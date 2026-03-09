Jsou pryč, stejně jako moje mládí, říká pohublá Decastelo o svých prsech

Předtím si pozvaly k Regině domů vizážistku Zuzanu Petrákovou, která obě slavnostně nalíčila a učesala. Pak sedly do auta, když Eva Decastelo učinila rozhodnutí: „Takhle do Brna dorazit nemůžeme. Herečky z Prahy a přijely by špinavým autem? To nejde.“
A začaly hledat myčku. Nakonec na ni narazily v nějaké zapadlé vesnici, jenomže šlo o samoobslužnou myčku. „Ta představa, jak tam načesané a nalíčené stojíme a myjeme auto, pro mě byla nepředstavitelná. Ale naštěstí jsem zahlédla nějakého pána, který si myl auto před námi. Tak jsem ho poprosila, jestli by nebyl ochoten za úplatu vzít do parády i to naše,“ vzpomíná Regina.
„Podíval se na nás a řekl: Jo, jo, nebojte. A celé nám ho nablýskal. Když domyl, chtěla jsem otevřít okénko a on, ať nic neotvírám, takže jsem na něj za sklem mávala penězi, že bych mu je ráda dala, když se s námi tak zdržoval, a on, že od nás nic nechce,“ vyprávěla Řandová příhodu, která se stala kousek před Brnem. „Viděl to zoufalství dvou ženských a zachoval se jako gentleman. Takže na tento ples budu vzpomínat dlouho už jenom z tohoto důvodu,“ prohlásila herečka.
Ples v Intru je pro ně každoroční tradicí. Končí různě. Eva Decastelo šla v minulosti spát až ve tři hodiny ráno, ale jednou i ve 21:15, protože byla nesmírně unavená. Přitom netančí a nepije.
„Kdysi dávno jsem se pokoušela závodně tancovat a na všech třech soutěžích jsem skončila poslední,“ vzpomíná na období, kdy se věnovala latinskoamerickým tancům. „Mojí největší noční můrou je, že by mě oslovili do StarDance. Musela bych totiž odmítnout. Když neumí tancovat chlap, může to být vtipné, ale když se neumí na parketě pohybovat žena, je to trapné,“ dodává.
Přesto si byla jistá, že kapela No Name a after show Leoše Mareše ji v klidu nenechá a přece jenom nějaké taneční kreace v Brně předvede. V upnutých stříbrošedých šatech vypadala úchvatně, i když nebylo možné přehlédnout, že nejen přes hrudník, ale i přes boky je mnohem útlejší než dřív.
„Prsa a zadek mi zmizely přesně tam, kam moje mládí… Jsou v hajzlu,“ prohlásila naplno. „A nemůžu říct, že je mi to jedno. Přece jenom, když se člověk fotí v plavkách… Mně se líbí kulaťoučký měkký zadek, ale i když pravidelně dřepuju, což je jediné cvičení, které opravdu poctivě dělám, kromě plavání, tak je mi to houby platné,“ posteskla si.
S prsy by jí mohla pomoct plastická chirurgie, ale v tomhle ohledu má Eva jasno: „Bude mi čtyřicet osm, tak mi přijde zbytečné chodit na plastickou operaci. Já už to doklepu s těma svýma.“
Jako vždycky, opět pila jenom nealko. „Podle mě mi chybí enzym na odbourávání alkoholu, což vypadá tak, že se opiju už po dvojce vína a kocovinu mám tři dny. Takže pro mě nemá smysl, abych ho pila. Ale umím se bavit i bez něj,“ říká.
Eva Decastelo tvoří společně s Reginou Řandovou, Ivou Hüttnerovou, Martinou Preissovou, Lucií Zedníčkovou, Lucií Polišenskou, Pavlou Tomicovou a Danou Syslovou partičku ještě od dob natáčení Ohnivého kuřete.
„Máme spolu na WhatsAppu skupinu Drbny. Každá jsme úplně jiná, takže si nekonkurujeme. Až na jednu výjimku je nám všem přes čtyřicet, a to už ženské mezi sebou nesoutěží, ale podporují se,“ vysvětluje Decastelo, proč jim to klape.
V současné době v žádném televizním projektu nehraje, ale je velmi vytížená jako moderátorka. „Nejraději moderuji firemní večírky, poněvadž se tam lidi chodí bavit. Nejhorší jsou pro mě tiskové konference, protože tam lidé očekávají solidnost a já nechci být solidní, já chci být zábavná,“ říká upřímně Decastelo.
