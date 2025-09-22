Pohřbívají ji. Herečka Holubová reaguje na zprávu o svém špatném zdravotním stavu

„Já bych to ani veřejně nevysvětlovala, kdyby vás nebylo víc a nepřibývaly dotazy, co se se mnou děje. Nevím, čí je to práce a kdo tím co sleduje, ale já se těším nebývalému zdraví. Zhubla jsem patnáct kilo, jsem ve výborné fyzické kondici a dostávám se i do výborné psychické kondice,“ napsala Eva Holubová na Facebooku a přidala několik svých aktuálních fotografií.
„Osobní a pracovní život nemůže být lepší, takže jsem v naprostém pořádku. Někoho tím možná zarmoutím, ale to už je jeho boj. Howgh, amen, jdu do moře,“ dodala herečka s tím, že se těší, jak vyrazí brzy k volbám, protože ve vládě potřebuje schopné, odvážné a důvěryhodné lidi.
Eva Holubová podstoupila loni náročnou a náhlou operaci poté, co jí lékaři objevili v hlavě aneurysma. „Moje maminka na aneurysma zemřela, tak jsem věděla, že jiné řešení není,“ řekla tehdy herečka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Na Instagramu pak pravidelně informovala fanoušky o svém postupném zotavování. „Já o těch problémech s pamětí a soustředěním píši veřejně, protože mě zajímají zkušenosti a poznatky druhých,“ vysvětlila s tím, že nad těmito problémy „pomalu vítězí“ a nejlepší terapií jsou pro ni přátelé a příroda.