Máma tátu nenahrazuje a myslím si, že je to správně, říká dcera Petra Muka

CO SE MI VYBAVÍ JAKO PRVNÍ, KDYŽ SE ŘEKNE PETR MUK

Eva Muková: Láska, myslím až vesmírná, jakou jsem nikdy od muže necítila. Hned zároveň píchá u srdce a jdou slzy do očí. Noemi to nemá ráda. Pak ale zároveň přijdou vzpomínky a úsměv na tváři, neboť jsem TO velké mohla zažít s Petrem! Jeho čistotu, vnímavost, pokoru, odevzdanost, dětský strach, obyčejnost bytí – žití, jednoduchost, navzdory roztříštěnosti. Laskavost navzdory démonům v něm... Dnes děkuji, každý den za Noemi, jeho rodinu a společné dny s ním jako „tu slanou kapku roků v dějinách“.

Noemi Muková: Táta, hudebník, vzor a zejména víra, která mi dodává sílu a dává na mě pozor každý den.

Petr Muk

ČÍM MI NEJVÍC PŘIPOMÍNÁ MÉHO MUŽE/OTCE

Eva Muková: Noemka mi Péťu připomíná pohledem, pokorou a vnímáním. Opravdovou dobrotou v duši, pracovitostí, citlivostí, láskou v ní a prsty na nohou.

Noemi Muková: Máma mi tátu v ničem nepřipomíná, ani ho nenahrazuje a myslím si, že tak je to správně.

V ČEM SI NEJVÍC NOTUJEME

Eva Muková: Vůně, jídlo, káva a hudba. Také rády spolu řešíme každodenní zážitky a pikošky.

Noemi Muková: V kávě, zdravé stravě, máma umí skvěle vařit, oblečení a hudbě.

KVŮLI ČEMU JSME SE NAPOSLEDY POHÁDALY

Eva Muková: Kvůli tomu, že jsem jí ve vlaku nechtěla nahazovat texty na herectví. Zdálo se mi velmi egoistické vůči okolním lidem, že opakujeme stejné věty asi stokrát za sebou. Dva dny na to, že ji nechci v jejím stanoveném momentu zkoušet. Večer v neděli, kdy jsem měla pro sebe chvíli odpočinku. Potřebovala to hned v momentě, ale nezazlívám jí to. Má to po mně.

Noemi Muková: Máma mě nechtěla zkoušet z dějin divadla. Každou neděli jí s tím pílím uši a asi jí to už přerůstá přes hlavu. Nedivím se jí. Do toho chtěla koukat seriál a já jsem začala v obýváku hrát na klavír. Taková nedělní idylka.

Eva Muková a její dcera Noemi Muková (2023)

KAM VEDOU MOJE PRVNÍ KROKY, KDYŽ JSEM V ČECHÁCH

Eva Muková: Domů na Vinohrady, náměstí Míru a do kavárny Zanzibar. Také do Českých Budějovic, za naší českou, velkou, krásnou rodinou. Místa jako Lipno, Český Krumlov, kde je nyní bohužel i Peťův hrob. Město a místo, kam jsme se chtěli s Petrem odstěhovat a zestárnout!

Noemi Muková: V Praze jsou to jednoznačně Vinohrady, park Grébovka a moje oblíbená kavárna Zanzibar. V Českých Budějovicích jako první utíkám obejmout mé dvě sestry Míšu a Šárku.

BRATISLAVU MÁM RÁDA, PROTOŽE...

Eva Muková: Je to mé rodné, nádherně útulné město, o kterém mi hodně vyprávěla moje prešporácká babička Nemesszeghy. Jsem ráda, že si ji oblíbila i Noemi a česká rodinka, která nás ráda navštěvuje.

Noemi Muková: Dala nám s mámou svobodu. Vnímám to jako to nejlepší, co máma mohla udělat. I když se do Prahy plánuji vrátit, momentálně je mi nejkrásnějším domovem Bratislava. Našla jsem si tady skvělé kamarády, jaké jsem si jen mohla přát. Procházky po starých, historických uličkách od Bratislavského hradu až po Slovenský rozhlas jsou mou zálibou. Pokud mi přitom hraje ve sluchátkách album Shalom, je to čisté umění!

KTERÉMU ČESKÉMU SLOVU NEROZUMÍM

Eva Muková: Takové slovo nemám. Měla jsem a pořád mám u sebe velkou českou rodinu, tedy nemám nárok, ani pocit.

Noemi Muková: Takové neexistuje, nemám na výběr. Pokud bych i na takové přišla, moje sestry by mě rychle daly do pucu!

JAK VNÍMÁM JEJÍ ŠATNÍK

Eva Muková: Pro mě až moc upnutý, panenský, jemný. Přesně jako je Noemi.

Noemi Muková: Elegantní, decentní a jednoznačně jej válcuje černá barva. Její šatník je mojí záchranou každé druhé ráno, když si „nemám co obléct“. Ráda si z něj půjčuji věci, popravdě některé kousky jsem si už i přivlastnila. Promiň mami. (smích)

MY DVĚ A HUDBA

Eva Muková: Tak to je otázka, trefa do černého! Noemi se sama zeptala na Depeche Mode party v Bratislavě, tak jsem ji vzala s sebou. Po jejím prvním koncertě DM v květnu a nynější party nenuceně sklouzla do našich vod. Nechtěla jsem ji k ničemu v poslechu nutit, až teď vidím, že objevuje moji/naši muziku s Petrem, což je milé! A zároveň utvrzující v tom, že naše hudba je opravdu přesgenerační. Po letošním vzpomínkovém festivalu Kouřimská skála a generálkách na něj začala vnímat hudbu jinak. Pochopila, že je to o semknutých lidech, zejména stejně smýšlejících. To si myslím, že našla v Péťově kapele PM Band. Jak shovívavě a krásně profesorsky, s obrovským srdcem se k ní staví, je pro Noemi neuvěřitelná škola. Pochopila hodně, myslím co se hudby týká, a zároveň ví, že má před sebou ještě dlouhou a profesně trnitou cestu.

Noemi Muková: Navzájem se inspirujeme. Moji rodiče se nikdy netajili láskou k Depeche Mode. Já jsem tomu přišla na chuť až později. Máma mě vzala v květnu na jejich koncert a od té doby je to naše srdeční záležitost. Já jsem ji nenuceně naučila poslouchat moji múzu Janu Kirschner. Také jsem ji vzala na koncert a v momentě pochopila, proč mi ve sluchátkách každý den hrají její písně.

KREATIVITA

Eva Muková: Miluji ji a je součástí mého žití. Mám ráda kreativní lidi. Mají jakoby o kolečko navíc, vědí, co se dá vylepšit všude kolem. Kvůli ní nespím a jdu častokrát až na hranu, neboť chci číst, kreslit, pozorovat, kreovat, změnit k lepšímu, mohu-li a vím, že dokážu. Mám v hlavě nespočet nápadů a trhá to můj mozek. Kreativita je mou součástí, neumím bez ní být, žít. Noemi se v tomto pomamila. Od malinka kreujeme, ať už na papíře, doma v troubě, slovně nebo v životě jako takovém.

Noemi Muková: Kreativita je mé druhé já. Neumím si bez ní představit fungovat, hlavně když se věnuji umění. Je mou společnicí od rána do večera, někdy i přes noc. V poslední době ji rozvíjím zejména v psaní textů, je to můj nový koníček.

KDY JSEM O NÍ MĚLA NEJVĚTŠÍ STRACH

Eva Muková: Stále mám větší či menší strachy. Ale teď mě napadlo, že když jsem ji poprvé pustila samu do školy přes obrovský přechod. Momentálně, samozřejmě když jde na party. Nedělá to pravidelně, ale mé řeči kolem toho musí být pro ni úsměvné.

Noemi Muková: Když letěla beze mě na Mallorku. Bojím se letadel a kdyby spadlo, nevím, co bych na tomto světě bez ní dělala…

JEJÍ ZLOZVYK, KTERÉMU SE USMÍVÁM

Eva Muková: Pedant na všechno a na všechny. Říkám si, až budeš mít děti, asi konečně upustíš páru.

Noemi Muková: Neumí si namalovat řasy a nenechá si ode mě poradit. Vždyť já jí chci jen dobře!

KDY MĚ SPOLEHLIVĚ ROZESMĚJE

Eva Muková: Večer, když uvažuje nad tím, jestli si druhý den umyje vlasy. V klidu asi dvacet minut přemýšlí, jaký účes by si mohla na další den udělat, aby to nebylo vidět. Za ten čas by je měla už i vyfoukané. Také, když jí volám a náhodou je se svými spolužáky. Oni mě chtějí k telefonu a každý mi chce něco říct. Noemi mi řekne: Evo, to je tak krásné a úsměvné... Jemně jim závidím a přeji jim to mládí a bezstarostnost.

Noemi Muková: Když začne s jejími hysterickými náladami. Všechno je pro ni v tom momentě dvakrát tak velké, jak ve skutečnosti. Někdy přemýšlím, jestli neměla jít studovat herectví místo mě.

ČÍM NEJVÍC ŽIJE

Eva Muková: Školou. Studuje konzervatoř v Bratislavě. Divadlo, dějiny umění, knihy, zpěv, tanec, klavír. Nemyslela jsem si před pár lety, že se mě bude ptát, jestli může doma hrát na klavír. Upozorňuji ji, že může jen do 22:00! Žije životem umělce, přesto velmi uspořádaně, až přísně. Je cílevědomá, ví, co chce. Já jsem za to vděčná, je to podesta k jejím životním deskám.

Noemi Muková: Žije tím, když za ní zůstane nějaké dílo. I když už se architektuře a designu nevěnuje naplno, jakmile je v práci prostor prokázat kreativitu, vrhne se do toho. Také žije vařením, zdravým životním stylem a sportem.

KDE NÁS VIDÍM ZA DESET LET

Eva Muková: Noemi naprosto dospělá, i když si myslím, že už je teď, a před sebou jasný cíl, co ji dělá šťastnou. Zakopaná ve svých pracovních projektech. Odtržená ode mě, žije si svůj život. Rychlý, umělecký, ale s matkou v patách. Možná ona v Praze, já v Bratislavě. Ale to je jedno, obojí jsou pro mě domů.

Noemi Muková: Těšila bych se, kdyby si máma otevřela vlastní kavárnu nebo podnik. Je to její dlouholetý sen. Aby její prací byl zároveň její koníček, což je v této době velmi obtížné najít. Sebe vidím v uměleckém světě, v jakékoli jeho odchylce. Věřím, že budu mít za sebou svoji vysněnou vysokou uměleckou školu a ideálně pendlovat mezi Prahou a Bratislavou.

VZKAZ PRO TEBE

Eva Muková: Buď šťastná, dělej všechno, co tě napadne. Jdi za tím, co tě láká. Dovol si být při tom příčetně egoistická a nevnímej příliš reakce ostatních! Tvá cesta je tvůj cíl, jen tvůj! Kvůli tobě jsem se stala lepší, jsi mou učitelkou a navždy mým vším. Miluji tě.

Noemi Muková: Děkuji za vše, co pro mě děláš. Nikdo se ti nikdy nevyrovná, jsi ta nejlepší máma Eva pod sluncem!