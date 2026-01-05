Eva Holubová zhubla 23 kilo. Valí se na nás Mordor, musíme být v kondici, říká

„Tak, ještě, než jsem si stačila dát předsevzetí, už mne dcera Karolína vytáhla cvičit, chodit, plavat, saunovat… Byly jsme tam všehovšudy něco přes hodinku, nebo déle? Ale bylo to úžasný. Zítra pokračuju, ať už s Kájou, sama nebo od ledna s Erikou Soósovou, ve fitku, v parku nebo v obýváku. Každý den něco pro svoje tělo, ať je zdravé a může v něm přebývat zdravý duch. Bude potřeba,“ začala herečka svůj příspěvek s černobílými fotografiemi, na kterých vidět, jak zhubla.
Cvičení jí pomáhá nejen s fyzickou kondicí. „Docela už zvládám depky, ale emoce tedy ne. A o to jde. Nenechat se vynervovat každou blbostí. Užívat si naopak každou chvilku pohody. Víc se starat o duševní hygienu. Jsem ráda, že jsem s tím začala ještě letos. Ať žije Sokol – Česká obec sokolská,“ pokračovala v příspěvku z konce roku 2025. „Nemůžeme si dovolit propadat pesimismu, valí se na nás NICOTA, VELKÝ BRATR, MORDOR… Musíme být připraveni a v kondici. Tak Nazdar!“
Herečka také prozradila, kolik se jí už povedlo shodit. „Z 85 na 62 kilo. Běh na dlouhou trať. Dlouho nic, pak pozvolna a pak raz za razem. Dieta, půst, cvičení… Taky možná zdravotní problémy. Ty mne ale nemrzí, lecos mne naučily, pomohly a hlavně dobře dopadly,“ dodala.
Eva Holubová podstoupila v roce 2024 náročnou a náhlou operaci poté, co jí lékaři objevili v hlavě aneurysma. „Moje maminka na aneurysma zemřela, tak jsem věděla, že jiné řešení není,“ řekla tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz.
Na Instagramu pak pravidelně informovala fanoušky o svém postupném zotavování. „Já o těch problémech s pamětí a soustředěním píši veřejně, protože mě zajímají zkušenosti a poznatky druhých,“ vysvětlila s tím, že nad těmito problémy „pomalu vítězí“ a nejlepší terapií jsou pro ni přátelé a příroda.
30. října 2024