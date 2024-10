Eva Holubová po nemoci poprvé před kamerou: Kroutila jsem se tam na kanapi

Herečka Eva Holubová (65) se krátce po propuštění z nemocnice, kde byla kvůli výduti v hlavě, pustila do práce. Odehrála představení v Plzni a i s dcerou přišla do pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Nebylo to pro ni snadné, ale povyprávěla tam třeba o tom, jak zachránila Jaromíra Jágra.