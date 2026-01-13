Eva Hecko Perkausová zabránila krádeži. Na sítích ji lidé chválí za reakci

  12:34
Primácká moderátorka Eva Hecko Perkausová na sociálních sítích zveřejnila video, jak zabránila krádeži mobilu. S maminkou si v nákupním centru všimly muže spícího s hlavou na stole a dalšího mladíka, který se mu pokusil vzít mobil.

„Sedíme s mamkou u dětského koutku a říkám jí: Ten je odvážný… usnout takhle s telefonem na stole, to mu někdo akorát ukradne. Máma: Na to se určitě chystá ten kluk, co stojí vedle,“ napsala moderátorka na sítích k videu, kde je vidět, jak druhý muž skutečně telefon bere ze stolu.

Eva Perkausová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)
Eva Perkausová na CNN Prima News
Eva Perkausová s manželem Ivanem Heckem (2025)
Eva Perkausová (srpen 2025)
V ten moment moderátorka vyběhla za ním. „Hele! Jste normální? Můžete mu ten telefon vrátit?“ říkala mladíkovi, který s telefonem odcházel pryč a jen překvapeně zareagoval: „Já mu ho vrátím.“

Moderátorka pak mobil vrátila muži u stolu a v komentářích se dočkala od fanoušků spousty pochval za její reakci. „Dobře ty!“ napsala herečka Patricie Pagáčová.

„Skvělá!“ reagovala také slovenská moderátorka a manželka rapera Rytmuse Jasmína Alagič.

