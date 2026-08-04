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Padesátnice Longoria předvedla figuru v bikinách. Na pláži ukázala skvělou formu

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  9:00
Herečka Eva Longoria (51) si užívá léto ve španělské Marbelle. Hvězda seriálu Zoufalé manželky vyrazila k moři v červených bikinách a ukázala, že ani po padesátce rozhodně nezpomaluje.
Eva Longoria se během horkého dne také zchladila v moři. Herečka letos v březnu oslavila 51. narozeniny. (Marbella, 2. srpna 2026)
Hvězda seriálu Zoufalé manželky předvedla postavu v červených bikinách. Před ostrým sluncem se Longoria chránila kloboukem a slunečními brýlemi. (Marbella, 2. srpna 2026)
157 cm vysoká herečka Eva Longoria vsadila na výrazné červené bikiny a klobouk se širokou krempou. (2. srpna 2026)
Eva Longoria si během pobytu ve španělské Marbelle užívala den na pláži. Nechyběly ani hry v písku se synem. (2. srpna 2026)
119 fotografií

Eva Longoria patří k celebritám, které se netají tím, že na své kondici pravidelně pracují. Výsledky nyní předvedla během pobytu ve španělské Marbelle, kde si spolu se synem užívala slunečný den na pláži.

Herečka zvolila výrazné červené bikiny, které doplnila velkým kloboukem a slunečními brýlemi. Čas trávila nejen odpočinkem na pláži, ale také koupáním v moři a stavěním hradů z písku.

Longoria má ke španělskému letovisku dlouhodobě blízko a v Marbelle tráví s rodinou značnou část roku. S manželem, mexickým podnikatelem Josém „Pepem“ Bastónem, za kterého se provdala v roce 2016, mají osmiletého syna Santiaga Enriqueho. Rodina svůj čas dělí především mezi Španělsko a Mexiko.

Mateřství ve třiačtyřiceti? Dokonalé načasování, pochvaluje si Eva Longoria

Rodačka z texaského Corpus Christi se proslavila především rolí Gabrielle Solisové v seriálu Zoufalé manželky (2004–2012). V posledních letech se vedle herectví věnuje také produkci a režii.

Longoria oslavila letos v březnu 51. narozeniny a otevřeně mluví o tom, že s přibývajícím věkem se cítí dobře. Za důležitou součást svého životního stylu považuje pravidelný pohyb a dostatek spánku.

Herečka je známá tím, že pravidelně posiluje, a cvičení a chůzi v minulosti označila také za způsob, jak si udržovat psychickou pohodu.

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