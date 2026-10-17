Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Eva Decastelo přiznala, že patří k ženám, které nechtějí stárnout přirozeně

Renato Salerno
Moderátorka Eva Decastelo v minulosti popřela, že by podstoupila nějakou plastickou operaci. Zároveň ale přiznává, že je velkou vyznavačkou botoxu. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co si myslí o ženách, které stárnou přirozeně a promluvila i o návratu k exmanželovi.
Eva Decastelo v roli moderátorky na slavnostní akci Playboye, kde se křtilo nové číslo časopisu s vítězkou Annou Škodovou.
Eva Decastelo v roli moderátorky na slavnostní akci Playboye, kde se křtilo nové číslo časopisu s vítězkou Annou Škodovou.
Eva Decastelo na Instagramu (říjen 2026)
Eva Decastelo na Instagramu (2026)
53 fotografií

Dnes večer jako obvykle moderujete Playboy Lounge v Boccaccio Baru. Co vás čeká?
Dnes večer tu budeme jako obvykle křtít nový Playboy s krásnou sexy blondýnkou, která svůj pictorial fotila v Cannes, takže má takový francouzský nádech.

Stýská se vám někdy po době, kdy se na natáčení a focení vynakládaly velké finanční prostředky, aby byl výsledek skutečně prvotřídní, a nešlo jen o rychlou práci jako dnes?
Myslím si, že třeba konkrétně na Playboy se vydává poměrně dost peněz, na české poměry opravdu nečekaných. Právě proto naše Playmate většinou fotí v zahraničí. Takže tady je to úplně v pořádku, tady je svět ještě v pořádku.

Když srovnáme konec analogové éry se současnými sociálními sítěmi, některými odvážnými fotkami jste na Instagramu nevědomky překonala i své dřívější snímky. Je to součást vaší snahy inspirovat ženy, aby se za sebe nestyděly a získaly větší sebevědomí?
Myslím si, že je to spíš o pozitivní motivaci. Když je vám čtyřicet plus, život nekončí, jedeme pořád dál. Jen jsme se přemístily někam jinam, ale pořád jsme naživu.

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Nikdy jste si, pokud jde o svůj půvab, nelhala do kapsy a byla jste otevřená i vůči médiím. Teď tu máme Alici Bendovou, která podstoupila facelift a mluví o tom naprosto otevřeně. Nastává konečně doba, kdy se ženy přestanou stydět a otevřeně přiznají své komplexy?
Myslím si, že dnešní doba je poměrně otevřená a nikdo se nemusíme stydět za nic, co děláme, pokud se v tom cítíme dobře a nikomu tím neubližujeme. Je na každém, co a jak dělá. Myslím si, že bychom se v tom měly navzájem, zejména my ženy, podporovat.

Takže pokud chceš být přírodní, tak je to skvělý a já ti fandím. Naopak, pokud se potřebuješ „potunit“, nechceš stárnout přirozeně, což mám třeba já nebo Alice Bendová, tak tomu taky fandím. Každý ať si dělá, co chce, jak chce. Pokud se v tom cítí dobře, Ježíši Maria, to je přece super.

Eva Decastelo na snímku z ledna 2026, který moderátorka zveřejnila 27. června 2026.

Sebeláska je hodně tenký led. Je pro vás těžší udržet si zdravý vztah sama k sobě, když jste neustále před kamerami, na fotografiích a sama sebe pozorujete?
Naopak je to pro mě snazší. V médiích se pohybuji zhruba od čtrnácti let a vždycky jsem čelila zvýšené kritice ze všech stran. Dnes mě už vlastně nerozhodí vůbec nic. Zároveň jsem připravená na to, že kritika může přijít kdykoli a odkudkoli. Rozhodně se z ní nehroutím.

Když je dobrá a konstruktivní, poučím se z ní a posune mě dál. Pokud je to kritika ve stylu „Ty jsi ale blbá kráva“, neřeším to. Usměju se a řeknu si: „Já mám tak skvělý život, že nemusím nikomu říkat podobně ošklivé věci.“ Když se mi někdo líbí a líbí se mi, co dělá, pochválím ho, i když ho třeba vůbec neznám. A když se mi něco nelíbí, platí takové rčení: „Když nemáš o někom říct nic hezkého, tak mlč.“

Decastelo provokuje z hotelu ve spodním prádle. Po návratu k exmanželovi září

Je život sinusoidou, nebo hyperbolou? A když řeknu Eva a René, je to teď spíš uzavřený kruh?
Myslím si, že je to uzavřený kruh.

Jaké je najít cestu zpátky?
Cesty zpátky se vždy hledají složitě a dlouho a ne vždycky mají šťastný konec.

Všechny cesty ale vedou do Říma.
Všechny cesty vedou do Říma. Vidíš, teď budou letenky v akci, viď? (smích)

To je jen tip, jak možná znovu zažehnout jiskru. Jen návrh. Kdybyste žila za minulého režimu, řešila byste partnerské vztahy jinak?
Za minulého režimu myslíte jak?

V době, kdy byl rozvod stigmatem, řekněme v tehdejší socialistické republice.
Myslím si, že než aby rodiče byli nešťastní, a tím pádem i jejich děti, měli by se rozumně domluvit. Ale v době, kdy byla rozvedená žena opravdu v hanbě, bych se nikdy nerozváděla.

Eva Decastelo

Cítíte se být feministkou v tom dobrém slova smyslu? Dáváte českým ženám příklad, že mohou žít jako „nová žena“ – bez studu a pravidel, podle vlastních představ?
Nemám pocit, že bych byla dobrým příkladem feministky. Naprosto uznávám ženskou roli, ale stejně tak i mužskou. Jsem hrozně ráda, když je chlap chlap a já se vedle něj můžu cítit trochu bezmocně. Mám ráda, když je muž někdo, o koho se žena může opřít. Nemám potřebu dokazovat, že jsem silná. Chci vedle sebe silného muže, abych mohla být aspoň chvíli, když to budu potřebovat, slabá.

Když se mluví o rovném odměňování žen a mužů, určitě jste se musela naučit bouchnout do stolu a říct si o odpovídající honorář. Byla to pro vás také cesta?
U mě nešlo ani tak o to, že bych měla jiný plat než muži. V televizní nebo filmové produkci jsem ale někdy měla jiný plat než ostatní. Když jsem pracovala jako produkční nebo koordinátorka, měla jsem logicky jiný plat než někteří kolegové, mimo jiné proto, že jsem teprve začínala.

Když už jsem ale v produkci pracovala tři roky a pořád měla stejnou výplatu, bylo těžké říct si: „Pardon, jsem tady už tři roky, nejsem jen stážistka, ale plnohodnotná členka týmu, a zasloužím si odpovídající plat.“ Dodnes s tím mám trochu problém. Teď už je to ale tak, že když mi nabídnou málo, nehandrkuju se a rovnou řeknu ne. Nemusím brát každou práci, která přijde. A když mě neumějí ocenit hned na začátku, vlastně tam ani nechci pracovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance

Sara Prachař Sandeva v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)

Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...

Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět

Performerka a lektorka burlesky Zorya Blue (Slavnostní předpremiéra seznamovací...

Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...

DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách

Leonardo DiCaprio na Havaji (říjen 2026)

Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...

S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži

Playmate Melanie v zákulisí focení magazínu Playboy (2026)

Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...

Blažena ze Slunce, seno slaví 60. Proč se Veronika Kánská vzdala herectví?

Veronika Kánská a Pavel Kikinčuk ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

Veronika Kánská, kterou proslavila role Blaženy v trilogii Slunce, seno..., oslavila šedesáté narozeniny. Po letech před kamerou dala přednost soukromí a práci knihovnice. Pozornost vzbudil také její...

Ano, řekla Daniela Špinar na nejčastější dotaz kolem její tranzice na ženu

Daniela Špinar v Show Jana Krause (říjen 2026)

Režisérka a herečka Daniela Špinar (47) v Show Jana Krause konečně zodpověděla nejčastější otázku, kterou v procesu své tranzice dostává. Ano, chodí na dámskou toaletu. Promluvila také o tom, jak se...

17. října 2026

Eva Decastelo přiznala, že patří k ženám, které nechtějí stárnout přirozeně

Eva Decastelo v roli moderátorky na slavnostní akci Playboye, kde se křtilo...

Moderátorka Eva Decastelo v minulosti popřela, že by podstoupila nějakou plastickou operaci. Zároveň ale přiznává, že je velkou vyznavačkou botoxu. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co si myslí o...

17. října 2026

Otec tyran, nehoda syna i pověst hlupačky. Mámě ze Kroku za krokem osud naložil

Premium
Suzanne Somers

Do srdcí diváků se zapsala jako máma početné rodiny v komediálním seriálu Krok za krokem, ale za širokým úsměvem a nakažlivým optimismem skrývala Suzanne Somersová mnohá trápení.

16. října 2026

Vítěz druhé řady Survivoru Tomáš Weimann je tatínkem. Narodila se mu dcera

Vítěz Survivoru 2023 Tomáš Weimann (Praha, 17. května 2023)

Vítěz druhé řady reality show Survivor Tomáš Weimann (37) prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Na Instagramu oznámil, že se stal otcem. Narodila se mu dcera, jejíž příchod na svět...

16. října 2026  13:13

StarDance 2026: kdy se vysílá, kdo s kým tančí, kdy bude finále

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Nová řada taneční soutěže StarDance 2026 začala v sobotu 10. října 2026. Kdo s kým tančí, kdo je v porotě a na kdy je naplánováno finále?

16. října 2026  12:39

Nové modelingové naděje. Jak se vám líbí finalisté Pure Model 2026?

Finalisté soutěže Pure Model 2026

Do finále soutěže Pure Model 2026, které bude 21. října v pražské Holešovické tržnici, postoupilo osm dívek, šest chlapců a čtyři ženy. Jedním z témat soutěže je diverzita. Vedle mladých talentů se...

16. října 2026  11:26

Sophia Maria Osako nepoletí na Miss Universe. Kdo ji nahradí, tají

Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako se stala českou Miss Universe.

Sophia Maria Osako, vítězka národní soutěže Miss Universe Česko 2026, se nezúčastní jubilejního 75. ročníku Miss Universe, který se uskuteční v listopadu v Portoriku. Na základě vzájemné dohody mezi...

16. října 2026

S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži

Playmate Melanie v zákulisí focení magazínu Playboy (2026)

Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...

16. října 2026

Michelinští kuchaři i řezník. Kdo nahradí Forejta, Punčocháře a Kašpárka?

Zdeněk Absolon, Jan Knedla a Josef Pindur v pořadu MasterChef Česko (2027)

Tři výrazné osobnosti současné gastronomie, tři odlišné povahy a jeden společný cíl. MasterChef Česko vstoupí do nové sezony s porotou, kterou tvoří majitel dvou michelinských hvězd, šéfkuchař Jan...

16. října 2026  7:02

Bývalý známý moderátor Pavel Zuna má pět dětí, tři jsou novináři

Pavel Zuna a jeho manželka Dana (30. září 2026)

Těžko říct, jestli někdo jiný dosáhl ve svém oboru takové popularity jako svého času Pavel Zuna, který po boku Mirky Čejkové moderoval hlavní zpravodajskou relaci na Nově. Vyhrál řadu cen, ale oba...

16. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Mahulena Bočanová poslechla lékaře, byla před zhroucením

Mahulena Bočanová

„Čtu a ráda, ale poslední dva roky jsem na to neměla moc čas. Márinka dospívá, stává se z ní žena, takže jsem šťastná, když usne a je v klidu. To poslední, co by mě napadlo, je vzít si knížku. Na to...

16. října 2026

Přitvrdila. Kdybych zpívala česky, mnohé nabídky by se mi nenaskytly, míní Lenny

Premium
Lenny, vlastním jménem Lenka Filipová, se narodila 25. září 1993 v Praze.

Vydala nové album – poprvé bez silného vydavatelství v zádech. Pokřtí ho v Praze i v Londýně. Zpěvačka Lenny mluví o svobodné kreativitě i o tom, jakou si volí hudební cestu. „A taky jsem přišla na...

15. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.