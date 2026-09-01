Do sněhu jedině v plavkách, otužování je základ, říká Eva Decastelo

Potkáváme se na veletrhu koncem srpna, tedy vlastně na konci prázdnin. Jak sis je užila? Byla nějaká pěkná dovolená?
Prázdniny byly skvělé, protože jsem po dlouhé době měla víceméně volno. Měla jsem jen letní divadelní scénu s komedií A do pyžam, ale tu jsme hráli jen pětkrát. Do toho jsem moderovala tři akce, takže jsem po dlouhé době měla prázdniny opravdu prázdninové. A bylo to skvělé, protože jsem hodně cestovala, nejen po Česku, ale i v zahraničí.
Dali jsme si krásnou rodinnou dovolenou s exmanželem a dětmi. Vyrazili jsme na Krétu, do Chersonisosu, kam jezdíme společně posledních šestnáct let. A je to úplně skvělé, protože se vlastně vždycky vracíme na stejné místo, do stejného města, takže přesně víme, kde je jaká pláž, kde je dobrá restaurace, jaké jsou památky a kam si zajet. Máme tam pocit, jako když se vracíme domů. Takže to byla moc krásná dovolená.
Čím se ta dovolená lišila od těch předchozích?
Myslím, že jsme si to krásně užili a je obrovský rozdíl jezdit na dovolenou s dětmi, když jim jsou čtyři nebo šest, a potom, když je jim patnáct a sedmnáct.
Takže vás nepotkala žádná ponorka?
Žádná ponorka. Bylo moc příjemné vidět, že jedete na dovolenou s mladými, dospívajícími, rozumnými lidmi. Dají se vlastně velmi hezky plánovat veškeré společné aktivity. Takže to byla taková krásná, nekonfliktní, odpočinková dovolená. A když jsme se vrátili, tak jsem se vlastně jen přebalila a odletěla s mojí maminkou, se kterou máme opravdu moc hezký vztah. Já už nemám tatínka, už mám jenom maminku, takže se snažíme ten společný čas maximálně užít nejen o prázdninách, ale i v průběhu celého roku.
Když mám volno a mamince se chce, jezdíme na takové krátké eurovíkendy a cestujeme vlastně společně po celé Evropě. Letíme vždycky třeba jen na dva tři dny. Maminka vždycky udělá takový itinerář památek, které by chtěla vidět, a letíme. Vždycky si vytipujeme co nejlevnější letenku, najdeme si nějaké ubytování. Vlastně nic není přes cestovku, vždycky si to takhle hledáme samy.
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A kam tě prázdniny zavedly potom?
Před půl rokem jsme si řekly, že naposledy jsme byly v Malaze a že teď bychom chtěly vidět Barcelonu. A protože já miluju Gaudího, říkala jsem si, že bych mamince moc ráda Gaudího v Barceloně představila. Hledaly jsme co nejlevnější letenky, ty jsme našly, a vlastně jsme si všechno zarezervovaly půl roku dopředu.
Vůbec jsme ale netušily, že v době, kdy máme zablokované letenky a ubytování, bude mistrovství světa ve fotbale, do finále se dostane Španělsko a Argentina a my přiletíme v neděli, kdy se hraje finálový zápas. Takže jsme si finále, kdy vyhrálo Španělsko, užily s maminkou přímo ve Španělsku, v Barceloně. Fandily jsme a byl to naprosto neuvěřitelný zážitek, se kterým nikdo nepočítal.
Takže jsme měly nedělní fotbalový večer a pak už další dny cesty po Barceloně a po stopách Gaudího. Viděly jsme tři jeho domy, byly jsme v parku. Samozřejmě tím, že jsme si všechno objednávaly půl roku dopředu, stihla jsem zajistit lístky dovnitř na Sagradu Familii, která je konečně po desítkách let dostavěná, takže jsme se dostaly i dovnitř.
A maminka kromě toho řekla, že by moc ráda viděla Montserrat, takže jsme vlakem vyrazily do Montserratu, strávily jsme tam celý den a bylo to úplně skvělé. No a po pěti dnech v Barceloně jsme přiletěly do Česka. Já jsem tady měla tři dny práci a čtvrtý den jsme nasedly do vlaku a s maminkou jely do Krakova na tři dny po historických památkách. Pak jsem se vrátila a říkala si, že bych teď potřebovala čtrnáct dní volna někde ve wellness.
Jak na tebe působila letošní extrémní vedra?
Já mám nízký tlak, takže mi vedra celkově nedělají dobře. A k tomu jsem otužilec, takže vedra opravdu nenávidím a těším se, až nám zase začne otužilecká sezona. Sice jsem si velmi výhodně pořídila otužileckou káď, protože ty se nejlépe nakupují, když je venku šedesát stupňů Celsia, tak jsou na ně slevy. Takže já mám otužileckou káď připravenou a budu čekat, až nám uhodí první mrazy.
Dobře. A chystáš se i na nějakou dovolenou na sever, kde bude trošku chladněji?
Já doufám, že chladněji bude i v Česku, ale celkově moc nemusím hory. Neumím moc lyžovat, sjedu modrou sjezdovku, mám smrt v očích a předjíždějí mě tříleté děti. Nedělá mi to dobře, moc mě to nebaví a jediné, co je na tom zábavné, je, když sebou v plavkách můžu plácnout do sněhu. To je tak jediné, co je fajn. Ale kvůli tomu se nepotáhnu na týden do hor.
Takže na horách máš spíš podpůrnou roli?
Vzhledem k tomu, že děti lyžují dobře a rády, tak se kvůli nim obětuji. Spíš jsem takový hlídač vybavení a lístků a dodavatel občerstvení. Protože než děti šestkrát sjedou černou nebo červenou sjezdovku, já stěží sjedu modrou a jsem na konci svých sil.
Ještě se zeptám: kdo u vás je takový organizátor zájezdů?
Já jsem organizátor. Já jsem organizátor celkově, takový životní organizátor, protože jsem původní profesí produkční a mám ráda všechno naplánované. Mám plán A, B, C i D, a kdyby náhodou, mám i plán E. A je to vlastně nesnesitelné, protože nejsem schopná přestat plánovat.
Takže neumíš vypnout?
Nejsem toho schopná. A je to vlastně velmi nesnesitelná vlastnost, protože v rámci rodiny je mi to tak nějak tolerováno, popřípadě jsem jemně okřiknuta, ať už toho nechám. Ale já si nemůžu pomoct, i když jsem někde, kde s těmi věcmi nemám vůbec nic společného. Když vidím, že to nefunguje, mám přesně takové to: „Máte štěstí, že jdu zrovna kolem, já vám zadarmo poradím.“
Už se to daří držet na uzdě?
Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, jak je to nesnesitelné a jak to nemám dělat. Snažím se to překonat. Teď už se mi velmi pravidelně stává, že v okamžiku, kdy se nadechnu a jdu někomu nevyžádaně radit, zase vydechnu a řeknu si: „Drž hubu, nikdo o to nestojí.“
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Jak na tu organizaci reagují děti? Jak vlastně vycházíte?
Už se jenom usmívají. Oni vědí, jaká jsem, jsou to velmi chytré a tolerantní děti. Vědí, že maminka se nezmění, tak jenom mají takový shovívavý úsměv.
A jak vycházíš s kolegy v práci?
Oni jsou na mě taky zvyklí. A jak jsem mrňavá, tak je jim mě většinou líto, tak mě nechají být.
Teď se zeptám, co tě čeká na podzim pracovně a na co se vyloženě těšíš.
My jsme teď měly s Osmanym Lafitou pauzu, protože nám skončilo jeho turné. Už sedm let jezdíme po České republice. Já moderuju Osmanymu jeho vlastní autorskou talk show. Má tři různé pořady: Kafe u Osmanyho, Osmanyho show a Vánoce Osmanyho Lafity. Všude má vyprodáno, je to prostě úplný fenomén a lidé ho milují.
Co z toho bude největší událost?
Teď pětadvacátého září bude mít svoji životní autorskou přehlídku. Podle mě to bude největší přehlídka, jaká kdy v České republice byla, úplně historická událost. Myslím, že tam bude molo dlouhé osmdesát metrů, přes sto dvacet modelů a modelek a dokonce na mole budou najíždět auta.
Speciálně pro Osmanyho přijede zahrát Paul van Dijk, který složil set na míru. Bude to něco absolutně obrovského. A protože je Osmany hodný člověk, spolupracuje s Kapkou naděje. Bude se dražit auto, které je v Česku aktuálně pouze jedno jediné. Osmany ho dostal od svého dlouholetého kamaráda, který shodou okolností pochází z Brna, a věnoval ho právě do aukce pro Kapku naděje.
Já s Lejlou Abbasovou budeme po ukončení přehlídky dražit tohle auto, které má hodnotu minimálně milion a půl. Myslím si, že to bude obrovská show, jaká v Česku ještě nikdy nebyla. Na to se neuvěřitelně těším. Osmany a jeho tým na tom pracují už přes rok a půl.
A jakmile ta přehlídka skončí, Osmany, i když by potřeboval aspoň tři měsíce volna, začíná naše turné Kafe s Osmanym. Do konce roku máme minimálně čtyřicet vyprodaných akcí. Takže to bude masakr.
To bude masakr. Čeká tě ještě nějaké divadlo?
Mám jenom jedno divadlo, a to komedii A do pyžam s Lukášem Langmajerem, Luckou Zedníčkovou a Bárou Motlovou. Na nic jiného nemám kapacitu. Jsem plně obsazená, ať už v divadle, nebo na moderování, až do konce roku 2027. Takže když mi někdo volá kvůli moderování, většinou musím odmítat.
To je krásné. Ale přesto sis našla čas a přijela na módní veletrh. Je to tvoje srdcová záležitost?
Módní veletrh Styl a Kabo v Brně je moje absolutní srdcovka. A pojďme si říct na rovinu: kde jinde se ženě, která měří 158 centimetrů, bude jí v září 48, poštěstí být na mole jako modelka na tak úžasné akci? Tady nejde říct ne.
Dobře, tak to jsem ráda. A teď ještě prozraď, čím se udržuješ, že vypadáš pořád takhle skvěle?
Otužování je základ. A k tomu jsem začala minulý rok pravidelně plavat. Každý týden minimálně třikrát týdně naplavu zhruba padesát 25metrových bazénů. Plavu pomalu, moc mi to nejde, ale plavu.
Jaký styl?
No, je to něco mezi prsama a čubičkou.
To znám velmi dobře. A jaké je tvoje životní krédo?
Co vysíláš, to se ti vrací. Takže já se chovám ke všem tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně.