Rozhovor spolu děláme na eventu věnovanému Playboyi. Vy sama jste měla tu osobní zkušenost a mohla jste si pro tento slavný pánský magazín zapózovat. Nedávno bylo oznámeno, že vydávání tohoto časopisu bude v Česku končit.

Je to konec jedné éry. Pokud je to pravda.

Jak vzpomínáte na focení pro Playboy?

Jedno focení se konalo na Kanárských ostrovech na Fuerteventuře s fotografem Adolfem Zikou a druhé focení po dvaceti letech pak fotil Honza Tůma v Praze. Obojí bylo moc hezké, jen u toho prvního focení jsem mnohem méně zatahovala břicho, než u toho druhého.

Jak moc jste se rozmýšlela, když přišla ta nabídka po dvaceti letech?

Byla jsem polichocena, že po dvaceti letech a dvou dětech vám někdo takovouto nabídku dá.

Fotit by se s vámi ale dalo klidně i dnes...

Já si myslím, že když už, tak za dvacet let. Uvidíme. A bude to v prostěradle. (smích)

Eva Decastelo na obálce magazínu Playboy v letech 1998 a 2018

Snažíte se nedopustit, aby se do vás jakkoli zakousl zub času. Vypadáte výborně. Co za tím je?

Botox, hodně spánku a večerní odličování.

A co strava? Pro všechny ty ženy, které na zdravý jídelníček zapomínají...

Maso a zelenina. Vynechávám přílohy a bílé pečivo.

Existuje někdo, ke komu se svým způsobem vzhlížela?

K mamince.

Ta je tedy i vaší největší oporou?

Rodina je vždycky to nejdůležitější, co člověk má. Pokud má štěstí.

Médii proběhlo, že jste se rozešli s fotografem Tomášem Třeštíkem, který už na sociálních sítích ukázal svou novou partnerku. Chcete o tom mluvit?

Nechci.

Nebudeme tedy mluvit o životních změnách. Co vám momentálně dokáže navodit dobrou náladu, v takových nelehkých chvílích?

Asi děti. Děti a rodina. Jezdíme hodně na výlety, trávíme spolu spoustu času. To si myslím, že je do života úplně nejvíc.

Už s vámi děti nějak dopředu probíraly, čím by jednou chtěly být a chtěly třeba i vaši radu?

My máme dohodu, že děti budeme podporovat v čemkoliv budou chtít. Probíráme spoustu možností. Naštěstí ani jedna z nich není šoubyznys.

Nejste ta maminka, která si idealizuje, že dítko půjde na privátní vysokou školu, bude z něj doktor a podobně?

Ne. Já vím, že co se týká genofondu, jsem se vynasnažila maximálně a našla toho nejlepšího tatínka na světě. Ale pořád ještě je tam určité genetické omezení, co se týká maminky, takže si úplně nemyslím, že budou děti studovat Matfyz. Pokud to nepřebijí geny od tatínka.

Eva Decastelo zdraví z dovolené v Zanzibaru. (2025)

Když se koukneme do vaší filmografie, je tam i jedno velmi těžké téma, jeden projekt, film Mandragora, který se týká chlapecké prostituce. Jak na to vzpomínáte?

To bylo velmi těžké natáčení, ale já jsem tam byla de facto v pozici lepšího komparsu. Ale to je tak strašné téma... Myslím, že vlastně i dnes je ten film velmi aktuální a otevírá spoustu otázek i pro mě, jako pro rodiče. Zamyslet se, co člověk může udělat nejlepšího, aby se nic podobného nestalo jeho dětem.

Je důležitá ta komunikace s dětmi? Aby o takových nástrahách věděly co nejdříve?

Komunikace s dětmi je důležitá od prvního okamžiku.

Kde momentálně můžeme Evu Decastelo nejčastěji vídat?

Na televizi Prima v seriálu Kamarádi, na televizi Barrandov, kde moderuji pořad VIP svět, to děláme na střídačku s Alicí Bendovou. Potom také v divadle v komedii A do pyžam!, kde jsem například s Lukášem Langmajerem, Luckou Zedníčkovou a Bárou Mottlovou. Moderuji také již pátým rokem talkshow módního návrháře Osmanyho Laffity. Jezdíme po celé České republice a momentálně máme do konce roku prakticky všude vyprodáno.

Váš diář vypadá opravdu nabitě. Jaká je ale potom realita? Neděsí vás tolik práce? Nebo si naopak říkáte, jak je to super, že je o vás stále zájem?

Já jsem workoholik a miluju práci. Takže jsem moc ráda, že i diář na rok 2026 už mám prakticky plný!