly k několika dalším vyšetřením. Nedávné lékařské snímky pak ukázaly, že téměř všechny oblasti jejího mozku pracují nyní na snížené úrovni.
„Do roku koně vstupuji s několika špatnými zprávami,“ uvedla pětačtyřicetiletá herečka na Instagramu. „Přišly mi výsledky vyšetření a bohužel se zjistilo, že můj mozek po loňské nehodě funguje se sníženou kapacitou a je dost poškozený v důsledku traumatického poranění,“ popsala herečka sedm měsíců poté, co sdílela šokující fotografie po děsivém pádu na pláži, na kterých má roztržený nos, ret, bradu a uvolněný přední zub.
Zároveň přiznala, že díky novým informacím od lékařů cítí na jednu stranu velkou úlevu. „Konečně chápu, co je pravou příčinou některých mých zdravotních potíží, které jsem nesprávně připisovala hormonálním změnám. Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek,“ říká.
V následujících měsících a možná i letech ji čeká velmi náročná a nejistá cesta k uzdravení. „Budu muset spolu s lékaři dlouhodobě a postupně pracovat na zlepšování kognitivních funkcí mozku,“ vysvětluje.
Navzdory vážnosti situace se snaží zůstat pozitivně naladěná. Zpomalení, ke kterému ji její zdravotní stav donutil, jí dle jejích slov alespoň umožnilo prožít konec roku 2025 klidněji než kdy dřív. Ve svém vyjádření na sociálních sítích opakovaně zdůraznila vděčnost za život, za podporu blízkých i fanoušků a za možnost znovu se soustředit na to, co je pro ni skutečně důležité, tedy svou rodinu.
Evangeline Lilly v minulosti oznámila, že se dočasně stahuje z pracovního života a dává si pauzu v herecké kariéře, aby se mohla plně věnovat svým dvěma dětem, zdraví a osobnímu životu. Její otevřenost vyvolala silnou odezvu nejen mezi fanoušky, ale i mezi kolegy z filmového průmyslu, kteří jí veřejně vyjádřili podporu.
Herečka se proslavila především rolí Kate Austenové v seriálu Ztraceni (Lost, 2004 – 2010), za kterou získala nominaci na Zlatý glóbus. Mezinárodní publikum ji zná také z filmové série Marvel, kde ztvárnila postavu Hope van Dyne / Wasp ve filmech Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018) a Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). Objevila se například i ve filmové trilogii Hobit, kde hrála elfku Tauriel.
Kromě natáčení se věnuje také psaní knih pro děti, je autorkou fantasy série The Squickerwonkers. V posledních letech se v rozhovorech několikrát vyjádřila k tomu, že herectví rozhodně nepovažuje za svou životní prioritu.
Lilly žije dlouhodobě se svým partnerem Normanem Kalim, který kdysi pracoval jako produkční asistent na seriálu Ztraceni. Před ním chodila několik let s kolegou ze stejného seriálu, britským hercem Dominicem Monaghanem.