Hezké ženy to mají v práci snazší, ale bývají podceňovány, říká Hecko Perkausová

Provází váš návrat na obrazovku radost, nebo ji kazí spekulace o tom, že kvůli vám musela skončit kolegyně Gabriela Lašková, aby takzvaně uvolnila místo?

Na návrat na Primu jsem se těšila. Ale ano, mnozí ze mě udělali potvoru, která vyštípala kolegyni. Na sociální sítě mi chodily dotazy i od letitých fanoušků. Ptali se, jestli jsem ji opravdu vyhodila. Jestli si někdo myslí, že jako zaměstnanec mám v televizi takovou pozici, že rozhoduju o tom, kdo a co bude moderovat, tak mu to asi nevyvrátím, i když je to samozřejmě absolutní nesmysl.

V dnešní době je vlastně jedno, co máte od přírody a co ne. Stejně si každý automaticky myslí, že už skoro nic není dílo přírody a je to uměle vylepšené.