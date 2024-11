Konečně jsem se vyspala, pochvaluje si Eva Holubová narkózu

Bylo to rychlé a víceméně nečekané. Evě Holubové objevili v hlavě aneurysma, načež musela absolvovat náročnou operaci. „Moje maminka na aneurysma zemřela, tak jsem věděla, že jiné řešení není,“ říká herečka, která nemá ani dost času se pořádně zotavit.

V divadle Studio DVA zkouší novinku Podzimní expres pod režijním vedením své dcery. I ta si prošla těžkými okamžiky. „Bála jsem se o ni moc. Byl to náročný zákrok a přece jenom, jakmile je něco v mozku, tak nikdy nevíte. Navíc je tu určitý věk… A když si člověk uvědomí, co se mohlo stát ještě před tou operací, co jí hrozilo...,“ říká Karolína, která maminku doprovodila na křest knihy fejetonů Ženění, již napsal Jakub Kohák.

Toho herečka oslovuje v nadsázce synu a on ji matko. Znají se dobře, dlouho a mají stejný humor. „Ono je to tak, že když chci být vtipná, nikdo mě nechápe a když se snažím sdělit něco seriózního, tak se lidi naopak smějí,“ říká Holubová.

V nemocnici viděla pacienty, kteří dopadli hůř, aorta jim praskla, následkem čehož se z nich stali, jak sama říká, hadroví panáci. „Jeden můj známý lékař se mi snažil pomoct humorem: No co, akorát ti to vystřelí oko,“ vzpomíná herečka.

O zákroku naštěstí neměla moc času přemýšlet. „Jinou variantu, než že operace dopadne dobře, jsme si nepřipouštěli. Asi to byla taková naše obrana,“ dodává Karolína, která tvrdí, že je agnostik (Člověk, který tvrdí, že se existence jakéhokoli boha nedá potvrdit, ale ani vyvrátit. – pozn. red.). „Nejde o to, jestli v Boha věřím, nebo nevěřím, ale jsem spíš pragmatik, mně víra nepomáhá.“

Její maminka se naopak v určité chvíli vědomě svěřila do rukou božích. Žádné pohřební řeči se u nich doma předtím nevedly, žádné rady jak s životem naložit neudílely. A narkózu, ze které má většina herců obavy, aby jim nezpůsobila ztrátu paměti a tím pádem i všech naučených textů, Eva Holubová vítala. „Obecně špatně spím, tak jsem si řekla, že teď si to užiju,“ prozradila.

Eva Holubová s dcerou Karolínou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (29. října 2024)

Její děti jí byly oporou. Velmi blízký vztah má s Karolínou, která vystudovala v Londýně fotografii a teď se věnuje divadlu. „Bylo to super období, ale pak přišel covid. Módní průmysl, ve kterém jsem se pohybovala, se zavřel, takže zmizely pracovní příležitosti a já se vrátila do Prahy. Teď jsem ráda, že jsem v zemi, kde žijí moji rodiče a můžu si je užít,“ říká hereččina dcera.

V Londýně dokonce navštěvovala herecké kurzy, které teď může zúročit. Se svou matkou a partnerem Matějem Paprčiakem hrají v divadle Studio DVA v komedii Mě nezadusíš, která je příběhem jedné ženy viděném perspektivou tří generací.

„Režírovala nás maminka, a ta je dobrá školitelka. Když pominu její talent, který je nepřenosný, tak se mi na ní líbí, že ctí řemeslo a že je poctivá. Jde do hloubky, po podstatě věci a hrozně dobře vysvětluje,“ skládá hold své matce Karolína. „Samozřejmě, tím, že jsme dcera a matka, je to trošku složitější. Protože pracovat s blízkými je nejhorší a nejlepší zároveň. Nejlepší v tom, že si můžeme natvrdo říct úplně všechno a nejhorší v tomtéž.“

Karolína Holubová, Eva Holubová a Tereza Gübelová v představení Mě nezadusíš

Spolupracovala s mámou prý už jako dítě. „Baví mě lingvistika, rozbor textu, jít po jeho významu, hledat si nuance mezi tímto a tamtím slovem, dikci, pauzy, tohle všechno... Takže když dostala máma nějakou roli a přišla domů s textem, rozebíraly jsme ho. Vždycky jsem s ní na něm spolupracovala,“ říká Karolína.

Dětství i dospívání prý měla klidné. „Tím, že jsme byli s bratrem vždycky vychováváni v pravdě, nikdy jsme nezažili pocit, že bychom nemohli mámě něco říct. Takže vzdorovat nebylo moc vůči čemu. Zákazy nějaké byly, ale jen drobnosti, třeba když jsem nemohla na nějaký večírek,“ vzpomíná. „A já ani neměla pocit, že bych chtěla dělat něco nepřístojného. Jsem docela bojácná, třeba co se týká experimentování s psychotropními látkami. Před těmito věcmi jsem měla vždycky velký respekt a vydrželo mi to doteď.“

Karolína má dvojče Adama, který pracuje v Bruselu. Je asistentem eurokomisařů Danuše Nerudové a Jana Farského.