Eva Perkausová ukázala postavu v plavkách. V Turecku si užila dovolenou se syny

Perkausová na snímku odpočívá na břiše na lehátku a opaluje se. Fotografie vzbudila mezi jejími sledujícími řadu reakcí a komplimentů.
Dvaatřicetiletá moderátorka si dovolenou v Turecku užila se svými syny, tříletým Kiliánem a dvouletým Arianem. Nejde přitom o její první letošní cestu do stejné destinace. S dětmi tam trávila čas už v červenci.
Eva Perkausová během dovolené nezapomíná ani na pohyb. Jedno ráno se rozhodla vyběhnout na pláž ještě předtím, než se probudí děti. Plán přitom měla jasný, uběhnout svých oblíbených pět kilometrů.
|
Děti mají respekt z manžela, ale i já jsem přísný rodič, říká Eva Perkausová
Realita však byla poněkud jiná. „Sotva 2 km v písku a půlku z toho jsem šla. Velmi svižně. Místy,“ popsala s nadsázkou svůj sportovní výkon. Brzy totiž zjistila, že běhání v písku není zdaleka tak idylické, jak může na fotografiích z dovolených vypadat.
„Zjistila jsem totiž, že běhat v písku je strašný. STRAŠNÝ. A kdo tvrdí, že je to romantika při východu slunce, ten v písku podle mě nikdy neběžel,“ zavtipkovala moderátorka.
Ani předchozí zkušenosti jí tentokrát příliš nepomohly. „Přitom jsem si říkala, že když mám roky tréninku z pískovišť s klukama, budu mít náskok. Neměla jsem,“ napsala. Plánovaných pět kilometrů proto nakonec odložila na jindy. „Třeba až někde najdu asfalt,“ uzavřela svůj ranní běžecký pokus se smíchem.
Vedle sportu a odpočinku patří značná část dovolené i jejím synům, které má s podnikatelem Ivanem Heckem. Eva Perkausová je dvojnásobnou maminkou od roku 2024. Moderátorka se netají tím, že mateřství výrazně změnilo její každodenní život. V rozhovoru pro iDNES.cz letos na jaře popsala, že se s manželem snaží být při výchově dětí oba velmi důslední.