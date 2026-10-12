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Sama se víc a víc řídím intuicí. Hrát vyšetřovatelku je sen, říká Eva Podzimková

Marina Pilařová
  18:00

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Eva Podzimková | foto: Archiv TV Prima

Eva Podzimková úsměvy nešetří a zároveň je znát, že každou odpověď promýšlí a svá sdělení nebere na lehkou váhu. Prozradila například, jak se jí hrála první role vyšetřovatelky, kdy spoléhá na svůj šestý smysl a před čím chce uchránit své dcery.

V chystaném seriálu Vraždy v Kutné Hoře se sice prvně představíte v roli kriminalistky, ale není to vaše počáteční zkušenost se seriály z policejního prostředí.
V kriminálce Einstein jsem hrála forenzní analytičku. Byla to ale zcela jiná poloha, protože jsem přišla na plac na skok, ohledala tělo, řekla pár latinských termínů, větu „Teď už je to na vás“ a zase jsem odešla. (směje se) Pak bylo na vyšetřovatelích, aby celý příběh, celou tu mozaiku zločinu poskládali.

Jak se vám tedy hrála vyšetřovatelka z Kutné Hory?
Komisařka Anna je, alespoň podle mě, dobře napsaná postava, kterou mě bavilo ztvárnit, a myslím, že i divákům bude sympatická. Je to taková normální, docela vtipná, schopná, soběstačná ženská, která se snaží skloubit kariéru a rodinu dohromady, což jde občas lépe, občas hůře. A je chytrá. Má svoji metodu postavenou na intuici a na dedukci. To znamená, že příliš neběhá s kvérem za zločinci, ale celý případ řeší ve svém docela bystrém mozku.

Myslím, že jako introverti herectví vlastně potřebujeme, abychom leccos ventilovali.

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