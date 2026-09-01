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Eva Perkausová ukázala postavu v plavkách. V Turecku si užila dovolenou se syny

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  10:30
Moderátorka Eva Perkausová si užívala konec léta u moře. S rodinou vyrazila do Turecka do letoviska Belek v provincii Antalya, kde si vedle času stráveného se svými dvěma malými syny našla i chvíli sama pro sebe. Na sociálních sítích se pochlubila fotografií v plavkách a ukázala postavu, na které pravidelně pracuje.
Eva Perkausová
Eva Perkausová sdílela na Instagramu fotky z dovolené v Turecku. (srpen 2026)
Eva Perkausová sdílela na Instagramu fotky z dovolené v Turecku. (srpen 2026)
Eva Perkausová
60 fotografií

Perkausová na snímku odpočívá na břiše na lehátku a opaluje se. Fotografie vzbudila mezi jejími sledujícími řadu reakcí a komplimentů.

Dvaatřicetiletá moderátorka si dovolenou v Turecku užila se svými syny, tříletým Kiliánem a dvouletým Arianem. Nejde přitom o její první letošní cestu do stejné destinace. S dětmi tam trávila čas už v červenci.

Eva Perkausová během dovolené nezapomíná ani na pohyb. Jedno ráno se rozhodla vyběhnout na pláž ještě předtím, než se probudí děti. Plán přitom měla jasný, uběhnout svých oblíbených pět kilometrů.

Děti mají respekt z manžela, ale i já jsem přísný rodič, říká Eva Perkausová

Realita však byla poněkud jiná. „Sotva 2 km v písku a půlku z toho jsem šla. Velmi svižně. Místy,“ popsala s nadsázkou svůj sportovní výkon. Brzy totiž zjistila, že běhání v písku není zdaleka tak idylické, jak může na fotografiích z dovolených vypadat.

„Zjistila jsem totiž, že běhat v písku je strašný. STRAŠNÝ. A kdo tvrdí, že je to romantika při východu slunce, ten v písku podle mě nikdy neběžel,“ zavtipkovala moderátorka.

Ani předchozí zkušenosti jí tentokrát příliš nepomohly. „Přitom jsem si říkala, že když mám roky tréninku z pískovišť s klukama, budu mít náskok. Neměla jsem,“ napsala. Plánovaných pět kilometrů proto nakonec odložila na jindy. „Třeba až někde najdu asfalt,“ uzavřela svůj ranní běžecký pokus se smíchem.

Vedle sportu a odpočinku patří značná část dovolené i jejím synům, které má s podnikatelem Ivanem Heckem. Eva Perkausová je dvojnásobnou maminkou od roku 2024. Moderátorka se netají tím, že mateřství výrazně změnilo její každodenní život. V rozhovoru pro iDNES.cz letos na jaře popsala, že se s manželem snaží být při výchově dětí oba velmi důslední.

evaperkausova

❤️❤️ Každý den si říkám, že už mě nic nepřekvapí… a pak přijdou tihle dva. Ale když se na ně podívám, pořád nemůžu uvěřit, že jsou moji… Moje geny. Moje větve. Moje největší životní dílo… a zároveň nejhlasitější budík, chaos a láska v jednom. Miluju vás

#family #sons #boys #blueeyes

23. července 2026 v 9:46, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 9:05
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