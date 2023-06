Někdy ani nedojedeme do cíle, říká o cestování s Třeštíkem Decastelo

Co pro vás znamená užít si léto na maximum?

Je to zejména letní scéna, protože já mám v létě divadlo s mými kolegy Bárou Mottlovou a Lukášem Langmajerem a vzhledem k tomu, že hrajeme jenom komedie, tak si to opravdu užíváme. Já hodně jezdím do přírodních biotopů i s dětmi a večer si na tři hodinky jdu do práce.

Může si vůbec herec nebo herečka během léta dovolit někam odjet na delší dobu?

Musíš si to naplánovat a my naštěstí hrajeme takzvaně v blocích, takže my přesně víme už někdy od února, kdy a kde máme jaké představení, takže se to dá krásně naplánovat, jenom to moc není na takové ty zájezdy, kdy je pevně dané, od kdy do kdy. My se musíme přizpůsobovat divadlu, takže s dětmi máme spíš takové individuální cestování. Dva dny tam, tři dny támhle.

Většina Čechů si našetří na hezkou dovolenou a tam už nekoukají na peníze. Máte to stejně?

Já to mám tak, že třeba k moři jezdím, pokud možno, v zimě a v létě si užívám léto v České republice, protože je krásná. A opravdu se snažím ušetřit si tak, abych na té dovolené mohla jít s dětmi do restaurace, protože já ráda využívám ty místní zdroje, místní kulturu, místní restaurace, a to prostě moc nejde, když potřebujete hlídat každou korunu. Takže radši jedna hezká dovolená jednou za tři roky a našetřit si na ni.

Jaké je cestování s Tomášem Třeštíkem?

Fotografické a fotogenické a hlavně hrozně pohodové, protože on je hrozně klidný a všechno má naplánované. Ale zároveň se i zastavíme někde neplánovaně, protože on má neuvěřitelně dobré to fotografické oko a vidí věci, které jiní lidé nevidí. Je to hrozně fajn, že s ním je to všechno tak plynulé. Třeba vyrazíme někam na výlet a vlastně tam třeba ani nedojedeme, protože po cestě je to tak hezké, že už samotná ta cesta je výlet.

Cítíte se po jeho boku o něco sebevědoměji, protože on jako fotograf nezná špatný úhel?

(smích) On jako fotograf zná všechny špatné úhly, takže si mě umí nastavit. Cítím se moc hezky.

Na plážích oko, ať chceme nebo nechceme, vždy sklouzne na někoho atraktivního. Koukáte se na muže v plavkách nebo spíš co mají dámy večer na sobě?

Já se spíš koukám po ženských, protože mi ženy připadají celkově jako krásné, inspirativní bytosti a vždycky se dívám, co někomu sluší, co nesluší a říkám si: tohle by mi slušelo, na tohle bohužel nemám postavu, takže já spíš koukám po ženách.

Stal se vám někdy nějaký incident na pláži, kdy vám třeba plavky vypověděly službu?

Mně se to zatím nestalo, protože já se vlastně hlídám neustále a preventivně si kupuji třeba o číslo větší plavky, protože když člověk přibere, tak je připraven, a když máte to štíhlé období, dají se stáhnout. Takže mně se tyhle trapasy zatím nedějí, ale je fakt, že třeba tady v Aquapalce nechodím do divoké řeky, protože to vás svlékne z plavek komplet.

Troufnete si na tobogány?

Na tobogán jedině kvůli dětem, sama ne.

Co nejhoršího po vás děti chtěly, abyste zkusila?

Ten trychtýř, který jsem nikdy nedala. Dala jsem tu divokou řeku a vždycky jsem si říkala hlavně, ať to přežiju. Já mám třeba strach z výšek, prostě pro mě je maximum i Petřínská rozhledna, takže já se hrozně bojím, ale kvůli dětem ty věci překonávám, protože před nimi nemůžu dát jako najevo, že se bojím na tobogán. Takže pro mě je to trošku utrpení, ale když pak vidím tu radost, že si to děti se mnou užily, tak to člověk dá.