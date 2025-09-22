Pohřbívají ji. Herečka Holubová reaguje na zprávu o svém špatném zdravotním stavu

Autor:
  10:26
Na sociálních sítích koluje informace o tom, že Eva Holubová (66) skončila ve vážném stavu v nemocnici. U odkazu na článek je navíc černobílá fotografie herečky doplněná křížkem. Holubová vyvrátila, že by byla hospitalizována, naopak je podle svých slov ve výborné formě a navíc se jí podařilo výrazně zhubnout.
Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Herečka Eva Holubová se ohradila proti nepravdivé informaci, která o ní...
Eva Holubová a Pavlína Pořízková během představení filmu Bardotky (6. července...
Eva Holubová a Pavlína Pořízková během představení filmu Bardotky (6. července...
Eva Holubová a Pavlína Pořízková během představení filmu Bardotky (6. července...
45 fotografií

„Já bych to ani veřejně nevysvětlovala, kdyby vás nebylo víc a nepřibývaly dotazy, co se se mnou děje. Nevím, čí je to práce a kdo tím co sleduje, ale já se těším nebývalému zdraví. Zhubla jsem patnáct kilo, jsem ve výborné fyzické kondici a dostávám se i do výborné psychické kondice,“ napsala Eva Holubová na Facebooku a přidala několik svých aktuálních fotografií.

Herečka Eva Holubová se ohradila proti nepravdivé informaci, která o ní...

„Osobní a pracovní život nemůže být lepší, takže jsem v naprostém pořádku. Někoho tím možná zarmoutím, ale to už je jeho boj. Howgh, amen, jdu do moře,“ dodala herečka s tím, že se těší, jak vyrazí brzy k volbám, protože ve vládě potřebuje schopné, odvážné a důvěryhodné lidi.

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)
Herečka Eva Holubová se ohradila proti nepravdivé informaci, která o ní kolovala na sociálních sítích. (září 2025)
Eva Holubová a Pavlína Pořízková během představení filmu Bardotky (6. července 2025)
Eva Holubová a Pavlína Pořízková během představení filmu Bardotky (6. července 2025)
45 fotografií

Eva Holubová podstoupila loni náročnou a náhlou operaci poté, co jí lékaři objevili v hlavě aneurysma. „Moje maminka na aneurysma zemřela, tak jsem věděla, že jiné řešení není,“ řekla tehdy herečka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Na Instagramu pak pravidelně informovala fanoušky o svém postupném zotavování. „Já o těch problémech s pamětí a soustředěním píši veřejně, protože mě zajímají zkušenosti a poznatky druhých,“ vysvětlila s tím, že nad těmito problémy „pomalu vítězí“ a nejlepší terapií jsou pro ni přátelé a příroda.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Herečka Natálie Holíková ze seriálu Ulice je poprvé maminkou, ukázala foto dítěte

Představitelka kuchařky a majitelky hospody Martiny z oblíbeného seriálu Ulice je maminkou. Herečka Natálie Holíková (34) se s radostnou novinou pochlubila na Instagramu. Své první dítě přivítala na...

22. září 2025  12:20

Pohřbívají ji. Herečka Holubová reaguje na zprávu o svém špatném zdravotním stavu

Na sociálních sítích koluje informace o tom, že Eva Holubová (66) skončila ve vážném stavu v nemocnici. U odkazu na článek je navíc černobílá fotografie herečky doplněná křížkem. Holubová vyvrátila,...

22. září 2025  10:26

Malá prsa mi nevadí, říká po druhé mastektomii Summer z Pobřežní hlídky

Herečka Nicole Eggertová (53), známá rolí plavčice Summer Quinnové v seriálu Pobřežní hlídka, sdílela aktuální informace o svém zdravotním stavu po druhé mastektomii. Nedávno prodělala rekonstrukční...

22. září 2025  10:10

Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton se po dvouletém vztahu rozešli

Jedna z nejkrásnějších italských hereček Monica Bellucci (60) a slavný americký režisér Tim Burton (67) oznámili, že se po dvouletém vztahu rozcházejí.

22. září 2025  9:35

„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?

Koho bude tentokrát porota nejvíc grilovat? Pokud účastníci, kteří kývli na tančení ve StarDance Tour, doufali, že hodnocení poroty ujdou, mýlili se. Součástí tanečních vystoupení bude totiž opět...

22. září 2025  9:30

Sochař David Černý o dětství s ADHD: Matikářka mě chtěla dostat do polepšovny

Ze jeho dětství se tomu říkalo „neklidné dítě“. Dnes má tento syndrom název ADHD, čemuž se samotný sochař a výtvarník David Černý směje. V pořadu 13. komnata prozradil, že ho víc než rodiče umělci...

22. září 2025

Infrastruktura kámošů a hospod mi v Brně naprosto vyhovuje, říká Jan Kolařík

Na výsluní popularity se Jan Kolařík dostal především díky satirickému seriálu Dobré ráno, Brno!. Sám v moravské metropoli od dětství žije, ale v Praze často natáčí, takže může objektivně zhodnotit...

22. září 2025

StarDance? Tančit mě baví, jenže u toho vypadám zvláštně, říká Vojtěch Vondráček

Premium

Psychopaty, zvrhlíky a jinak vyšinuté jedince hraje Vojtěch Vondráček excelentně. A píšu-li „hraje“, myslím skutečně „hraje“. Když se totiž zahledíte do jeho modrých očí, vmžiku pochopíte, že...

21. září 2025

Dan Brown si vezme o 27 let mladší ženu, podle exmanželky byla jeho milenkou

Americký spisovatel Dan Brown (61), který proslul románem Da Vinciho kód, se chystá oženit s Judith Pietersenovou (34), nizozemskou trenérkou koní, která je o sedmadvacet let mladší než on. Podle...

21. září 2025  11:29

Bella Hadidová je v nemocnici, topmodelku trápí chronická lymeská borelióza

Bella Hadidová byla hospitalizována. Na sociálních sítích sdílela fotografie, na nichž leží na nemocničním lůžku napojená na infuze. Topmodelku trápí od roku 2012 chronická lymeská borelióza, kvůli...

21. září 2025  9:40

Tanec je kontaktní, manžel by žárlil, říká Kristýna Badinková Nováková

Vypadá pořád velmi mladě, přesto jí svěřili roli matky dospělého syna. „Věkově to sedí, klidně bych ho mít mohla,“ říká herečka Kristýna Badinková Nováková. Pro jistotu ale její postava Zuzany v...

21. září 2025

Mateřství ženu promění. Jsem víc úzkostlivá a citlivá, říká modelka Sokolová

Královna krásy z roku 2007 Kateřina Sokolová (36) představila svůj nový projekt, charitativní náramky, jejichž výtěžek půjde na podporu rodin pečujících o děti s autismem. Modelka v rozhovoru pro...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.