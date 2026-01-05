Eva Holubová zhubla 23 kilo. Valí se na nás Mordor, musíme být v kondici, říká

Autor:
Eva Holubová (66) se svým sledujícím na Instagramu pochlubila štíhlejší postavou. Zatímco někteří si dávají hubnutí jako novoroční předsevzetí, herečka se snaží hubnout už delší dobu. S dcerou cvičila i před koncem roku.
Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Eva Holubová na Moët party v Karlových Varech (7. července 2016)
Eva Holubová na křtu knihy Jakuba Koháka s názvem Ženění (12. listopadu 2024)
Herečka Eva Holubová s dcerou Karolínou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (29. října...
Eva Holubová s dcerou Karolínou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (29. října 2024)
39 fotografií

„Tak, ještě, než jsem si stačila dát předsevzetí, už mne dcera Karolína vytáhla cvičit, chodit, plavat, saunovat… Byly jsme tam všehovšudy něco přes hodinku, nebo déle? Ale bylo to úžasný. Zítra pokračuju, ať už s Kájou, sama nebo od ledna s Erikou Soósovou, ve fitku, v parku nebo v obýváku. Každý den něco pro svoje tělo, ať je zdravé a může v něm přebývat zdravý duch. Bude potřeba,“ začala herečka svůj příspěvek s černobílými fotografiemi, na kterých vidět, jak zhubla.

Cvičení jí pomáhá nejen s fyzickou kondicí. „Docela už zvládám depky, ale emoce tedy ne. A o to jde. Nenechat se vynervovat každou blbostí. Užívat si naopak každou chvilku pohody. Víc se starat o duševní hygienu. Jsem ráda, že jsem s tím začala ještě letos. Ať žije Sokol – Česká obec sokolská,“ pokračovala v příspěvku z konce roku 2025. „Nemůžeme si dovolit propadat pesimismu, valí se na nás NICOTA, VELKÝ BRATR, MORDOR… Musíme být připraveni a v kondici. Tak Nazdar!“

Herečka také prozradila, kolik se jí už povedlo shodit. „Z 85 na 62 kilo. Běh na dlouhou trať. Dlouho nic, pak pozvolna a pak raz za razem. Dieta, půst, cvičení… Taky možná zdravotní problémy. Ty mne ale nemrzí, lecos mne naučily, pomohly a hlavně dobře dopadly,“ dodala.

Herečka Eva Holubová s dcerou Karolínou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (29. října 2024)

Eva Holubová podstoupila v roce 2024 náročnou a náhlou operaci poté, co jí lékaři objevili v hlavě aneurysma. „Moje maminka na aneurysma zemřela, tak jsem věděla, že jiné řešení není,“ řekla tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz.

Na Instagramu pak pravidelně informovala fanoušky o svém postupném zotavování. „Já o těch problémech s pamětí a soustředěním píši veřejně, protože mě zajímají zkušenosti a poznatky druhých,“ vysvětlila s tím, že nad těmito problémy „pomalu vítězí“ a nejlepší terapií jsou pro ni přátelé a příroda.

30. října 2024

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

Kelly Brooková v pořadu ‚I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ (2025)

Moderátorka a někdejší glamour modelka Kelly Brooková (46) znovu dokazuje, že výzev se rozhodně nebojí. Tentokrát přijala účast v oblíbené britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!,...

Ivan Trojan ukázal své čtyři syny. Podoba s rodiči je zřejmá na první pohled

Ivan Trojan (Karlovy Vary, 8. července 2025)

Ivan Trojan (61) patří dlouhodobě k nejvýraznějším osobnostem českého filmu a divadla. Přestože je jeho profesní život velmi viditelný, ten soukromý si pečlivě chrání. S bývalou manželkou, herečkou...

Eva Holubová zhubla 23 kilo. Valí se na nás Mordor, musíme být v kondici, říká

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)

Eva Holubová (66) se svým sledujícím na Instagramu pochlubila štíhlejší postavou. Zatímco někteří si dávají hubnutí jako novoroční předsevzetí, herečka se snaží hubnout už delší dobu. S dcerou...

5. ledna 2026

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

5. ledna 2026

Kdysi trpěl hlady a zimou, málem hrál v českém filmu. Redford o status hvězdy nestál

Premium
Robert Redford v New Yorku (20. září 2018)

Nepotřeboval pracně dobývat Hollywood. Vždy šel vlastní cestou a továrna na sny mu sama padla k nohám. Škoda že v případě Roberta Redforda už musíme používat minulý čas. Nikdy se nebral příliš vážně....

4. ledna 2026

Matka byla tajná agentka, dozvěděla se hvězda Panství Downton až v dospělosti

Ze seriálu Panství Downton

Dvaašedesátiletý britský herec Hugh Bonneville, známý zejména svou hlavní rolí v seriálu Panství Downton, se novinářům poprvé svěřil se svými pocity ohledně úmrtí v rodině. Jeho matka zemřela před...

4. ledna 2026  13:07

Své rodiče jsem dost trápil. A stydím se, jaký jsem táta. Zpověď herce Jana Vlasáka

Premium
Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě....

Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě. Zato když jsme probírali témata jako stárnutí a odcházení anebo když bilancoval svůj život a kariéru, občas se herec Jan Vlasák...

4. ledna 2026

Není mamánek, jenom máme skvělý vztah, říká o Muži roku jeho matka

Muž roku 2025 Jiří Veselý a jeho maminka Martina Veselá

Už když získal titul Muž roku 2025, Jiří Veselý (28) říkal, že nejdůležitějším člověkem v jeho životě je jeho maminka Martina (54). Oba nyní v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém...

4. ledna 2026

Cítím se pořád stejně praštěná a naivní jako kdysi, směje se Naďa Konvalinková

Premium
„Pokud se nehlásí moje klouby, věk si ani nepřipouštím. Cítím se pořád stejně...

Seděly jsme s Naďou Konvalinkovou v tichu jejího pražského bytu a z čajové konvice se příjemně kouřilo. Na konci starého a prahu nového roku jsme měly bilancovat. Ale moc nám to nešlo. Zato jsme...

3. ledna 2026

Dělal naschvály režimu, po okupaci přišel Weigel o práci. U Cimrmanů začal jako grafik

Premium
Herec Divadla Járy Cimrmana Jaroslav Weigel v roce 2010

Nápad je jako ryba v potoce, člověk ji rychle zpozoruje, ale těžko se jí zmocní. Pokud se podržíme jeho vlastního citátu, tak Jaroslav Weigel byl velmi dobrý rybář. Druhým domovem se mu stalo divadlo...

3. ledna 2026

Hvězda seriálu Smallville promluvila po propuštění z vězení, pomáhala řídit sektu

Americká herečka Allison Macková v seriálu Smallville

Herečka Allison Macková, někdejší tvář seriálu Smallville, se po propuštění z vězení znovu dostává do centra pozornosti. Poprvé veřejně promluvila o své roli v nechvalně známé organizaci NXIVM,...

3. ledna 2026  12:12

Česko-Slovenský ples. Inspirujte se u známých tváří, v jakém outfitu zazářit

Móda na Česko-Slovenském plese v Praze (1. února 2025)

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítá své hosty 7. února 2026 v prostorách Obecního domu v Praze. Za více než dekádu si vybudoval pověst akce, která spojuje kulturu, eleganci a přátelství....

3. ledna 2026

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

3. ledna 2026

Je John Travolta otcem pravnuka Elvise Presleyho? naznačuje nečekaná spekulace

John Travolta, Kelly Prestonová a jejich syn Benjamin

Priscilla Presleyová, vdova po zesnulé rokenrolové hvězdě Elvisovi Presleym, vede soudní spor se dvěma bývalými obchodními partnery. V táhlém soudním řízení se nově vynořila nečekaná spekulace, že by...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.