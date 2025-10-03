Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou perfektní postavu v bikinách.

Eva Perkausová si užívá na dovolené s manželem Ivanem Heckem a jejich dvěma malými syny Killianem a Arianem. Rodina vyrazila společně na Kypr. Na sociální síť sdílela moderátorka několik fotografií od moře, pochlubila se luxusním hotelovým resortem i sexy postavou v bikinách.

Eva Perkausová na dovolené (říjen 2025)

Na jedné z fotografií se nenalíčená moderátorka hlavních zpráv na CNN Prima News pyšní tyrkysovými dvoudílnými flitrovými bikinami, rozpuštěnými dlouhými vlasy a vypracovanou postavou.

Eva Perkausová (říjen 2025)
Eva Perkausová (říjen 2025)
Eva Perkausová (srpen 2025)
Eva Perkausová s manželem Ivanem Heckem (2025)
Předvedla se také s celou rodinou. „Pamatujete si na film Kdopak to mluví? Milovala jsem ho. A od té doby, co mám děti, si na něj vzpomenu často. Například u této fotky. Když kouknu na výrazy kluků, tak si říkám, co si asi tak myslí?“ okomentovala Perkausová příspěvek na Instagramu.

V jiném příspěvku prozradila, že její synové se na dovolené rozhodně nenudí. „Tuto dovolenou si kluci náramně užívají. Jsem zvědavá, čím je budu zabavovat po příjezdu do Prahy,“ napsala moderátorka.

Móda z plesu: Sexy mořská panna Perkausová i neskutečná misska Pyszková

„Nekonečný přísun zmrzliny, moře, tobogány, denně stavíme v písku nový hrad, animační programy – no znáte to. Taky sice písek everywhere, ale žádné starosti. Tohle bude těžké trumfnout doma v dešti,“ dodala.

Eva Perkausová se proslavila jako moderátorka magazínu o celebritách s názvem TopStar, předchůdce současného pořadu Showtime. Zahrála si ve filmech Modelky s. r. o., Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. Od dětství se věnovala modelingu, vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci.

S ukrajinským podnikatelem Ivanem Heckem se vzali v roce 2022, společně vychovávají dva syny.

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
