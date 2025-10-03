Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Eva Perkausová si užívá na dovolené s manželem Ivanem Heckem a jejich dvěma malými syny Killianem a Arianem. Rodina vyrazila společně na Kypr. Na sociální síť sdílela moderátorka několik fotografií od moře, pochlubila se luxusním hotelovým resortem i sexy postavou v bikinách.
Na jedné z fotografií se nenalíčená moderátorka hlavních zpráv na CNN Prima News pyšní tyrkysovými dvoudílnými flitrovými bikinami, rozpuštěnými dlouhými vlasy a vypracovanou postavou.
Předvedla se také s celou rodinou. „Pamatujete si na film Kdopak to mluví? Milovala jsem ho. A od té doby, co mám děti, si na něj vzpomenu často. Například u této fotky. Když kouknu na výrazy kluků, tak si říkám, co si asi tak myslí?“ okomentovala Perkausová příspěvek na Instagramu.
V jiném příspěvku prozradila, že její synové se na dovolené rozhodně nenudí. „Tuto dovolenou si kluci náramně užívají. Jsem zvědavá, čím je budu zabavovat po příjezdu do Prahy,“ napsala moderátorka.
„Nekonečný přísun zmrzliny, moře, tobogány, denně stavíme v písku nový hrad, animační programy – no znáte to. Taky sice písek everywhere, ale žádné starosti. Tohle bude těžké trumfnout doma v dešti,“ dodala.
Eva Perkausová se proslavila jako moderátorka magazínu o celebritách s názvem TopStar, předchůdce současného pořadu Showtime. Zahrála si ve filmech Modelky s. r. o., Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. Od dětství se věnovala modelingu, vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci.
S ukrajinským podnikatelem Ivanem Heckem se vzali v roce 2022, společně vychovávají dva syny.