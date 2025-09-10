„Vždycky jsem cvičila,“ řekla Longoria v rozhovoru pro Today s tím, že štíhlá postava je vlastně jen vedlejším produktem jejího životního stylu.
„Dodává mi to energii. Nedělám to z marnivosti. Dělám to pro své duševní zdraví,“ říká herečka.
V jídle prý není skoupá. „Nedodržují žádná přísná pravidla ani omezení. Věřím, že je to o umírněnosti a zdravém rozumu. Mám štěstí, že tíhnu ke zdravým věcem. Miluji ryby se zeleninou, kuře se zeleninou nebo hovězí se zeleninou,“ prozradila Longoria, která se s rodinou usadila ve španělské Marbelle, kde natáčí seriál pro CNN Eva Longoria: Searching for France, který by měl mít premiéru příští rok.
Rodačka z Texasu se rozhodla opustit Spojené státy, aby její syn vyrůstal daleko od Hollywoodu v klidném prostředí. Koupila proto dům ve Španělsku a po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách se rozhodla v něm usídlit natrvalo.
Podle herečky je současný americký prezident zločinec. „Většina Američanů takové štěstí nemá. Uvíznou v této dystopické zemi a cítím kvůli nim úzkost a smutek. Šokující na tom není to, že (Trump) vyhrál... Ale to, že odsouzený zločinec, který chrlí tolik nenávisti, může zastávat nejvyšší úřad,“ prohlásila Eva Longoria pro magazín Marie Claire.
V Evropě je spokojená, ale má i dům v Mexiku, kde tráví s rodinou čas v naprostém soukromí. Do amerického Los Angeles se vrací už jen kvůli pracovním povinnostem.