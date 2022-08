Budu znovu chodit a tančit, věří Vendulka z Básníků a vybírá peníze na léčbu

Když herečka v únoru 2018 venčila svého pejska na prázdném hřišti ve Venice v Kalifornii, náhle do ní zezadu narazili dva velcí pitbullové.

„Jeden se mi zakousl do levé nohy, druhý mě vyhodil do vzduchu, kde jsem se otočila a dopadla na pravý bok s levou nohou složenou pod pravou,“ vzpomínala Eva Jeníčková.

Majitelé psů a jejich přátelé ji nechali ležet na zemi a rychle zmizeli i se psy. Šokovaná a plačící herečka se pomalu odkulhala domů. To ještě nevěděla, co jí náraz nakonec způsobí. Po měsíci stále kulhala a zhoršovalo se to.

Dva roky chodila po doktorech, kteří jí špatně určili diagnózu a doporučovali výměnu kyčle. „Byl to hrozný pocit, protože jsem nechápala, proč by to bylo najednou takhle potřeba,“ uvedla Jeníčková. „Ale hlavně jsem cítila, že se mýlili.“

Nakonec našla správného lékaře, podstoupila 3,5 hodiny trvající operaci a 12 týdnů úplného klidu a pak jen s minimálním pohybem. To vše bez dávek nebo podpory v nezaměstnanosti.

„Měla jsem čtyři úplně natržené svaly v pravé kyčli. Střední hýžďový sval, který je hlavním nositelem tělesné hmotnosti, byl zcela utržen a atrofován a chirurg musel použít dárcovskou šlachu, aby ho znovu připevnil. Utrhly se mi všechny tři hamstringy v zadní části nohy, spojené doslova jen drobounkou nití se spodní částí pánve,“ popsala své zranění.

Eva Jeníčková, Václav Kopta, Michal Suchánek a Jan Antonín Duchoslav ve filmu Sněženky a machři (1982)

Lékař jí také řekl, že kdyby si nechala předtím vyměnit kyčel, skončila by na invalidním vozíku.

Kvůli problémům s mizícím hýžďovým svalem a námahou těla se objevily další problémy jako vyhřezlá ploténka v bederní části páteře.

Herečka musí podstoupit více terapií. Kvůli předchozí léčbě už vyčerpala své úspory, zadlužila se a podle známých stále není schopna se finančně plně uživit. Vyučovala sice online a hledala si další práci, ale s omezenou pohyblivostí, únavou a bolestí toho moc dělat nemůže. Proto pro ni vytvořili sbírku na stránkách gofundme.com.