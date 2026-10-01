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Zpěvačka Eva Burešová přijala jméno Saija. Matrika jí ho schválila

Autor:
  11:20
Eva Burešová jako Saija

Eva Burešová jako Saija | foto: Lukáš Matoušek

Eva Burešová jako Saija vydala singl Mlč.
Zpěvačka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt jsou spolu od roku 2020.
V pražském Hudebním divadle Karlín v muzikálu Ledové království v roli...
Eva Burešová jako Saija
40 fotografií
Eva Burešová (33) už před několika týdny oznámila, že mění jméno i styl. Přechází na metal a bude se jmenovat Saija. Teď se ale ukázalo, že to Burešová se jménem Saija myslí vážně. Nechala si ho schválit na matrice.

Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci

Eva Burešová informovala na svém Instagramu fanoušky o oficiálním dopisu, na který čekala, a konečně přišel. Hádali, že dostala pokutu, nominaci na Slavíky nebo na Thálii. Nic z toho to nebylo a Burešová zveřejnila úryvek dopisu.

„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nejsou proti matričnímu zápisu ženského rodného jména Saija z jazykového hlediska námitky,“ stojí v dopise.

Zpěvačka už se v jiných příspěvcích začala nazývat Eva Saija Burešová.

evabureshsalvatore

Včera jste hádali, co v dopise bylo.

Žádná nová role, ani nominace na slavíky.
Ani Thalie, ani pokuta
O těch intimních věcech co jste mi psali, se vyjadřovat nebudu

Tohle je dopis, na který jsem čekala…a včera přišel

1. října 2026 v 10:07, příspěvek archivován: 1. října 2026 v 11:06
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Poprvé o změně jména informovala v srpnu spolu s novým videoklipem Mlč. Saija je podle zpěvačky jejím vnitřním hlasem, který tu vždy byl, jen konečně našla spolupracovníky, kteří jí pomohli vyjít na povrch.

Pod jménem Saija udělala i webovou stránku Saija’s Diary, kde sdílí „malé střípky ze svého světa, myšlenky, momenty a příběhy.“

Eva Burešová jako Saija
Eva Burešová jako Saija vydala singl Mlč.
Zpěvačka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt jsou spolu od roku 2020.
V pražském Hudebním divadle Karlín v muzikálu Ledové království v roli princezny Elsy.
40 fotografií

První singl Saijy s názvem Mlč je o frustraci ze světa plného sociálních sítí, kde se z každé strany na člověka valí hromada informací o tom, jak by měl a neměl žít, o tom, kým by měl a neměl být.

„Kdysi jsme na sociální sítě utíkali před světem tam venku, teď si myslím, že je to naopak. Byť se snažíme vymanit, stejně nám nejde utéct. Jestli si refrén vyložíte jako diktát systému, nebo naopak volání po tichu, už je na vás,“ říká Eva Saija Burešová.

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