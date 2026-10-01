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Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci
Eva Burešová informovala na svém Instagramu fanoušky o oficiálním dopisu, na který čekala, a konečně přišel. Hádali, že dostala pokutu, nominaci na Slavíky nebo na Thálii. Nic z toho to nebylo a Burešová zveřejnila úryvek dopisu.
„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nejsou proti matričnímu zápisu ženského rodného jména Saija z jazykového hlediska námitky,“ stojí v dopise.
Zpěvačka už se v jiných příspěvcích začala nazývat Eva Saija Burešová.
Poprvé o změně jména informovala v srpnu spolu s novým videoklipem Mlč. Saija je podle zpěvačky jejím vnitřním hlasem, který tu vždy byl, jen konečně našla spolupracovníky, kteří jí pomohli vyjít na povrch.
Pod jménem Saija udělala i webovou stránku Saija’s Diary, kde sdílí „malé střípky ze svého světa, myšlenky, momenty a příběhy.“
První singl Saijy s názvem Mlč je o frustraci ze světa plného sociálních sítí, kde se z každé strany na člověka valí hromada informací o tom, jak by měl a neměl žít, o tom, kým by měl a neměl být.
„Kdysi jsme na sociální sítě utíkali před světem tam venku, teď si myslím, že je to naopak. Byť se snažíme vymanit, stejně nám nejde utéct. Jestli si refrén vyložíte jako diktát systému, nebo naopak volání po tichu, už je na vás,“ říká Eva Saija Burešová.