U porodu sama? Manžel nechá rozhodnutí na mně, říká Eva Hecko Perkausová

Pro modelku a nyní především moderátorku Evu Hecko Perkausovou je manžel Ivan velkou oporou, a to samozřejmě i v současné době, kdy do narození jejich prvního dítěte zbývají už spíš týdny. Přesto si Eva není jistá, jestli její muž bude přímo u porodu.

S těhotenstvím se člověku mění pohled na svět. Co se změnilo u vás?

U mě se toho zatím zase tolik nezměnilo, celé těhotenství je mi dobře a vlastně se cítím jako předtím. Mám vážně štěstí, protože se mi vyhýbaly i nevolnosti a extrémní chutě. Určitě jsem na sebe ale víc opatrná, protože teď už nenesu zodpovědnost nejen za sebe, ale hlavně za našeho syna. Myslím, že pohled na svět jako takový se člověku změní asi až po narození miminka. A na to si ještě chvíli počkáme.

Ovlivňuje příchod miminka váš přístup k budování pracovní kariéry?

Vnímám to tak, že všechno se dá skloubit – jak rodina, tak práce. Vidím to i u kolegyň z redakce CNN Prima NEWS, které mají malé děti a zvládají kombinovat mateřské povinnosti s těmi pracovními. Takže si myslím, že by to neměl být problém. Nehledě na to, že fungovat v roli rodiče a zaměstnance zvládají i maminky, které mají denní pracovní dobu třeba i delší než osm hodin. No a když bude někdy potřeba, tak manžel nebo babička budou s péčí o malého samozřejmě pomáhat.

Zhruba od prosince budete muset na čas opustit moderátorskou židli. Vydržíte to bez kamer v pohodě?

Na jednu stranu se mi bude po práci v Hlavních zprávách i po našich divácích stýskat, protože práce ve studiu za moderátorským pultem mi dodává určitou dávku adrenalinu, která mě dobíjí. Co a kdo mě bude dobíjet během mateřské dovolené, zatím netuším… (smích) Ne, samozřejmě mám nějakou představu a ráda se nechám výkonem našeho miminka překvapit. Dokonce se na to už moc těším.

Eva Hecko Perkausová ■ Narodila se 25. března 1994. ■ Od 13 let se věnuje modelingu. ■ Jako moderátorka se stala známou díky TopStar magazínu, poté uváděla hlavní zpravodajskou relaci FTV Prima spolu s někdejším olympijským vítězem v desetiboji Romanem Šebrlem. ■ Na novém kanálu CNN Prima NEWS nejprve provázela společenským magazínem Showtime, ale i se Šebrlem se vrátila do večerní zpravodajské relace Hlavní zprávy. ■ Zahrála si ve filmu Modelky s.r.o., v epizodních rolích se objevila v seriálech Ohnivý kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. ■ Na začátku tohoto roku se vdala za podnikatele Ivana Hecka, s nímž nyní čeká své první dítě.

Kdy se plánujete vrátit do práce?

Žádný limit návratu jsem si nestanovila, protože tohle je opravdu něco, co se nedá odhadnout. Nechci si připouštět žádné komplikace nebo nesnáze. Takže když vše dopadne tak, jak má, všechno „si sedne“ a bude nám to fungovat, chtěla bych se na obrazovky vrátit hned, jak to bude možné.

Láká vás po návratu do televize nějaký jiný formát pořadu, třeba moderování diskuze nebo talk show?

Mě moderování Hlavních zpráv baví a naplňuje tolik, že bych vůbec neměnila. Ale třeba pro mě na CNN Prima NEWS po návratu zpět na obrazovky nachystají nějaké překvapení, kdo ví. Každopádně já teď o žádné takové změně nevím.

Bude u porodu manžel?

Můj muž o mě naprosto skvěle pečuje celé těhotenství. Pokud na jeho přítomnosti v „den D“ budu trvat, bude tam. Kdyby si měl ale vybrat sám, vím, že by se radši držel stranou. Rozhodnutí nechává na mě, je mi velkou oporou.

Těhotná Eva Perkausová na dovolené na Seychelách (2022)

Myslíte, že vás čeká titulek či fotka v novinách v duchu „Eva Hecko Perkausová týden/měsíc po porodu vypadá opět jako modelka“?

Tak to nevím, třeba to nebude žádná sláva. (smích) Pro mě je na prvním místě vždycky zdraví, ale časem se určitě budu chtít dostat do nějaké fyzické kondice, protože sport a pohyb zbožňuji, je to součást mého života. Ale takový titulek by mě vlastně docela potěšil.

Co očekáváte od manžela, až se vrátíte z porodnice?

No já tedy hlavně očekávám, že nás v té porodnici vyzvedne. (smích) Žádná další velká očekávání nemám, protože už teď vím, že mám v Ivanovi maximální podporu. A ta bude zajisté potřeba i první dny a týdny v nové mateřské roli.

Na co se v mateřství nejvíc těšíte a čeho se naopak docela obáváte?

Obavy mám z toho, že je to pro mě naprosto nová zkušenost. Snažím se sbírat nějaké rady od kamarádek, příbuzných i zkušených kolegyň, abych byla alespoň částečně připravena. Nicméně na roli mámy se asi úplně připravit nedá. Věřím, že my ženy máme tuto schopnost částečně vrozenou, že vše přijde přirozeně a instinkty mi napovědí. A na co se naopak těším? Na malého, na životní změnu a kolotoč, který nastane.

Eva Perkausová a Ivan Hecko (Praha, 30. srpna 2021)

Máte vysněnou nějakou romantickou představu o určité chvíli či činnosti, při níž budete všichni tři jako rodina?

Konkrétní představu nemám. Vlastně si myslím, že s příchodem chlapečka nastane každý den nějaká změna, která způsobí takový ten romantický moment. Může to být třeba snídaně ve třech, první slova malého nebo i rodinný výlet. Takže o žádné konkrétní chvíli se nedá mluvit. Bude jich doufám mnoho, každý měsíc něco nového a potrvá to snad dlouhé roky.

Myslíte, že s malým zvolníte, nebo budete naopak třeba cestovat po světě?

Ráda bych zůstala taková, jaká jsem – aktivní. Mám dobrodružnou povahu, moc ráda objevuji a poznávám nová místa. V dnešní době je cestování s dětmi téměř běžné. Je to asi o něco náročnější, ale pro nás to bude nová výzva a zkušenost. Každopádně bych nerada předbíhala. Nějaké vize sice mám, ale to, jaká budu nebo nebudu v roli mámy, ukáže až čas.

Váš nevlastní bratr Vladimír Čapek zvítězil v soutěži Survivor 2022. Sledovala jste ho?

Sledovala jsem každý díl! Neskutečně moc jsem mu fandila, protože vím, jak dlouho si přál být účastníkem této reality show a kolik let se snažil do soutěže Survivor dostat. Přání se mu splnilo, a dokonce odešel jako vítěz. Mám z něj obrovskou radost, dokázal to!

Co myslíte, šla byste do nějaké takové show?

Já mám ráda akční výzvy. Byla by to rozhodně zajímavá zkušenost.

Co třeba StarDance?

Tanec miluji, takže proč ne.

Máte ráda reality show, sledujete je?

Když mám čas, tak se ráda podívám třeba na Česko Slovensko má talent.