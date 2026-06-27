Nahá a na sněhu. Eva Decastelo potěšila fanoušky žhavou fotkou

„Leden 2026… trochu osvěžení do dnešních veder,“ napsala Eva Decastelo a k fotce přidala hashtag otužování.
Pod příspěvkem se objevila řada pochvalných komentářů. Hana Mašlíková moderátorku označila za kobru. „Z toho je mi spíš vedro,“ napsala Evě Decastelo herečka Alice Bendová.
Moderátorka, která v poslední době výrazně zhubla, se nebojí dělat si legraci ze svých křivek. „Prsa a zadek mi zmizely přesně tam, kam moje mládí… Jsou v hajzlu,“ prohlásila letos na jaře na brněnském Plese v Intru. „A nemůžu říct, že je mi to jedno. Přece jenom, když se člověk fotí v plavkách… Mně se líbí kulaťoučký měkký zadek, ale i když pravidelně dřepuju, což je jediné cvičení, které opravdu poctivě dělám, kromě plavání, tak je mi to houby platné,“ posteskla si.
S prsy by jí mohla pomoct plastická chirurgie, ale v tomhle ohledu má Eva jasno: „Bude mi čtyřicet osm, tak mi přijde zbytečné chodit na plastickou operaci. Já už to doklepu s těma svýma.“
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26. května 2026