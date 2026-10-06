V soukromí navíc Eva prožívá další kapitolu vztahu s Reném Decastelem, s nímž má dvě děti a po rozvodu k sobě znovu našli cestu.
„Hezké ráno. Ty hotelové pokoje mají něco do sebe,“ napsala Eva Decastelo k fotografii na Instagramu, na které se před zrcadlem zvěčnila pouze ve spodním prádle. V komentářích okamžitě sklidila řadu pochval. Podobné fotografie přitom nejsou u moderátorky žádnou novinkou. V minulosti se ukázala například v „příliš malých“ bikinách u bazénu, na sněhu nebo v odvážnějších pózách.
Decastelo se v posledních letech věnuje otužování a pravidelnému plavání. V rozhovoru pro iDNES.cz letos uvedla, že plave nejméně třikrát týdně a během jednoho tréninku zvládne zhruba padesát pětadvacetimetrových bazénů. Právě pohyb a otužování označuje za důležitou součást péče o svou kondici.
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O svém vzhledu mluvila otevřeně už dříve. Přiznala, že v posledních letech zhubla a dostala se na váhu, kterou měla naposledy v dospívání a kolem pětadvaceti let.
Její milostný život v posledních letech prošel pořádnou proměnou. S Reném Decastelem byla třináct let a mají spolu dvě děti, syna Michaela a dceru Zuzanu. Rozchod oznámili v roce 2022. Eva tehdy uvedla, že jako partneři a manželé už podle jejich tehdejšího názoru neměli budoucnost, zároveň ale zdůraznila, že zůstávají přáteli a především rodiči svých dětí.
Po rozpadu manželství začala Eva chodit s fotografem Tomášem Třeštíkem. Znali se přitom už řadu let, jejich vztah se ale veřejně potvrdil až v roce 2022. V únoru 2025 se po téměř třech letech rozešli.
Po rozchodu s Třeštíkem se Eva znovu sblížila s bývalým manželem. Návrat k Renému byl letos definitivně potvrzen na křtu jeho knihy Sběratel dívek, kam dorazili společně jako rodina i s dětmi. Na místě nechyběl ani Reného syn Elias, kterého má z prvního manželství.
Společné děti Evy a Reného mezitím dospívají. Dcera Zuzana se věnuje basketbalu a podle svého otce by se chtěla dostat na filmovou školu. Syn Michael chodí na gymnázium a zajímá se mimo jiné o fyziku, chemii, matematiku a historii. Eva opakovaně říká, že právě děti jsou pro ni dnes prioritou.
Zda se Eva a René znovu vezmou, zatím jasné není. Na jaře se oba k možnosti obnovení manželství stavěli tajemně a nechávali si otevřená vrátka. Jisté ale je, že dnes opět fungují jako rodina a společně trávili například letošní dovolenou na Krétě, kam jezdí už šestnáct let.
Eva Decastelo, rozená Aichmajerová, patří k výrazným tvářím českého showbyznysu už řadu let. Veřejnost ji zná především jako moderátorku a herečku, v minulosti se věnovala také modelingu. Sama ale v rozhovoru přiznala, že kvůli své výšce 158 centimetrů nikdy neměla ambice budovat klasickou kariéru modelky. Fotila například pro tehdejší časopisy pro mladé dívky ale i pro Playboy a Leo.
Objevila se také v mnoha filmech a seriálech. Hrála například v českých snímcích Panic je nanic a Bolero nebo v seriálu Ulice. Znát ji mohou diváci také ze seriálů Ohnivý kuře, Slunečná či Kamarádi. V současnosti je podle svých slov pracovně velmi vytížená, moderuje nejrůznější akce, má podcast s kolegyněmi Bendovou a Bittnerovou a několik let také objíždí republiku s talk show Kafe s návrhářem Osmanym Laffitou. V televizi moderuje pořad VIP Svět na TV Barrandov.