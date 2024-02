Decastelo se v 45 letech ukázala bez make-upu. Má to něco do sebe, říká

„Před pár lety bych si vůbec nedokázala představit, že bych se v klidu vyfotila s rozcuchem a nenalíčená a ještě to hodila na sociální sítě. Ono to stárnutí, smíření se sama se sebou a pochopení, co je pro vás v životě důležité, má něco do sebe,“ napsala Eva Decastelo na Instagram.

„Což samozřejmě neznamená, že se přestanu fotit nalíčená, přestanu si retušovat fotky a vůbec, že dostanu rozum! Ale tyhle fotky před tím, než mi vlasy dají zase do kupy, ty jsem si prostě zamilovala,“ dodala moderátorka s hashtagy „no makeup“ a „normal“.

Decastelo se v minulosti v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila s tím, že podstupuje pravidelně kosmetické zákroky. „Mám svoji paní doktorku, která kromě toho, že mi kontroluje mateřská znaménka, je to uznávaná dermatoložka, tak mi dělá zhruba jednou za rok botox. Má totiž cit, a protože jsem herečka a moderátorka, tak potřebuji mít mimiku, a to ona umí, dělá to minimálně. Na druhou stranu to nechci tajit a tvrdit, že jsem přírodní,“ vysvětlila dvojnásobná maminka.

„Někdo umí stárnout bez pomoci, ale já jsem ráda, že si takto můžu aspoň trochu vypomoct. Další věcí, kterou pro sebe dělám, je to, že už nejsem ochotná si na sebe napatlat cokoliv a jíst cokoliv. Snažím se jíst méně a kvalitně. Starat se o sebe zvenku i zevnitř,“ popsala.

Moderátorka, herečka a modelka Eva Decastelo, rozená Aichmajerová, se objevila v několika zahraničních filmech a televizních snímcích, například v kanadském pokračování televizního seriálu Xena či v americkém seriálu Immortal s hercem Lorenzem Lamasem.

S divadlem začala v roce 1997 v komedii Jana Krause Nahniličko, moderovala řadu televizních i rozhlasových pořadů, včetně reality show Big Brother. Věnovala se také produkci či fotoeditování. Hrála i v českých filmech Panic je nanic, Promlčeno, Román pro pokročilé nebo Bolero či seriálech Ulice, Ohnivé kuře a Slunečná.

Jejím manželem byl od roku 2009 René Decastelo, s nímž má dvě děti, Michaela a Zuzanu. Loni se dvojice rozešla, v současnosti je partnerem Evy Decastelo fotograf Tomáš Třeštík.