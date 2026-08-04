Eva Longoria patří k celebritám, které se netají tím, že na své kondici pravidelně pracují. Výsledky nyní předvedla během pobytu ve španělské Marbelle, kde si spolu se synem užívala slunečný den na pláži.
Herečka zvolila výrazné červené bikiny, které doplnila velkým kloboukem a slunečními brýlemi. Čas trávila nejen odpočinkem na pláži, ale také koupáním v moři a stavěním hradů z písku.
Longoria má ke španělskému letovisku dlouhodobě blízko a v Marbelle tráví s rodinou značnou část roku. S manželem, mexickým podnikatelem Josém „Pepem“ Bastónem, za kterého se provdala v roce 2016, mají osmiletého syna Santiaga Enriqueho. Rodina svůj čas dělí především mezi Španělsko a Mexiko.
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Rodačka z texaského Corpus Christi se proslavila především rolí Gabrielle Solisové v seriálu Zoufalé manželky (2004–2012). V posledních letech se vedle herectví věnuje také produkci a režii.
Longoria oslavila letos v březnu 51. narozeniny a otevřeně mluví o tom, že s přibývajícím věkem se cítí dobře. Za důležitou součást svého životního stylu považuje pravidelný pohyb a dostatek spánku.
Herečka je známá tím, že pravidelně posiluje, a cvičení a chůzi v minulosti označila také za způsob, jak si udržovat psychickou pohodu.