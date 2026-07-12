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Eva Herzigová si v italském paláci vzala otce svých tří synů Marsiaje

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Eva Herzigová a Gregorio Marsiaj se vzali v Turíně (11. července 2026)

Eva Herzigová a Gregorio Marsiaj se vzali v Turíně (11. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Eva Herzigová se v sobotu vdala.
Eva Herzigová a Gregorio Marsiaj se vzali po 25 letech vztahu (11. července...
Svatba Evy Herzigové (11. července 2026)
Nevěsta Eva Herzigová (11. července 2026)
59 fotografií
Česká topmodelka Eva Herzigová (52) je od soboty vdanou paní. S otcem svých tří synů Gregoriem Marsiajem (49) se rozhodli uzavřít sňatek po 25 letech vztahu. Vzali se v paláci Carignano v centru Turína, kde v současné době sídlí Muzeum italského národního obrození.

Eva Herzigová se vdávala v bílých jednoduchých šatech pod s extravagantními rukávy. Svatba proběhla po zavírací době muzea, kdy se prostor pro veřejnost uzavřel právě pro tuto příležitost. Obřadu přihlížela zhruba stovka hostů a italští paparazzi si událost nenechali ujít.

Slavná česká modelka s potomkem známé turínské průmyslové rodiny žije už čtvrt století a mají spolu tři syny – George (19), Philippa (15) a Edwarda (13). Zasnoubili se už v roce 2017, ale se svatbou nepospíchali.

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Eva Herzigová patří k nejúspěšnějším českým modelkám všech dob. Rodilá Litvínovačka se narodila 10. března 1973. Do světa modelingu prorazila na začátku 90. let, kdy se stala tváří ikonické kampaně na podprsenky Wonderbra se sloganem „Hello Boys“.

Reklama z ní udělala světovou hvězdu a následně spolupracovala s nejprestižnějšími módními domy a značkami, jako jsou Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace nebo Valentino. Objevila se na titulních stranách magazínů Vogue, Elle, Harper’s Bazaar či Marie Claire.

Eva Herzigová a Gregorio Marsiaj se vzali v Turíně (11. července 2026)
Eva Herzigová se v sobotu vdala.
Eva Herzigová a Gregorio Marsiaj se vzali po 25 letech vztahu (11. července 2026)
Svatba Evy Herzigové (11. července 2026)
59 fotografií

Vedle modelingu se věnovala také herectví. Zahrála si například ve filmu Modigliani nebo v českém snímku Cha Cha Cha. Přestože patří mezi nejznámější české ženy ve světě, své soukromí si pečlivě střeží a na veřejnosti se objevuje spíše výjimečně.

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