Eva Holubová měla výduť v hlavě. Z nemocnice poslala vzkaz Putinovi

Vcera se mi povedlo usnout pomerne brzy, tak dnes “vstavam” do tmy. Chci neco uvest na pravou miru, nemela jsem vydut na aorte, jak psali v bulvaru, bylo to v hlave. V pondeli jsem nastoupila na vysetreni, vecer jsem si jeste odskocila zahrat Libanky, ale druhy den jsem se stala poslusnou pacientkou lekaru a hlavne pani doktorek v nemocnici Na Homolce. Ja to ti zminuju, protoze se neubranim ruznym spekulacim a foceni ze stran navstevniku nemocnice, kdyz mne vezou na nejakou proceduru. Sestricky se mi ptaji , zda mne to vadi. Ale to asi neni to slovo, mne to mrzi, ze si clovek foti cloveka, ktery ma potize. Jsem vdecna za usmev, za pozdrav a diky temto projevum, kaslu na ty amaterske paparazzi, predstavuju si, jak prijdou domu a reknou: Bozka, dneska pro tebe neco mam. Hele, rozcuchana Holubka v pacientskem munduru!Musim rici, ze pracovnici nemocnice nas vsemozne krejou. A taky musim konstatovat, ze “zdravotnicky personal Homolky- od profesora, pres diplomovane sestricky, vrchni sestry, sanitaři a samitařky -ti vsichni jsou tu uzasni a to dela pacientovi v nesnazich moc dobre. A ze tech nesnazi kolem sebe vidim. Zboznuju vas, vy nasi milackove, kteri mate, krome odborne nebo potrebne pece, pro nas usmev, konejsive slovo, i kdyz my suzovani cimkoliv zrovna nesrsime dobrou naladou ci vlidnosti. Velky respekt, velky obdiv. Puvodne jsem chtela psat o knizce @neuzilpetr , ale na tu teprve dojde. Ted vas chci upozornit na knizku Petra Tresnaka, jednoho z nasich nejlepsich novinaru. Vydava ji nakladatelstvi @druhe_mesto Petr spoluzalozil @detiuplnku , a knizka se zabyva tim, co se miue stat, kdyz to nefunguje. Jak to souvisi s mym pobytem Na Homolce. Hodne, ponevadz vsechno se vsim souvisi. A bud je to tou vyplnenou vyduti v hlave nebo tim, jak je tu o nas postarano, ja proste miluju lidskou pospolitost, kdyz funguje, ale vse mne tu krasne dojima a naplnuje laskou k zivotu a virou v nadeji. Kez by tomu tak bylo ve vsech nemocnicnich zarizenich sveta, kez by bohaci davali prachy na vyzkumy a lidstvo si mohlo dovolit prestat zbrojit. Putine, asi si myslis, ze jsi pán Světa, ale nesahas ani jedny nasi ukrajinsky sanitarni sestricce po kotniky. ❤️✌