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Decastelo provokuje z hotelu ve spodním prádle. Po návratu k exmanželovi září

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  8:17
Eva Decastelo (48) si užívá pozornost fanoušků. Moderátorka a herečka se pochlubila fotografií z hotelového pokoje, na níž pózuje pouze ve spodním prádle. Odvážné snímky přitom na jejím Instagramu nejsou ničím výjimečným. Decastelo se svou postavou ráda pochlubí a v posledních letech ukazuje, že se za své křivky rozhodně nestydí.

V soukromí navíc Eva prožívá další kapitolu vztahu s Reném Decastelem, s nímž má dvě děti a po rozvodu k sobě znovu našli cestu.

Eva Decastelo na Instagramu (2026)
Eva Decastelo na Instagramu (říjen 2026)
Eva Decastelo na Instagramu (2026)
Eva Decastelo na Instagramu (2026)
79 fotografií

„Hezké ráno. Ty hotelové pokoje mají něco do sebe,“ napsala Eva Decastelo k fotografii na Instagramu, na které se před zrcadlem zvěčnila pouze ve spodním prádle. V komentářích okamžitě sklidila řadu pochval. Podobné fotografie přitom nejsou u moderátorky žádnou novinkou. V minulosti se ukázala například v „příliš malých“ bikinách u bazénu, na sněhu nebo v odvážnějších pózách.

Decastelo se v posledních letech věnuje otužování a pravidelnému plavání. V rozhovoru pro iDNES.cz letos uvedla, že plave nejméně třikrát týdně a během jednoho tréninku zvládne zhruba padesát pětadvacetimetrových bazénů. Právě pohyb a otužování označuje za důležitou součást péče o svou kondici.

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

O svém vzhledu mluvila otevřeně už dříve. Přiznala, že v posledních letech zhubla a dostala se na váhu, kterou měla naposledy v dospívání a kolem pětadvaceti let.

Její milostný život v posledních letech prošel pořádnou proměnou. S Reném Decastelem byla třináct let a mají spolu dvě děti, syna Michaela a dceru Zuzanu. Rozchod oznámili v roce 2022. Eva tehdy uvedla, že jako partneři a manželé už podle jejich tehdejšího názoru neměli budoucnost, zároveň ale zdůraznila, že zůstávají přáteli a především rodiči svých dětí.

Po rozpadu manželství začala Eva chodit s fotografem Tomášem Třeštíkem. Znali se přitom už řadu let, jejich vztah se ale veřejně potvrdil až v roce 2022. V únoru 2025 se po téměř třech letech rozešli.

Po rozchodu s Třeštíkem se Eva znovu sblížila s bývalým manželem. Návrat k Renému byl letos definitivně potvrzen na křtu jeho knihy Sběratel dívek, kam dorazili společně jako rodina i s dětmi. Na místě nechyběl ani Reného syn Elias, kterého má z prvního manželství.

Eva a René Decastelovi a jejich děti Michael a Zuzana na křtu knihy Sběratel dívek (duben 2026)

Společné děti Evy a Reného mezitím dospívají. Dcera Zuzana se věnuje basketbalu a podle svého otce by se chtěla dostat na filmovou školu. Syn Michael chodí na gymnázium a zajímá se mimo jiné o fyziku, chemii, matematiku a historii. Eva opakovaně říká, že právě děti jsou pro ni dnes prioritou.

Zda se Eva a René znovu vezmou, zatím jasné není. Na jaře se oba k možnosti obnovení manželství stavěli tajemně a nechávali si otevřená vrátka. Jisté ale je, že dnes opět fungují jako rodina a společně trávili například letošní dovolenou na Krétě, kam jezdí už šestnáct let.

Eva Decastelo, rozená Aichmajerová, patří k výrazným tvářím českého showbyznysu už řadu let. Veřejnost ji zná především jako moderátorku a herečku, v minulosti se věnovala také modelingu. Sama ale v rozhovoru přiznala, že kvůli své výšce 158 centimetrů nikdy neměla ambice budovat klasickou kariéru modelky. Fotila například pro tehdejší časopisy pro mladé dívky ale i pro Playboy a Leo.

Objevila se také v mnoha filmech a seriálech. Hrála například v českých snímcích Panic je nanic a Bolero nebo v seriálu Ulice. Znát ji mohou diváci také ze seriálů Ohnivý kuře, Slunečná či Kamarádi. V současnosti je podle svých slov pracovně velmi vytížená, moderuje nejrůznější akce, má podcast s kolegyněmi Bendovou a Bittnerovou a několik let také objíždí republiku s talk show Kafe s návrhářem Osmanym Laffitou. V televizi moderuje pořad VIP Svět na TV Barrandov.

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