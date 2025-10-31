Chybí mi žákovské knížky, stýská si dvojnásobná matka Eva Leimbergerová

Zažila ještě dobu, kdy se pedagogům ve škole říkalo soudružko učitelko. Teď hraje Eva Leimbergerová jednu takovou v novém seriálu České televize Ratolesti. Sice ji děti nemusí oslovovat jako v době totality, ale svým myšlením uvízla ve starých časech.
„Moje paní učitelka Radana Bílková je součástí pedagogického sboru, ve kterém je jeden z kolegů homosexuál,“ vypráví herečka. „A ona má pocit, že kdyby jím nebyl, tak by se ve škole určité věci neděly. Je to paní učitelka, která ráda dělá věci řádně a pořádně, ale dle starých pořádků,“ dodává.

Inspiraci ve svém životě pro tuto roli by ale hledala marně. „Mám velké štěstí, že v mém okolí se takoví lidé nevyskytují. A když jsem byla malá, měla jsem dobré učitele. Přitom jsem začala chodit do školy, když se pedagogové oslovovali soudružko učitelko. Po první třídě se to změnilo. Najednou z nich byli paní učitelka, pan učitel. Občas jsem se spletla a říkala jim postaru, než jsem si na to zvykla,“ vzpomíná herečka.

Eva Leimbergerová a Magdalena Marjánková v seriálu Ratolesti (2025)

„A teď si znovu ověřuji, že opravdu nezáleží na tom, do jaké školy chodíte, ale že je strašně důležitá jedna konkrétní osoba – učitel, který vás vede,“ dodává na základě zkušenosti s vlastními dětmi.

„Dcera chodí do třetí třídy, syn do druhé a vidím, že když se učitel povede, tak je vyhráno. Protože může nastartovat jejich lásku k učení. Ale když se nepovede, může se všechno pokazit hned na začátku,“ vypráví.

Sama ještě zažila žákovské knížky a vzpomíná na ně s nostalgií. „Strašně mě štve, že moje děti už je nemají. Ano, máme to v bakalářích na počítači, ale to je hrozné. Zrovna třeba něco píšu a najednou mi tam pípne známka mého dítěte, což mě strašně rozptyluje. Samozřejmě mohla bych si vypnout oznámení, takže je to můj problém,“ popisuje denní režim se školáky.

Eva Leimbergerová v představení Rokenrol

„Ale stejně si myslím, že bylo hrozně dobrý, když to dítě mohlo přijít domů a oznámit: Mami, dostala jsem jedničku. Jasně, když šlo o špatnou známku, tak se to říkalo blbě. Ale takhle děti přijdou ze školy a já jim musím říct, že jsem viděla, že dostali... Je mi blbý předstírat, že nic nevím,“ dodává.

„Tenhle nový systém snímá z dětí zodpovědnost a přenáší ji na rodiče. Podle mě má dítě známku donést domů a vykomunikovat si to s nimi samo. Říct, já jsem se tu látku nenaučil, a ne že dítě přijde a rodič už „jede“, protože je nastartovaný,“ vypráví.

V den, kdy přišla na slavnostní projekci seriálu Ratolesti, jí právě pípla známka jejího dítěte dvě mínus. Za průšvih ji ale nepovažuje. „Snažím se děti vést k tomu, že chyba je dobrá věc, protože se z ní člověk může poučit. Říkám, že je fajn, že se to stane třeba už v září, protože aspoň vidí, že nestačí dávat pozor při hodině, ale musí se na látku podívat ještě i doma,“ prozrazuje.

Eva Leimbergerová

Co se známkování týká, vede v sobě věčný boj. „Na jedné straně ty známky potřebuji, podle mě je dobré mít nějaký normativní žebříček. A myslím, že i obě moje děti jsou šťastné, když jsou takto hodnocené, pakliže dostanou nějaký úkol a podaří se jim ho zvládnout. Známkování jim nevadí. Nicméně říkám si, že by bylo někdy třeba doprovodit to i nějakým slovem,“ dobírá se kompromisu.

Zatímco ona seděla v kině, její francouzský manžel Yves zajišťoval na jiné akci catering. Eva Leimbergerová jedla chlebíčky, on ústřice. „Já mám na ně alergii, tak je nemůžu,“ říká herečka, které tudíž pohoštění v českém stylu vyhovuje víc.

„Manžel ale dělá skvělá kachní prsa, ta mi opravdu chutnají,“ vypráví. „Tím, že pracuje v gastronomii, dostane se k dobrému masu a umí ho na rozdíl ode mě dobře připravit,“ dodává. Jejich děti jsou bilingvní, byť v češtině, kterou slýchají kolem sebe každodenně, jsou si jistější.

I Eva Leimbergerová, která je známá televizním divákům zejména díky seriálu Specialisté, s nimi ale může komunikovat v jazyce jejich otce. Ve Francii studovala konzervatoř, hrála v divadle, dělala různé brigády. Strávila tam s přestávkami několik let. Muže, se kterým má dvě děti, ale potkala paradoxně v Česku.

Kromě herectví dělá jógu. V mládí se věnovala moderní gymnastice a baletu. I proto je schopná zvládnout fyzicky náročné avšak výjimečné představení Rokenrol o životě zpěváka Mikiho Volka v pražském Divadle Studio DVA.

Chybí mi žákovské knížky, stýská si dvojnásobná matka Eva Leimbergerová

Zažila ještě dobu, kdy se pedagogům ve škole říkalo soudružko učitelko. Teď hraje Eva Leimbergerová jednu takovou v novém seriálu České televize Ratolesti. Sice ji děti nemusí oslovovat jako v době...

31. října 2025

