Sopka na pochodu. Herečce Evě Klepáčové zůstala zlomená duše až do smrti

Kdybyste v Československu v 50. letech hledali nejpopulárnější manželský pár, první by pravděpodobně skončili Zátopkovi. A hned za nimi by se nejspíš umístila Eva Klepáčová, hubatá a temperamentní Káča z pohádky Hrátky s čertem (1956), s Josefem Zímou, odvážným princem Radovanem z filmu Princezna se zlatou hvězdou (1959).

V dnešní době by nepochybně patřili mezi hvězdy sociálních sítí a na ulici by se zubili do jednoho mobilu za druhým. Tehdejší fanoušci si museli vystačit s památníčky a toužebnými vzdechy, což ale neznamená, že by byli méně dotěrní. Vytrvale obléhali dům na pražských Vinohradech, kde manželé bydleli, telefony zvonily ve dne i v noci. Obtěžování se stupňovalo a věc začaly řešit i úřady. Herci tak jako jedni z prvních mimo politickou sféru dostali neveřejné telefonní číslo. Pak se ale objevil problém, který se tak snadno vyřešit nedal a navždy poznamenal životy obou manželů.