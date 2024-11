Odsouzený zločinec vyhrál, stěhujeme se z dystopické země, říká Eva Longoria

Hvězda seriálu Zoufalé manželky je vdaná za producenta Josého Bastóna, který pochází z Mexika.

„Většina Američanů takové štěstí nemá. Uvíznou v této dystopické zemi a cítím kvůli nim úzkost a smutek. Šokující na tom není to, že (Trump) vyhrál... Ale to, že odsouzený zločinec, který chrlí tolik nenávisti, může zastávat nejvyšší úřad. Ráda bych si myslela, že náš boj bude pokračovat... Pokud však dodrží své sliby, bude to (USA) děsivé místo,“ prohlásila Eva Longoria pro magazín Marie Claire.

Prozradila také, že ona a její rodina dělí svůj čas mezi Mexiko a Španělsko a vzhledem k tomu, že často pracuje v Jižní Americe nebo evropských destinacích, do Los Angeles se vrací velmi zřídka.

„Prožila jsem tu celý svůj dospělý život. Ale ještě před pandemií se to měnilo. Atmosféra byla jiná. A pak přišel covid a ten to posunul za okraj. Ať už je to bezdomovectví nebo daně. Ne že bych se chtěla vykašlat na Kalifornii, prostě mám pocit, že tahle kapitola mého života je teď u konce,“ dodala herečka, jejíž rodiče jsou potomky takzvaných Tejano.

Tak se označují potomci španělských kolonistů a mesticů, kteří žili na území dnešního Texasu před vznikem Texasu jako samostatného státu. Většina Tejano španělsky už nemluví. Eva Longoria se tak od dětství učila jen anglicky, neuměla španělsky téměř nic do roku 2009. Dnes mluví španělsky plynně.