V chystaném seriálu Vraždy v Kutné Hoře se sice prvně představíte v roli kriminalistky, ale není to vaše počáteční zkušenost se seriály z policejního prostředí.
V kriminálce Einstein jsem hrála forenzní analytičku. Byla to ale zcela jiná poloha, protože jsem přišla na plac na skok, ohledala tělo, řekla pár latinských termínů, větu „Teď už je to na vás“ a zase jsem odešla. (směje se) Pak bylo na vyšetřovatelích, aby celý příběh, celou tu mozaiku zločinu poskládali.
Jak se vám tedy hrála vyšetřovatelka z Kutné Hory?
Komisařka Anna je, alespoň podle mě, dobře napsaná postava, kterou mě bavilo ztvárnit, a myslím, že i divákům bude sympatická. Je to taková normální, docela vtipná, schopná, soběstačná ženská, která se snaží skloubit kariéru a rodinu dohromady, což jde občas lépe, občas hůře. A je chytrá. Má svoji metodu postavenou na intuici a na dedukci. To znamená, že příliš neběhá s kvérem za zločinci, ale celý případ řeší ve svém docela bystrém mozku.
Myslím, že jako introverti herectví vlastně potřebujeme, abychom leccos ventilovali.