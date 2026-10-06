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Svému synovi seriál Zoufalé manželky nikdy nepustím, říká Eva Longoria

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Eva Longoria s manželem a synem Santiagem v Cannes (2026)

Eva Longoria s manželem a synem Santiagem v Cannes (2026) | foto: Profimedia.cz

Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025)
Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025)
Eva Longoria s manželem a synem ve Španělsku (červenec 2024)
Eva Longoria s manželem a synem (2023)
34 fotografií
Herečka Eva Longoria (51), která ve slavném seriálu Zoufalé manželky ztvárnila postavu Gabrielle Solisové, přiznala, že svému osmiletému synovi Santiagovi seriál nikdy nepustí. Chlapec přitom její postavu dobře zná díky sociálním sítím a videím na YouTube, která si oblíbil.

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„V poslední době se na to dívám často, protože to zrovna objevil,“ řekla herečka v rozhovoru pro magazín PEOPLE s tím, že jejího syna baví hlavně krátké klipy a „memy“ na YouTube. „Ptal se mě: ‚Mami, kdy si to můžu pustit?‘ A já na to: ‚Nikdy,‘“ uzavřela herečka.

Eva Longoria v rozhovoru zavzpomínala také na setkání s Tomem Cruisem, který ji podle jejích slov stále dokáže ohromit. „Je to prostě taková velká filmová hvězda. Znám ho už věky, ale pro mě je to pořád ten Tom Cruise,“ řekla.

Zoufalé manželky

Její syn Santiago se podle ní brzy dočká podobného zážitku. Je totiž velkým fanouškem zpěváka Bruna Marse a Longoria ho chce vzít na jeho koncert. Jakmile zjistil, že je slavný zpěvák na turné, okamžitě prý začal na internetu hledat nejbližší možný termín.

V rozhovoru se podělila také o vzpomínku na romantický večer s manželem Josém Antoniem „Pepem“ Bastónem ve francouzském údolí Loiry. „Vyrazili jsme na zámek. Vždycky vymyslí něco velkolepého a tentokrát to bylo opravdu romantické. Naše typické rande ale vypadá tak, že já uvařím večeři, většinou tacos, a on mezitím otevře láhev vína,“ řekla herečka.

Eva Longoria s manželem a synem Santiagem v Cannes (2026)
Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025)
Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025)
Eva Longoria s manželem a synem ve Španělsku (červenec 2024)
34 fotografií

Pár letos oslavil desetileté výročí svatby. Pro Longorii jde už o třetí manželství. V letech 2007–2011 byla vdaná za basketbalistu Tonyho Parkera a předtím od roku 2002 do roku 2004 za herce Tylera Christophera. Současného manžela, mexického televizního manažera a podnikatele, poznala v roce 2013.

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