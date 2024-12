Zůstane navždy Káčou a Nastěnkou. Život Evy Klepáčové provázela tragédie

Jaké by to byly vánoční svátky bez Mrazíka. Tato pohádka se na televizních obrazovkách objevuje už téměř šedesát let. Diváci v Československu si ji zamilovali i díky skvělému dabingu, zejména hlavní postavy Nastěnky, které propůjčila hlas herečka Eva Klepáčová (†79).