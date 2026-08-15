Eva Holubová zhubla 20 kilogramů. Může za to i Pavlína Pořízková

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Když se herečka na place Bardotek poprvé setkala se světovou topmodelkou, netušila, že to setkání pro ni bude osudové. Nakažlivý optimismus Pavlíny Pořízkové, její radost z každého okamžiku a přirozený zápal pro zdravý životní styl Evu Holubovou uchvátily a hluboce inspirovaly. Jak sama říká, v tom dobrém slova smyslu „ujela“.
A právě modelčin pohled na život byl jedním z impulsů, které herečku přivedly k velké osobní proměně. Od loňského natáčení zhubla 20 kilogramů, což se výrazně odráží nejen v tom, jak ji uvidíte ve filmu, ale také v tom, jak vypadá na všech společenských akcích.
S Pavlínou Pořízkovou trávily hodně času povídáním o tom, jak si vědomě vychutnat každý den a nezastavit se jen proto, že vám už bylo třikrát dvacet. „Nepodceňuj, co máš, a nepřeceňuj, co nemáš. Není bohatý ten, kdo má hodně, ale ten, komu stačí málo,“ říká Eva Holubová.
Režisérka Hana Hendrychová doplňuje, že atmosféra mezi herečkami byla jednou z největších radostí celého natáčení. „Všechny naše Bardotky (trojici hlavních hrdinek doplňuje Dagmar Havlová – pozn. red.) přinesly na plac neuvěřitelnou lehkost a radost. Bylo krásné sledovat, jak si vzájemně dodávají energii a jak je jejich přátelství upřímné. Jejich vztah je ve filmu naprosto přirozený a autentický, a to proto, že skutečně vznikl,“ pochvaluje si jejich spolupráci režisérka.
Autorka námětu, scenáristka a producentka Pavla Krečmerová dodává: „Od začátku jsme chtěly, aby byl film jiný i obsazením, a bylo nám jasné, že musíme přijít s trojicí hereček, jaká tady ještě nebyla. S Hankou jsme chtěly vytvořit přirozenou holčičí partu, a v každé takové partě se potkají různé osobnosti, které se navzájem doplňují.“
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25. července 2026